Huisartsenpraktijken worden steeds vaker overgekocht door commerciële bedrijven, tot ergernis van vakgenoten. Het groeiend aantal overnames leidt tot meer klachten van patiënten, want de grote praktijken zijn vaak slecht bereikbaar. De inspectie doet onderzoek.

De afgelopen jaren zijn enkele tientallen huisartsenpraktijken in onder meer de vier grote steden, kop van Noord-Holland, Twente en Brabant door bedrijven overgenomen. Sindsdien neemt echter het aantal klachten over huisartsenzorg bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toe.

In 2019 kreeg de inspectie iets meer dan 1000 meldingen, in 2021 waren dat er al 1363. Tot en met november van vorig jaar kwamen er ook al meer dan 1200 klachten binnen. Die stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de commerciële bedrijven die steeds vaker praktijken opkopen, stelt de inspectie. Patiënten klagen vooral over een slechte bereikbaarheid van de praktijk, zowel telefonisch als voor een live afspraak.

Belangrijkste steunpilaar

De opkopers springen in het gat van het groeiende tekort aan huisartsen die zelf een praktijk willen draaien of met pensioen gaan. Vooral jonge huisartsen kiezen er vaker voor om alleen als waarnemer - als zzp'er - te gaan werken.

De bedrijven die de praktijken overnemen, benoemen waarnemend artsen. Het lukt niet overal om direct vast personeel te krijgen. "Soms zitten er huisartsen vanuit andere delen van de wereld digitaal spreekuur te houden. De kwaliteit komt hiermee in het gedrang", oordeelt Niek de Wit, hoogleraar Huisartsgeneeskunde.

Ook in de Tweede Kamer klinkt kritiek: "In deze praktijken krijgen patiënten minimale zorg, is de balie gewoon dicht en wordt de telefoon niet altijd opgenomen. Mensen verliezen de belangrijkste steunpilaar in de zorg: de huisarts", stelt SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Kwaliteit bespreken

Bij de inspectie loopt al enige tijd een onderzoek naar één van deze bedrijven, Co-med, dat sinds 2019 actief is en ruim 50.000 patiënten huisartsenzorg biedt.

"Artsenpraktijk Co-Med heeft al enige tijd onze aandacht vanwege de vele meldingen over meerdere locaties in Nederland. Het bedrijf blijft onze aandacht houden zolang het onderzoek nog niet is afgesloten", reageert een woordvoerder van de inspectie.

Ook zorgverzekeraars zeggen regelmatig met het bedrijf te spreken. "Het is niet zo dat we ze een contract geven en het is klaar", zegt Nathalie van Schoonhoven, inkoper bij CZ. "De afgelopen periode hebben we regelmatig met ze om tafel gezeten. Voor Co-med is het heel moeilijk om een huisarts aan zich te binden. Dat is zorgelijk."

Klachten

Vanuit diverse regio's klinkt kritiek op de Co-medpraktijken. Patiënten klagen over de bereikbaarheid en huisartsen vinden dat ze geen goede zorg leveren. In de Bredase wijk Haagse Beemden rommelde het de afgelopen zomer flink. Vier huisartsen gingen met pensioen, Co-med nam drie praktijken met zo'n 9000 patiënten over. Het regende klachten omdat er onvoldoende artsen waren en de praktijken lastig bereikbaar waren.

Lola* belde een paar weken geleden met haar nieuwe huisartsenpraktijk. Ze heeft vaker longproblemen en voelde dat er weer een ontsteking zat. "Ik had een kuur nodig, maar die kreeg ik niet en ik mocht ook niet langskomen", vertelt ze. Een dag later heeft ze vervolgens de huisartsenpost maar gebeld. Die arts gaf de patiënt wél een kuur. "Ik had het gevoel dat mijn eigen praktijk me dood liet gaan. Ik kreeg nauwelijks lucht."

Een voormalig assistente van één van de Co-medpraktijken stapte op vanwege een 'onveilige werksituatie'. Assistentes zaten soms met meerdere spoedgevallen, terwijl er geen enkele arts aanwezig was. "We hebben het toen maar met de spoedeisende hulp geregeld, maar die was daar ook niet blij mee. Het was een zooitje ongeregeld en structuur zat er niet in", vertelt ze. De oud-medewerker wil anoniem blijven, omdat ze nog steeds als doktersassistente werkt.

Te weinig jonge dokters

Co-med is één van de nieuwkomers in het huisartsenlandschap. Het bedrijf nam sinds 2019 meer dan tien praktijken met ruim 50.000 patiënten over. Medisch directeur Guy Schulpen zegt er met de overnames voor te willen zorgen dat overal een huisarts beschikbaar blijft. "We zien al lang aankomen dat artsen met pensioen gaan en er niet genoeg jonge dokters zijn om praktijken over te nemen."

Schulpen erkent dat er op meerdere locaties na de overname problemen zijn geweest, zoals in Breda. "De bereikbaarheid was echt ondermaats", erkent hij. En dat leidde inderdaad tot klachten bij de inspectie. "We hebben tijd nodig om na een overname alles te regelen. Nu ontstaat er een verkeerd beeld, doordat het op een aantal plekken een paar maanden niet goed ging. Inmiddels hebben we drie vaste artsen in Breda die elke week spreekuur draaien. We hebben de telefoonlijn naar onze centrale in Amsterdam doorgeschakeld, zodat er altijd een assistente bereikbaar is."

"We werken voor 80 procent met vaste gezichten, hebben het afgelopen jaar 200 diensten op de huisartsenposten gedraaid. Er is een beeld ontstaan door onze aanloopproblemen", constateert Schulpen. En het lukt het bedrijf moeilijk om dat beeld weg te poetsen. "Wij moeten aan alle normen van zorgverzekeraars en inspectie doen. Geloof mij, we liggen onder een vergrootglas. Als wij geen goede zorg zouden leveren, zouden we allang niet meer bestaan."

Verschraling van de zorg

Toch zien reguliere huisartsen de komst van dergelijke bedrijven als 'een verschraling van de huisartsenzorg'. "Ze leveren wel zorg, maar geen huisartsenzorg", stelt Frans Sturm, voorzitter van de Huisartsenkring West-Brabant. Volgens deze dokter is er nauwelijks continuïteit in de commerciële praktijken, omdat er steeds andere artsen zitten. Bovendien zijn ze niet beschikbaar voor patiënten die op sterven liggen. "Een huisarts zorgt 24/7 voor de patiënten. Het gaat niet om een simpele snotneus. Het gaat erom dat je het herkent als iemand twee of drie keer komt, er ineens mager uitziet en het leukemie blijkt te zijn."

Hoewel Co-med zelf repte van enkel opstartproblemen is er volgens Lola sindsdien nauwelijks iets veranderd. "Als je belt, krijg je een assistente aan de lijn. Die zit volgens mij ergens in Amsterdam en kent mijn verleden helemaal niet. Het lukt gewoon niet om een afspraak bij de arts te krijgen." Ook heeft ze geen idee wie haar nieuwe huisarts überhaupt is. "Ik vind het verschrikkelijk. Ik hoor een paar keer per jaar gecontroleerd te worden, maar krijg geen afspraak. En andere praktijken in Breda zitten vol."

Ook in Enschede beklagen huisartsen zich over de kwaliteit van een overgenomen praktijk. "Ik zie dat deze zorg prima is voor een bepaalde groep patiënten, bijvoorbeeld studenten die bijna nooit iets mankeren. Maar kwetsbare patiënten of digibeten kan je niet op deze manier bedienen", vindt Marieke Nijhof, voorzitter van HuisartsenZorg Twente. In deze regio merken huisartsen dat patiënten regelmatig naar de huisartsenpost komen, omdat er overdag geen dokter in hun eigen praktijk is. "We zien echt patiënten met een zere vinger naar de spoedpost komen, omdat ze al dagenlang geen dokter te spreken krijgen. En dat wordt niet per se beter naarmate die praktijken langer draaien."

Wennen aan andere zorg

Zorgverzekeraars zeggen naar nieuwe aanbieders te kijken, omdat ze de huisartsenzorg toegankelijk moeten houden. "In regio's waar het moeilijk is om aan de vraag te voldoen, verkennen we dus ook nieuwe initiatieven", reageert een woordvoerder van Menzis. En een woordvoerder van VGZ laat weten: "Zeker in regio's met nijpende tekorten is het zoeken naar creatieve oplossingen noodzakelijk."

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) - die de zorgverzekeraars controleert - moeten patiënten wennen aan zorg die anders wordt geleverd. "Het is kritisch in de zorg, de toegankelijkheid en bereikbaarheid van huisartsen staat onder de druk", ziet Anouk Mateijsen, manager toezicht zorgaanbieders. De vraag naar zorg groeit, maar er is minder personeel beschikbaar. Daarom zoeken zorgverzekeraars naar andere manieren om de zorg te regelen. "Toen de psychiatrie met e-consulten kwam, was daar ook kritiek op. Nu zijn we daaraan gewend", vergelijkt Mateijsen.

Is een commerciële partij in de huisartsenzorg per se vragen om problemen? Nee, vindt gezondheidseconoom Xander Koolman. "Commerciële aanbieders kunnen prima slagen als ze zich committeren aan de basisregels voor het huisartsenvak: de relatie met de patiënt. Goede huisartsenzorg draait om de vertrouwensband die een arts met een patiënt opbouwt. Maar dat doen ze niet. Ze willen juist zoveel mogelijk patiëntencontact reduceren."

Daar zit volgens critici het verdienmodel. Huisartsenpraktijken ontvangen een standaard bedrag per kwartaal per patiënt. Voor alle bezoeken aan het spreekuur komt daar een behandeltarief bovenop. Als patiënten nooit naar een dokter gaan, verdient de praktijk daar dus wél aan.

Winst

Huisartsenorganisatie LHV wil niets zeggen over specifieke bedrijven. Wel stelt bestuurslid Hilly ter Veer, zelf huisarts, dat goede huisartsenzorg niet draait om winst maken. "Wij investeren in de relatie met de patiënt, het pand, het orde houden van dossiers. Bij meerdere nieuwe toetreders zien patiënten steeds andere artsen, patiënten die soms wekenlang bezig zijn om een afspraak te krijgen. Het huisartsenvak is een ambacht."

Volgens Co-med is dat juist wat ook zij in de praktijken willen neerzetten. "De mensen die in onze praktijken werken, vinden al deze berichten oneerlijk. Ze werken keihard om elke dag zorg te leveren en moeten steeds lezen dat we een soort boevenbende zijn", ervaart Schulpen.