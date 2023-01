Dode eiken. Met rood-wit afzetlint heeft boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap er tientallen gemarkeerd op een klein strookje bos bij Mattemburgh. Stikstof en verdroging zijn de boosdoeners van dit natuurleed.

"We telden er laatst in no time meer dan duizend", vertelt De Jonge. Hij is op pad met gedeputeerde Erik Ronnes van de provincie Noord-Brabant. Hij heeft stikstof in zijn portefeuille, met de Brabantse Wal als speciaal aandachtsgebied. Ronnes komt met eigen ogen aanschouwen wat droogte, te veel stikstof en uitputting van de bodem voor het effect hebben op dit Natura 2000-gebied.

Oudste bosreservaat

Allereerst bij landgoed Mattemburgh. Het oudste bosreservaat van Nederland van 300 hectare, waar mensenhanden niet ingrijpen. "Niks-doen beheer", lacht de Jonge die stevig doorstapt op de drassige grond en intussen wijst op bijzonderheden in de natuur.

Een grote den van meer dan honderd jaar oud, een Amerikaanse vogelkers en varens die groeien op omgevallen dode bomen. "Dat gebeurt pas na dertig jaar, zolang liggen die boomlijken hier dus al. De Amerikaanse vogelkers is een exoot die kan woekeren. Maar hier in dit oerbos houdt de natuur door niets te doen zichzelf in balans."

Laatste dodelijke zetje

Tot zover het goede nieuws uit de natuur. De vele dode eiken vertellen een ander verhaal. Ze hebben voldoende licht en ruimte en toch overleven ze niet. Vooral de jonge eikenbomen gaan dood. "De wortels zijn omkleed met schimmels. Die halen voedsel uit de bodem. Maar door de verzuring van de bodem als gevolg van de stikstofneerslag lukt dat niet voldoende. Grote eiken hebben vaak een buffer, maar jonge bomen niet. De droogte geeft het laatste dodelijke zetje", legt De Jonge uit.

Als de eik verdwijnt heeft dat grote gevolgen voor de biodiversiteit. "De eik is topgastheer van het bos. Die draagt minimaal honderd soorten insecten bij zich."

Droogte bij bloemenvennetje

Zorgen zijn er even verderop ook over het bloemenvennetje dat afgelopen zomer voor het eerst droog stond vanwege de aanhoudende droogte. Nu staat er weer wat water in, maar er moet nog zeker een halve meter bij. "We zijn ongerust dat het ven het water niet meer kan vasthouden, dat blijft afwachten."

De houtwallen in het bos hebben juist weer last van de stikstofneerslag. "Normaal gesproken zagen we elk jaar enkele wallen af. Bij sommige durven we dat niet meer omdat er alleen maar bramen en prunus teruggroeien, de bomen maken geen kans meer", zegt De Jonge.

Erik de Jonge (rechts) toont gedeputeerde Erik Ronnes op de Brabantse Wal wat te veel stikstof doet met de natuur. In het bos zijn duizenden dode eiken vanwege de verzuring van de bodem. Foto: Mariëtte den Engelse

Samenspel tussen boer en natuur

In een 4x4 jeep van Brabants Landschap vervolgt de tocht over de Brabantse Wal. De volgende stop is bij Hildernisse, waar de natuurorganisatie een samenwerking heeft met biologisch melkveehouder Eddy van Wezel, ook raadslid in Woensdrecht. "De grond was hier vijf jaar geleden dood", vertelt Van Wezel. "Stak ik een schop in de grond, dan kwam er geen een worm naar boven. Nu is dat anders."

Hier is samenspel tussen boer en natuur. Rond de akkers zijn brede akkerranden aangelegd die ook in de winter blijven staan. Het lokt veel konijnen, insecten, muizen en reeën. Door de aanleg van walletjes met struweel is er ruimte voor de migratie van de boomkikker en de knoflookpad.

Tegelijkertijd kan Van Wezel de landbouwgrond benutten voor bijvoorbeeld gras wat weer als voedsel dient voor zijn runderen. Volgens De Jonge is dit het schoolvoorbeeld hoe het in de toekomst vaker zou moeten. "Meer en beter samenwerken met de boeren, faunabeleid en landbouwbeleid hand in hand laten gaan."

Dikke pollen pijpenstro

De top van de Brabantse Wal ligt in Wouwse Plantage. Uitkapbeheer was eeuwenlang de onderhoudsmethode in het productiebos daar. Oude bomen werden geoogst waardoor jonge bomen de kans kregen te kiemen. Die natuurlijke verjonging van het bos lukt nu niet meer. "Boomzaden komen niet meer door de dikke pollen pijpenstro die de bodem bedekken. Wederom een gevolg van stikstof", zegt De Jonge.

De stuifzandvlakte bij Zurenhoek. Alleen door de vlakte twee keer per jaar machinaal te bewerken blijft het stuifzand intact. Anders wordt het vanwege de grote hoeveelheid stikstof overwoekert door een mossoort. Foto: Mariëtte den Engelse

Stikstof zorgt ook voor overmatige groei van het grijs kronkelsteeltje en buntgras op de stuifzandvlakte bij Zurenhoek, een natuurgebied tussen Bergen op Zoom en Wouwse Plantage. "Doen we niks, dan is de zandvlakte in een jaar begroeid met deze mos- en grassoort. Dat willen we niet want dan raakt het leefgebied ongeschikt voor specifieke stuifzandsoorten en de nachtzwaluw", zegt De Jonge. "Machinaal rijdt Brabant Landschap de zandvlakte daarom twee keer per jaar open."

In het bos bij Wouwse Plantage komen er ook machines aan te pas om de grasbodem van pijpenstro kapot te scheuren zodat bomen weer kunnen kiemen. Bijkomend probleem daar is dat door de droogte het water er definitief is verdwenen. Eerst waren er nog wat vennetjes.

Historische stuw

"Het grondwater op peil houden", is het antwoord op de vraag van Ronnes hoe de droogte tegen te gaan. De uitvoering is heel wat ingewikkelder. Bij een historische stuw in De Zoom stroomt het water goed door. Geen gebrek aan water hier, zou je denken. Schijn bedriegt. "Dit water is allemaal op weg naar de zee", zegt De Jonge. "Zelfs in de sloten richting De Zoom staan de stuwen nog open. We doen hier niets anders dan afwateren, terwijl we juist water willen vasthouden om het grondwaterpeil omhoog te krijgen."

Toch sluit het waterschap de stuw niet. "Omdat de boer dat niet wil", zegt De Jonge. Hij vindt dat in overleg met boeren daar nog een wereld te winnen is. Veel boeren verwachten van het waterschap dat het oppervlaktewater wordt afgevoerd zodat de akkers vroeg in het voorjaar toegankelijk zijn voor machines. "Maar als we het grondwaterpeil omhoog willen krijgen dan moet je dit water juist vasthouden zodat het diepe grondwater wordt aangevuld."

Het is een leerzame middag, ook voor Ronnes, die alle opgedane kennis meeneemt naar Den Bosch. Als 'stikstofgedeputeerde' staat hij met de provincie voor een grote uitdaging: het terugdringen van de hoeveelheid stikstofneerslag op de veertien stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Brabant. Een pasklare oplossing is er niet, maar dat het nodig is heeft hij deze middag met eigen ogen gezien.