2023 begint heel beroerd voor de Rotterdamse Jevainey (14). Zij wilde afgelopen donderdag naar de winkel met een vriendinnetje, stootte per ongeluk tegen een volwassen man aan en kreeg vervolgens een knal van jewelste van hem. De tiener is bont en blauw en in shock, net als haar moeder. Het gezin zou Nieuwjaarsdag nota bene wijden aan het goede doel, maar zat in plaats daarvan in het ziekenhuis.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik denk nog iedere dag aan wat er gebeurd is", zegt Jevainey, aangedaan door de mishandeling. Op haar kamer zoekt ze afleiding door films te kijken. Of ze nog naar buiten durft? Nee, schudt ze met haar hoofd. "Ik ben bang dat ik die meneer weer tegenkom."

De mishandeling vond plaats rond half vier op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. Terwijl Jevainey gezellig aan het kletsen was met haar vriendin, onderweg naar het Kruidvat, stootte ze met haar arm tegen die van een ander. "Nog voordat ik sorry kon zeggen, sloeg die meneer mij met een vuist op mijn linkeroog. Toen zag ik heel even niets meer", blikt de veertienjarige terug.

Daarna sloeg de dader nog een keer op hetzelfde oog. "Toen werd ik misselijk en viel ik bijna op de grond. M'n vriendin hielp me overeind terwijl ze om hulp schreeuwde", aldus Jevainey. Dan slaat hij met zijn vuist op haar rechteroor, en rent weg. Jevainey en haar vriendin rennen dan naar huis.

Scenario's

"Ik wist niet wat ik zag", zegt moeder Chérie Lie Meyer over het moment dat haar dochter samen met haar vriendin onder het bloed thuiskomt. "Ik had alleen maar scenario's in m'n hoofd over wat ik die man allemaal kon aandoen. Jevainey is m'n enige parel. Het liefst wil je naar buiten rennen, achter die man aan." Toch belde ze eerst de politie en reed ze haar dochter naar het ziekenhuis.

De verwondingen die Jevainey van 14 opliep. Foto: Privébeeld

Chérie plaatste daarna een berichtje op Facebook in de hoop dat iemand iets heeft gezien van het voorval en de dader herkent. "Ik ga niet rusten zolang die man niet is opgepakt. Nu kijk ik de hele tijd om me heen op zoek naar hem. Daar word je echt niet goed van." Volgens Jevainey en haar vriendin waren tijdens het voorval niet veel omstanders op de Beijerlandselaan. "Er liep wel een man voorbij, maar die deed niks. Dat vond ik een beetje raar."

Cupcake traktaties

Waar Jevainey het meest van baalt is dat ze met Oud en Nieuw geen cupcakes kon bakken voor mensen met een verstandelijke beperking. Samen met haar moeder wilde ze cliënten van zorginstelling Middin een bijzonder Oud en Nieuw bezorgen met traktaties. "Ik vind het niet leuk dat dat niet is doorgegaan", zegt de veertienjarige. "Ik wilde graag vanille-cupcakes bakken met slagroom topping en snoepjes er bovenop." Door de mishandeling kon ze vrijdag ook niet naar de 75ste verjaardag van haar demente oma.

Sinds donderdag komt Jevainey alleen nog voor ziekenhuiscontroles de deur uit. Voorlopig blijft ze ook na de schoolvakantie thuis, omdat ze zich niet veilig voelt op straat. De veertienjarige zit op een school voor speciaal onderwijs, vertelt haar moeder. "Zoiets helpt dan totaal niet. Jevainey is een binnenvetter. Ze kan moeilijk omgaan met haar emoties, maar het ging steeds beter. Ik hoop dat dit haar zelfbeeld niet aantast."

Getuigen

De politie geeft aan dat er een onderzoek loopt naar de mishandeling. "Zo worden er camerabeelden opgevraagd en uitgekeken", meldt een woordvoerder. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden. "Wellicht heeft iemand informatie die van waarde kan zijn voor het onderzoek."