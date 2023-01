Zelfs de groene Achterhoek is voor sommige mensen met longproblemen niet meer schoon genoeg. Dat terwijl 'luchtvluchtelingen' uit de 'vieze' Randstad juist geregeld naar Oost-Nederland komen voor hun gezondheid.

Zo kreeg een longpatiënt in het buitengebied van een plaats in de Achterhoek van haar longarts het advies om te gaan verhuizen, vanwege veel overlast van fijnstof, afkomstig van een varkenshouderij in de buurt. "Drie antibioticakuren hielpen niet. Zelfs na een prednisonkuur en een antibioticakuur van een maand was er nauwelijks verbetering", vertelt ze.

Ze heeft het advies van haar arts deels opgevolgd: in de zomermaanden woont ze aan zee. Longartsen adviseren geregeld patiënten die op plekken met veel uitstoot van vieze lucht wonen om een leven elders te beginnen, blijkt uit navraag van de Gelderlander.

"Longpatiënten die elke dag last ervaren van fijnstof of bepaalde prikkelende geuren uit de omgeving, adviseren wij doorgaans te verhuizen naar een gebied met schonere lucht", zegt een woordvoerder van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen. "De ervaring leert dat ze daar baat bij hebben, dat ze dan minder last hebben van hun longaandoening."

Hoe vaak longartsen dit advies geven, kan de woordvoerder niet zeggen. "Dit aantal verschilt erg per periode. Sommige patiënten volgen het advies op, anderen willen of kunnen dat niet."

Extra last door hete en droge zomer

Bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem kunnen ze zich geen patiënt herinneren die is vertrokken vanwege de luchtvervuiling. Wel hadden veel longpatiënten het zwaar in de zomermaanden van dit jaar, vanwege de lang aanhoudende hoge temperaturen en de droogte. "Daardoor waren er meer pollen en stof in de lucht", zegt een woordvoerder van het Slingeland.

"We hebben tientallen telefoontjes gehad van patiënten met COPD en astma die extra last hadden van klachten. En we hadden een paar extra opnames in het ziekenhuis."

Nederland telt volgens patiëntenorganisatie Longfonds 1,2 miljoen mensen met een longziekte. Daarvan ervaart twee derde gezondheidsklachten door luchtvervuiling. Een op de acht patiënten overweegt vanwege de slechte luchtkwaliteit weleens te verhuizen.

Veelal gaat het om bewoners van de Randstad die naar bijvoorbeeld Gelderland verhuizen. Maar voor sommige patiënten kunnen ook die relatief schone streken te belastend zijn, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. "Het hangt maar net van je persoonlijke situatie af. Als je op de Veluwe gaat wonen naast iemand die dagelijks hout stookt, dan lost het niets op."

Hoeveel Nederlanders jaarlijks daadwerkelijk verhuizen kan het Longfonds niet zeggen. Er zijn geen landelijke cijfers, zegt ook de Rotterdamse longarts Hans in 't Veen van longartsenvereniging NVALT. "Het komt voor, ik adviseer het ook wel eens. Maar soms is het ook een combinatie van factoren. Mensen die om andere redenen al verhuisplannen hadden."

Een aantal patiënten van In 't Veen is naar Zeeland verhuisd. "Zij hebben daar profijt van, hoewel je daar ook plekken hebt die niet schoon zijn door de scheepvaart. Maar voor veruit de meesten is verhuizen niet haalbaar."

Financieel niet, vanwege het werk of om sociale redenen. "Het is nogal wat om zo'n stap te nemen. En je moet zeker weten of die ene fabriek in de buurt wel de oorzaak is van je longproblemen of dat er ook andere dingen spelen, zoals stress of geluidsoverlast. En je moet er zeker van zijn dat de luchtkwaliteit bij je nieuwe huis echt beter is."

Klimaatverandering maakt het nog erger

Verhuizen zou eigenlijk niet moeten, zegt In 't Veen, die betrokken is bij landelijke plannen voor verbetering van de luchtkwaliteit. "We moeten de oorzaak van de vervuiling aanpakken. Iedereen moet overal in Nederland gezond kunnen wonen." Met de klimaatverandering is dat nog urgenter geworden. "De opwarming van de aarde zorgt voor een slechtere luchtkwaliteit. Als we niets doen, dan zal het aantal mensen met longproblemen alleen maar verder toenemen."

Hoe schoon is de lucht in de Achterhoek?

De mate van luchtvervuiling (stikstofoxiden en fijnstof) in Gelderland verschilt per regio, blijkt uit onderzoek van de GGD's. Zo is de luchtkwaliteit in Arnhem-Nijmegen (veel verkeer en huishoudens) en delen van de Betuwe (veel autoverkeer en scheepvaart) vergelijkbaar met die in de Randstad en de Brabantse steden. De luchtvervuiling in de Gelderse Vallei (intensieve veeteelt) komt grotendeels overeen met die van de veedichte gebieden in Oost-Brabant. Noord-Veluwe is de schoonste regio van de provincie, de Achterhoek zit daar net als Oost-Brabant tussenin. Grootste bronnen van vervuiling in de Achterhoek zijn wegverkeer, industrie en landbouw.

Het aantal kinderen met astma veroorzaakt door luchtvervuiling is met 21 tot 23 procent het hoogst in Arnhem-Nijmegen. In de Achterhoek ligt dit tussen 17 en 19 procent.

"De longarts zei dat de oorzaak van de problemen, de fijnstof van de varkens in de buurt is. We konden maar het beste zo snel mogelijk verhuizen." De inwoonster van het buitengebied van een plaats in de Achterhoek kreeg dit verhuisadvies van haar arts nadat ze meerdere keren een medicijnkuur tegen longproblemen had geslikt. Ze woont nu in de zomermaanden aan zee.

Ze wil niet met haar naam in de krant, omdat ze vreest voor waardevermindering van haar woning. Haar naam en adres zijn bekend bij de redactie.

De vrouw heeft COPD, een chronische longziekte. "Ik werd daardoor benauwd, kreeg pijn en had weinig energie. Drie antibioticakuren hielpen niet. Zelfs na een prednisonkuur en een antibioticakuur van een maand was er nauwelijks verbetering."

Wanhoop

De afgelopen zomer kwam de wind vaak uit het noorden. "Samen met die wind kregen we dan fijnstof en een walgelijke stank van varkens over ons huis." Het regende niet deze zomer, dus de fijnstof sloeg niet neer.

Juist tijdens hete dagen zette de varkensboer verderop 's avonds de stal open. "Toen het zo heet was, waren er nachten dat we de ramen niet open konden zetten door de stank. Dat de staldeuren 's avonds opengaan, is begrijpelijk, want die arme varkens liggen daar binnen ook te stikken. Soms was het zo erg dat we de betreffende boer opbelden om onze wanhoop te bespreekbaar te maken, maar zonder succes."

Inmiddels heeft het echtpaar het besluit genomen om tijdens de wintermaanden in het eigen huis in de Achterhoek te blijven. Dan is de fijnstof acceptabel. Tijdens de zomermaanden 'vluchten' de twee naar een camping aan bijvoorbeeld de zee.

Marie van Gaal woont in Drempt en heeft al bijna haar hele leven ernstige longproblemen. Vooral tijdens de oogst van mais had ze ontzettend veel last van fijnstof. "Ik heb echt weken benauwdheidsklachten ervaren en ook meer medicijnen moeten gebruiken. Ik ervaar de laatste zomers meer last door de droogte en het stof dat niet neerslaat door gebrek aan regen."

Ze geeft de voorkeur aan wonen op het platteland vanwege de ruimte. Voorheen was ook de schone lucht voor haar de reden om buiten de steden te wonen. "Maar zo langzamerhand vraag ik mij af of de luchtkwaliteit in de stad veel slechter is dan de fijnstof op het platteland."

Longpatiënt heeft meer last vlakbij veehouderij

Mensen met de chronische longziekte COPD die in de buurt van veehouderijen wonen, hebben meer complicaties van hun ziekte, vergeleken met patiënten die op grote afstand van een boerderij wonen. Zij hebben ergere klachten en gebruiken meer medicatie. Oorzaak zijn zeer waarschijnlijk stoffen die afkomstig zijn van de veehouderijen, zoals fijnstof en ammoniak. Dat bleek eerder uit een groot onderzoek door onder andere gezondheidsinstituut RIVM.

Mensen die op of dicht in de buurt van een veehouderij opgroeien, krijgen echter minder vaak last van astma en neusallergieën. Wel is hun longfunctie vaak minder goed. En wie binnen 1 kilometer afstand van een geiten- of pluimveebedrijf woont, heeft 'een licht verhoogde kans' op een longontsteking.