Utrechters die thuis te maken hebben met geweld en daarvoor willen vluchten, vinden niet zomaar een plek om te schuilen. Althans, de speciale blijf-van-mijn-lijfhuizen zitten vol. Zicht op enige lucht is er niet nu spanningen achter veel voordeuren ook nog eens oplopen door de huidige inflatie en energielasten.

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eva Scholte wil de moderne crisisopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld niet meer zo noemen, feit is wel dat de zogenoemde Oranje Huizen steeds vaker tegen hun grenzen aanlopen. 41 plekken voor vrouwen en kinderen heeft het Utrechtse huis van Moviera, waar Scholte directeur van is. "In coronatijd hadden we zo nu en dan wel lege plekken in de opvang: mensen konden moeilijker thuis wegkomen en ketenpartners konden minder doorverwijzen. Maar nu zie je dat de opvang weer erg vol zit."

Er zou volgens Scholte deels sprake kunnen zijn van een inhaalslag. "Aan de andere kant zien we ook wel dat er veel meer aandacht is voor huiselijk geweld en dat betekent dat mensen ook eerder voor de dag komen met hun problemen. Dat leidt ertoe dat het drukker is."

Langer in opvang dan noodzakelijk

Daarnaast is uitstroom lastiger. "Het liefst helpen wij mensen ambulant, maar als het echt niet meer lukt, dan komen ze naar de opvang. In veel gevallen stromen vrouwen - soms mannen - op een gegeven moment uit naar een sociale huurwoning. En daar zit een probleem. Omdat er minder sociale huurwoningen zijn, zitten mensen langer bij ons in de opvang dan noodzakelijk. Daardoor krijg je aan de voorkant opstoppingen; je kunt geen nieuwe mensen opvangen."

Afgelopen zomer besloot Moviera enkele keren een Utrechts hotel in te schakelen om de nood te ledigen. "Helemaal niet ideaal. In ons Oranje Huis hebben we 24 uur per dag beveiliging, camerabewaking, afspraken met de politie. In een hotel kan je dat allemaal niet realiseren. Maar als het moet, dan moet het."

Het liefst brengt Moviera vrouwen (vaak met kinderen) onder in hun eigen omgeving. Maar een noodplek vinden in een andere regio, is niet eens makkelijk, weet Scholte als voorzitter van het landelijk netwerk vrouwenopvang. "Je ziet wel dat het in de Randstad nog wat nijpender is, maar over het algemeen is het overal aanpoten."

Meer spanningen in relaties

Actuele cijfers laten zien dat in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord, in het merendeel van de gevallen door een partner of een ex. Een op de vijf vrouwen krijgt te maken met partnergeweld. Toch kan Scholte niet zeggen of een toename van geweld van invloed is op de druk op de opvang. Al rekent ze evenwel niet op een snelle afname.

"Het Verwey Jonkerinstituut heeft onderzocht waardoor huiselijk geweld in gezinnen ontstaat. Een ervan is het moment waarop financiële problemen toenemen. Dan krijg je meer spanningen in relaties. Nou, dat is nu ook heel erg aan de hand, met de stijgende inflatie en energieprijzen. Je kunt daardoor aannemen dat dat type huiselijk geweld in elk geval aan het toenemen is."

Toch pleit Scholte niet voor meer opvanghuizen. "De laatste decennia zijn we zo veel beter geworden in het mensen snel op weg helpen. We werken bijvoorbeeld met alarmknoppen, waarbij er direct een signaal naar de politie gaat. Daarmee kunnen vrouwen gewoon thuisblijven wonen."