Met horten en stoten wordt de wetgeving rond adoptie in Egypte hervormd, maar voor christenen in Egypte blijft het een extra moeilijk proces om een kind thuis op te nemen. Zo ondervonden de adoptieouders van het jongetje Shenouda of Youssef.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Toen een koptische priester ruim vier jaar geleden bij de deur van zijn kerk - ergens in Egypte, de plaats is niet bekendgemaakt - een baby vond, was het voor hem duidelijk: dit kind moet van een christelijke vrouw afkomstig zijn. Anders zou zij haar kind toch niet op de drempel van de kerk achterlaten?

De priester wist waarschijnlijk wel wat er zou gebeuren als hij het kind naar een weeshuis van de overheid zou brengen. Zulke instellingen hebben in Egypte geen al te beste reputatie, vanwege misbruik, verwaarlozing en overbevolking, en dus nam hij het heft in eigen handen.

In zijn gemeente was een koppel met kinderwens al 29 jaar door onvruchtbaarheid kinderloos, en wilde de zorg voor de zuigeling graag op zich nemen. Ze wisten een geboortecertificaat te bemachtigen door te doen alsof het om hun eigen baby ging, en gaven hem de christelijke naam Shenouda. De achternaam, de tweede en derde naam werden volgens Egyptisch gebruik de voornamen van de vader, grootvader en overgrootvader: Shenouda Farouq Fawzy Boulos.

Erfenisruzie

Het jongetje werd gedoopt in de kerk waar hij te vondeling was gelegd en kreeg een christelijke opvoeding van zijn adoptieouders. Er leek jarenlang geen vuiltje aan de lucht, ook al is adoptie verboden volgens de Egyptische wet, waaraan de sharia ten grondslag ligt. Alleen pleegzorg en voogdij zijn mogelijk. Maar in dat laatste geval zou het kind niet de namen hebben gekregen van de adoptievader, en geen aanspraak kunnen maken op een erfenis.

Tot een nicht van hen de aandacht van de autoriteiten op Shenouda vestigde. In Egyptische media vertelden zijn adoptieouders vorig jaar dat hun nicht zich vermoedelijk realiseerde dat zij hierdoor de erfenis van haar oom zou mislopen. Immers, Shenouda zou volgens de sharia als man het alleenrecht hebben op de erfenis van zijn adoptievader, zodat de nicht met lege handen zou achterblijven.

Aanklacht wegens mensenhandel

De nicht zou de politie verteld hebben dat de baby door mensenhandel bij zijn huidige ouders, haar familie, terecht was gekomen. De openbaar aanklager startte een onderzoek en concludeerde na het afnemen van testen dat er inderdaad geen bloedband was, maar dat er ook geen sprake was van kwade wil. De zaak werd geseponeerd.

Maar daarmee waren ze niet van de autoriteiten af. De vader tekende, met enige tegenzin, een verklaring dat hij de baby 'op straat' had gevonden, waarschijnlijk om de betrokken priester te beschermen. De vierjarige Shenouda werd in februari 2022 naar een weeshuis van de staat gebracht. Zonder papieren die zijn voorgeschiedenis konden aantonen, werd ervan uitgegaan dat het kind moslim is, en daarom niet bij een christelijke familie zou kunnen verblijven.

In het weeshuis kreeg Shenouda een nieuwe naam, Youssef: religieus neutraal, door zowel moslims als christenen in Egypte gebruikt. Hij krijgt er, zoals alle kinderen in weeshuizen van de staat, een islamitische opvoeding.

Verboden te bezoeken

De adoptieouders protesteerden: 'Welke moslim laat zijn ongewenste kind achter bij een kerk?' Het mocht niet baten, en bezoeken aan het weeshuis werden hun verboden. In een uiterste poging toch contact te houden met het kind dat zij vier jaar lang als hun eigen kind beschouwden, solliciteerde het echtpaar op banen in het opvanghuis, maar zonder resultaat.

Ishak Ibrahim van de onafhankelijke Egyptische mensenrechtenorganisatie Egyptian Initiative for Personal Rights heeft veel onderzoek gedaan naar de positie van christenen in Egypte en is bekend met de zaak van Shenouda. Hij is uitgesproken in zijn oordeel over de situatie: "Het is oneerlijk dat Shenouda op deze manier opgroeit".

Hij vindt dat het ministerie van sociale solidariteit dit veel beter had kunnen aanpakken in het belang van de jongen door hem te laten opgroeien bij de ouders. "Het ministerie kan dan alle stappen in het leven van Shenouda nauwgezet volgen", zegt Ibrahim.

Regels iets versoepeld

Egypte stelt zich tot doel om in 2025 alle weeshuizen in Egypte te sluiten. Een ambitieus streven, want volgens het verantwoordelijke ministerie van sociale solidariteit leven 11.000 kinderen in dergelijke opvangplekken. Om dat doel te bereiken werden de regels in 2020 versoepeld: ongetrouwde en gescheiden vrouwen van boven de dertig met minstens een diploma van de middelbare school komen in aanmerking voor kafala, dat zich laat vertalen als 'sponsor' en dat als 'pleegzorg' kan worden geïnterpreteerd.

Ook mag het pleegkind vanaf dat moment één naam van zijn 'pleegouders' meedragen. Vorig jaar was er daardoor een record van 2700 aanmeldingen voor kafala. Toch is in de maatschappij de veroordeling hiervan groot, vertelt Ibrahim. "Pleegkinderen worden gezien als kinderen van de zonde. Mogelijk zijn ze verwekt buiten het huwelijk of wat dan ook, het heeft geen positief beeld."

Zeker in de toekomst van een kind kan dit problemen opleveren, weet Ibrahim. "Als je later wil trouwen, wordt er naar je achtergrond gevraagd. Er heerst een stigma op, je kan niet zeggen 'Ik ben op straat gevonden'."

Hoop bij adoptieouders

Volgens de Egyptische grondwet mogen christenen en joden in Egypte bij familiezaken het recht volgens hun religieuze traditie gebruiken in plaats van de sharia. Dat zou ook de lijn moeten zijn bij adoptie, vindt Ibrahim. "In het koptisch christendom is er niets wat adoptie verbiedt, dus er zou ruimte moeten zijn in Egypte om adoptie door christelijke ouders te realiseren."