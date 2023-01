De veertienjarige Hengelose jongen die op Oudejaarsdag zijn oog kwijtraakte bij een explosie van een mortiergranaat is nog steeds niet aanspreekbaar. Dat zegt zijn vader, die erbij was toen de bom ontplofte. De man kocht de illegale shell zelf, op straat. 'Ik had daar moeten liggen.'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met een grote klapper. Zo zouden de 48-jarige Hengeloër en zijn zoon het jaar 2022 uitgaan. Maar die ene grote knal op Oudejaarsdag werd een drama. De shell ontplofte bijna in het gezicht van de veertienjarige jongen. "Hij had geen schijn van kans om te reageren", zegt de vader, die wel zijn verhaal wil doen maar niet wil dat zijn naam bekend wordt.

De zware mortierbom lag al maanden in de woning in de Hengelose Sterrenbuurt. Op Oudejaarsdag wilden vader en zoon de bom afsteken. "Het was 's middags rond vijf uur, het begon net te schemeren."

Eigenlijk had de vader de shell zelf willen aansteken. "Ik had daar moeten liggen", zegt hij over zijn zoon die nu zwaargewond in het ziekenhuis ligt. "Maar mijn zoon wilde het graag doen. Ik heb hem nog gezegd hoe hij het moest aanpakken." Maar onmiddellijk na het aansteken van de lont ontplofte het zware vuurwerk.

Op het moment van de klap waren er geen andere mensen in de buurt, zegt de Hengeloër. "We deden het op een pleintje waar het op dat moment helemaal vrij was. Er stonden ook geen auto's. Ik dacht: hier kan het mooi, het is veilig."

Niet aanspreekbaar

De jongen raakte door de klap zwaargewond. Naast het feit dat hij bij de explosie een oog kwijtraakte is ook zijn neus gebroken. Verder heeft hij bij de klap een schedelbasisfractuur opgelopen. Ook het ooglid van het andere oog is bij de klap beschadigd geraakt. "Aan dat ooglid is hij inmiddels geopereerd, zodat hij z'n oog weer open en dicht kan doen. Dat moet nu genezen", zegt de vader.

Het slachtoffer is zaterdag meteen overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede. Inmiddels ligt hij in het ziekenhuis in Nijmegen, dat specialisten heeft op het gebied van oogheelkunde. De vader heeft maandag rond het middaguur nog geen contact gehad met zijn zoon. "Hij is nog niet aanspreekbaar."

De vader erkent dat het om illegaal vuurwerk ging. "Ik dacht dat er een vertragingslont aan zat. Maar dat was het niet, het was een snellont. Aansteken… en direct boem. Er moet bij zo'n shell blijkbaar nog een langzame lont worden bevestigd aan die snellont. Ik dacht dat dat al geregeld was. De snellont was wel 60 centimeter lang, maar binnen een à twee seconden was ie weg."

Toen hij de gevolgen van de klap zag zakte de grond naar zijn eigen zeggen onder z'n voeten weg. "Het ging zo snel. Je kunt amper reageren. Binnen enkele minuten waren de hulpdiensten er, gelukkig." De Hengeloër zoekt deze maandag naar woorden om zijn gevoel te omschrijven, laat veel stiltes vallen. Dan: "Dit is het allemaal niet waard geweest."

Na het ongeval ging uiteraard eerst alle aandacht uit naar de zorg voor zijn zoon. Maar de politie wil uiteraard ook weten waar de shell is gekocht. "Ik had hem al enkele maanden in huis liggen. Ik heb gereageerd op iemand die de shell op Facebook aanbood. Ik heb het vuurwerk opgehaald in Enschede. De verkoper gaf aan: kom maar daar en daar, dan zien we elkaar wel, hij kwam aanrijden op een scootertje. Ik had geen naam of niks..."

Geen gevaar

De vader zag er aanvankelijk geen gevaar in, zegt hij. "Ik dacht: waarom niet? Ik heb er maar eentje gekocht. Je mag tegenwoordig bijna niks meer met vuurwerk." Volgens de Hengeloër was het de eerste keer dat hij illegaal vuurwerk kocht. "Dan doe je een keer iets dat niet mag en dan gebeurt dit... Bij ons in de buurt wordt wel vaker van dat spul afgestoken. Ik heb er 20 euro voor betaald."