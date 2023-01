Vuurwerk in een woning. Een jonge meid die onwel wordt van de drugs. Een gepikeerde beller die iemand met een wapen ziet lopen. In de meldkamer van politie, brandweer en ambulance in Utrecht stopt de telefoon tijdens de jaarwisseling geen seconde met rinkelen. Een kijkje achter de schermen.

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrechts Nieuwsblad.

Centralist Jamie Cardol (30) zit nog geen vijf minuten op haar plek of de boel staat al op scherp. De beller aan de andere kant van de lijn is in paniek. Ergens loopt een man met een vuurwapen. Er wordt geschreeuwd, veel blijft onduidelijk. Jamie's vingers razen in moordend tempo over het toetsenbord. Haar toon is scherp, ze spreekt de beller streng toe.

"Ja, dat... Dat snáp ik, we zijn ook onderweg. Maar mijn collega's stappen zo af op iemand met een vuurwapen, dus ik wil dat u me nu zoveel mogelijk informatie geeft."

Wie een blik op haar beeldscherm werpt, ziet in een fractie van een seconde wat voor incidenten er binnenstromen. Roodgekleurde meldingen (hoogste prioriteit), oranje, groen. Overlast, vuurwerk, liftopsluitingen, vernielingen, verdachte situaties. Jaarwisseling of niet, ook vanavond 'loopt alles door elkaar'.

Nieuwjaarsnacht op de meldkamer in Utrecht. Foto: Ruud Voest

Vuurwerk naar binnen gegooid

"Tja, je hoort het", zegt Jamie, kort nadat ze de verbinding verbreekt. Naast haar verwerkt collega Melanie Sturkenboom (32) een melding van iemand die bekogeld zou zijn met Romeinse kaarsen. "Soms moet je mensen even tot de orde roepen. Er werd hard geschreeuwd en..." Ze heeft haar verhaal nog niet af, maar de volgende beller dient zich aan.

"Sorry, wat zegt u? Het vuurwerk is bij u naar binnen gegooid?"

Het is zaterdagavond 31 december, op dit moment twee uur voor de jaarwisseling. Op het Operationeel Centrum (OC, meldkamer in de volksmond) van de politie, brandweer en ambulance in Utrecht is het alle hens aan dek op deze Oudejaarsavond. In de grote, tl-verlichte ruimte in het pand aan de Briljantlaan wordt met twee keer zoveel mensen gewerkt als normaal. De politie is hier vanavond het zwaarst bemand, maar ook ambulance en brandweer zijn in groten getale aanwezig.

Ondanks dat er geregeld heftige meldingen binnenkomen (een vuurwerkongeluk waarbij iemand een hand verloor passeerde eerder op de avond al de revue) branden - ook hier - 'gewoon' kerstlampjes, is er ruimte voor flauwe grappen en wordt er zo nu en dan een oliebol gegeten.

Het werkgebied van deze meldkamer betreft vrijwel de gehele provincie Utrecht: grote steden als Utrecht en Amersfoort maken deel uit van het gebied, maar ook in de kleinere gemeenten kan het behoorlijk onrustig worden. Een strakke coördinatie is, gezien de grootte van de regio, van levensbelang. Er worden niet alleen belletjes aangenomen, hulpverleners op straat moeten - uiteraard - ook aangestuurd worden. Om alles in goede banen te leiden is er extra veel mankracht aanwezig.

Tekst loopt door onder de foto:

Burgemeester Sharon Dijksma bezoekt de meldkamer en spreekt met de brandweerafdeling. Links van Dijksma staat Jaap Donker, directeur van de VRU. Foto: Ruud Voest

Hollen of stilstaan

Op elke 'afdeling' gaat het er verschillend aan toe. Waar Jamie en Melanie om de haverklap de meest uiteenlopende meldingen binnenkrijgen, verloopt dat proces bij de brandweer op Oudejaarsavond totaal anders. Jaap van Es (63) werkt al veertien jaar als centralist voor de brandweer en weet: het is hollen of stilstaan. "Bij ons bellen veel mensen vaak voor dezelfde brand. Dus het kan lang rustig zijn, en dan komen er ineens héél veel meldingen over hetzelfde incident."

Terwijl hij het zegt, gaat de telefoon over. Op de tablet voor zijn neus springt de ene roodgekleurde melding na de ander op het scherm. Autobranden - twee zelfs. Eén in Kanaleneiland, één in Voordorp. In nog geen zes minuten tijd werkt hij op routineuze wijze zeker tien keer vergelijkbare telefoontjes 'weg'. "Ja, dank u wel, mevrouw. Daar is al voor gebeld, we zijn onderweg."

Inmiddels is het even voor middernacht. "Wat zegt u, beschoten met vuurwerkbommen?" roept Jamie in haar headset, terwijl een brandweer-collega op de achtergrond geruisloos glazen Jip en Janneke-champagne uitdeelt. Op een radio die zachtjes aan staat klinken de laatste coupletten van Bohemian Rhapsody.

Om klokslag 0.00 uur vallen de lijnen - opmerkelijk genoeg - even stil. Er is zelfs ruimte voor een aftelmoment en er wordt geproost in de meldkamer.

Tekst loopt door onder de foto:

Drukte op de meldkamer in Utrecht tijdens de Nieuwjaarsnacht. Foto: Ruud Voest

Alcohol

Buiten klinken luide knallen en licht de hemel op. Niet veel later klinken de eerste sirenes. "Zet je schrap, nu gaat het beginnen", grinnikt een agente. Ze heeft geen ongelijk. Op elke afdeling ligt het tempo na twaalven plots een stuk hoger.

Bij brandweer-centralist Jaap, die het eerder op de avond relatief rustig had, stopt de telefoon vanaf dat moment bijna niet meer met rinkelen. Met een vakkundige kalmte handelt hij de ene na de andere brandmelding af. Ook op de afdeling van de ambulance is de drukte losgebarsten. Verschillende gesprekken klinken door elkaar:

"Hebben jullie allemaal hetzelfde geslikt?"

"Zit de wond ín zijn slagader?"

"Bloed op het hoofd? Dus óp het hoofd gevallen?"

Centralist Barbera beëindigt een gesprek, schuift haar koptelefoon aan de kant en tikt vol ongeloof op haar voorhoofd. "Daar kun je toch niet bij met je hoofd? Net een belletje: onze ambulancebroeders zijn bewust bekogeld met vuurwerk, in de stad." Wie denkt dat vooral vuurwerkongelukken de gemoederen bezig houden bij de ambulance heeft het mis: ook alcohol zorgt voor een hoop incidenten.

Op de achtergrond: "En hij is niet meer bij bewustzijn, zegt u?"

Ondanks de onophoudende stroom aan telefoongerinkel en de luide stemmen van de centralisten hangt er, omstreeks 1.00 uur 's nachts, een kalme sfeer in de meldkamer.

De beeldschermen van Jamie en Melanie kleuren roder en roder. Er komt elke minuut een melding binnen in het Operationeel Centrum. Dat veel mensen onder invloed zijn is ook bij Melanie merkbaar. "Meneer, met u kan ik geen gesprek voeren. Is er ook een nuchter iemand aanwezig?" vraagt ze, ietwat geërgerd.

Huiselijk geweld

Dat niet iedereen er tijdens zo'n feestelijke avond gemoedelijk bijzit, moge duidelijk zijn. Jamie belt met een buurman die huiselijk geweld vermoedt, in de woning naast hem. Hij hoort luidt geschreeuw, ziet slaande bewegingen. Er zijn kinderen aanwezig.

Jamie hangt op. Dan heeft ze de volgende beller alweer aan de lijn. Tijd om lang stil te staan bij zo'n incident is er nu niet; de centralisten moeten door.

Nog wel even, overigens. Pas om 6.30 uur eindigt hier de dienst.