Het spaargeld is tot een ton gegarandeerd. Volgens Trade Republic zijn er verder geen beperkende voorwaarden voor opname of storten.

De nieuwe aanbieder hoopt dat mensen die via de app gaan sparen ook geïnteresseerd raken in beleggen. Dat moet op termijn tot hogere inkomsten leiden.

Met de nieuwe spaarrekening gooit Trade Republic een steen in de Nederlandse spaarvijver. En de timing is prima denkt Amanda Bulthuis van Geld.nl, de vergelijkingssite voor sparen en lenen. "We zien de laatste maanden dat mensen echt op zoek zijn naar de hoogste rente."

Naast bunq zijn het vooral buitenlandse banken die hogere rentes bieden. Maar dat is geen probleem meer, meent Bulthuis. "Nederlandse spaarders waren behoudend, ze spaarden liever bij een Nederlandse bank. Maar dat verandert. Zeker nu in de hele EU de spaartegoeden tot 100.000 euro zijn gegarandeerd. Dan maakt het niet meer uit of je bij een Nederlandse bank of een bank uit een ander EU land spaart."