Met steeds meer consumptie onderweg, groeit ook de berg afval. Zwerfinator Dirk Groot en Plastic Soup Surfer Merijn Tinga pleiten voor maatregelen aan de hand van de ‘afdankmatrix’.

Overvolle prullenbakken waaruit bekers, blikjes, zakjes en andere 'to go'-verpakkingen puilen. Gebruikers van de app Plastic Avengers maakten afgelopen zomer 1999 foto's die een beeld geven van de rotzooi die consumptie onderweg kan veroorzaken. Consumptie die alleen maar toeneemt.

De foto's zijn gemaakt op verzoek van Dirk Groot, die onder de naam Zwerfinator onderzoek doet naar zwerfafval, en Merijn Tinga, die als Plastic Soup Surfer strijdt tegen de hoeveelheid plastic afval. Samen voerden zij afgelopen jaar de campagne Operatie #Overload.

Aanvankelijk was die bedoeld om mensen bewust te maken van wat ze onderweg weggooien, maar al snel ontdekten Groot en Tinga dat dit maar een deel van de oplossing is voor een groeiend afvalprobleem. Volle vuilnisbakken vormen een bron van zwerfafval en zodoende dragen ook de mensen die hun afval netjes in de prullenbak doen daaraan bij. "We dweilen met een kraan die steeds verder opengaat", zegt Tinga.

Legen en vegen

Voor de hand ligt de gedachte dat gemeenten meer prullenbakken moeten neerzetten en die vaker moeten legen. Maar dat is te gemakkelijk geredeneerd, stellen Groot en Tinga in de analyse van hun campagne. "Het kan niet zo zijn dat de baten naar aanbieders van 'to go' gaan, maar de kosten naar de gemeenschap", zegt Tinga. Zwolle bijvoorbeeld, is met 1500 prullenbakken nu 2 euro per inwoner (het zijn er 130.000) per jaar kwijt aan 'legen en vegen'.

Een nadeel van openbare afvalbakken is bovendien dat de inhoud niet wordt gescheiden en daarna gerecycled, maar verbrand. "Een openbare prullenbak is eigenlijk een openbare vuurkorf", zegt Groot. Terwijl wettelijk juist voor steeds meer wegwerpverpakkingen is bepaald dat ze moeten zijn gemaakt van herbruikbaar of afbreekbaar materiaal.

De 'afdankfase', dus als de consument het drankje of voedsel heeft genuttigd en zo snel mogelijk van de lege verpakking af wil, is volgens Groot en Tinga niet het juiste moment om naar een oplossing te zoeken. Dat moet al eerder. Ze lanceren in hun rapport de 'afdankmatrix', waarmee ze de kans dat een verpakking verandert in zwerfafval kunnen bepalen.

Ontwerp vooral gericht op de consumptie

Allereerst moet die verpakking kleiner, minder en opvouwbaar of oppropbaar zijn, opperen Groot en Tinga. Wikkels in plaats van doosjes voor een burger, bijvoorbeeld. Ze denken dat hun matrix ontwerpers daartoe kan inspireren. Nu is het ontwerp vooral gericht op de consumptie: beker, bakje of zakje moet makkelijk te openen zijn. Na gebruik draait het juist om de afsluitbaarheid, grootte en vorm van de verpakking, en hoe vies hij is geworden.

Maar ook het bedrijfsleven en de politiek moeten meer nadenken over de afdankfase, vinden Groot en Tinga. Vanaf 2023 is de industrie verantwoordelijk voor de kosten van het zwerfafval dat zij mede veroorzaakt. De overheid gaat binnen de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) de zwerfafvalkosten van plastic producten doorberekenen aan de producenten. Maar dat gebeurt pas achteraf, aan de hand van de geschatte hoeveelheid zwerfafval.

Tinga en Groot pleiten voor een bredere kijk. Hoe groter de verpakking en hoe groter de kans dat deze op straat belandt, hoe meer belasting bedrijven zouden moeten betalen, ongeacht of plastic of een ander materiaal is gebruikt. De afdankmatrix kan als instrument gebruikt worden om die extra te bepalen. Ze roepen politiek en bedrijfsleven op om hun afdankmatrix verder uit te werken. Deze maand zullen ze hun rapport met aanbevelingen aan verschillende politici in Den Haag overhandigen.

