In de Rotterdamse regio zijn dit jaar 21 personen op gewelddadige wijze om het leven gekomen. Daarmee krijgt Rotterdam de twijfelachtige eer moordhoofstad van Nederland te zijn. Op de tweede plaats staat Amsterdam. Brigitte Nolden en Andja Breemer, allebei werkzaam bij de recherche, zagen de ellende van dichtbij. Een terugblik in vijf observaties.

Begrijp haar niet verkeerd. Elke moord is verschrikkelijk en gaat gepaard met groot verdriet. Dat hoef je Brigitte Nolden, het hoofd van de Rotterdamse recherche, niet te vertellen.

Maar ook zij weet dat sommige moorden méér impact op de maatschappij hebben. Vanwege het slachtoffer, de wijze waarop iemand het leven is ontnomen of de plek waar het allemaal heeft plaatsgevonden. Zaken waar een 'extra naar verhaal' aan vastzit.

Terugblikkend op 2022 ziet Nolden een veelheid van zulke zaken. "Een moeder die naast haar dochter wordt doodgestoken, een vrouw die na een steekpartij uit het raam springt. En wat te denken van de dodelijke schietpartij op de zorgboerderij in Alblasserdam? Een bizar incident waarbij de slachtoffers min of meer willekeurig lijken te zijn gekozen."

Andja Breemer, werkzaam als onderzoeksleider, spreekt van een 'uitzonderlijke zaak'. "De impact op de samenleving was enorm. Dat de slachtoffers zo kwetsbaar waren, maakte het extra pijnlijk. Ook voor collega's."

Het jongste slachtoffer was pas zes maanden oud

Groot was het ongeloof op 17 juli. Het dodelijke slachtoffer van een steekpartij aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Charlois bleek een zes maanden oude baby te zijn. Nog groter werd de schok toen details over de verdachte uitlekten: het was Emily's vader die haar keel had doorgesneden.

De dood van de baby schokte niet alleen de samenleving, ook op agenten was de impact groot. "Dat iemand zo in de war raakt dat hij zoiets kan doen", vertelt Nolden. "En dan óók nog bij zijn eigen kind. Onbeschrijfelijk. Natuurlijk hebben agenten het daar onderling over. Helemaal de collega's die zelf kinderen hebben. Al betekent dat niet dat ze geen afstand kunnen bewaren. Integendeel: ze doen dat uitstekend en daar heb ik diep respect voor."

Overigens was het oudste slachtoffer 71 jaar. Hij, Mario, stierf als gevolg van een uit de hand gelopen caféruzie. Die vond plaats aan de Wolphaertshof, een kilometer voorbij de plek waar Emily was gestoken.

(Ex-)partnergeweld eiste vier slachtoffers

Rachel (30), Shella (30), Joyce (47) en Maria (43): allen werden ze dit jaar omgebracht door een man en wezen naasten direct naar de (ex-)partners van de slachtoffers. De ex van Shella is inmiddels veroordeeld, de andere zaken lopen nog.

Bij drie van deze drama's waren kinderen betrokken. Zo stond de dochter van Rachel ernaast toen de verdachte op straat een bloedbad aanrichtte en moest Shella's zoon toezien hoe zijn moeder 62 keer werd gestoken. Onduidelijk is nog wat de kinderen van Maria hebben gezien, al staat het vast dat ze thuis waren toen hun moeder op Tweede Kerstdag overleed. Het achtjarige dochtertje sloeg alarm door een familielid te bellen.

Het zijn lastige onderzoeken, zegt Breemer. "Een kind kan een belangrijke getuige zijn en dan is het voor de waarheidsvinding noodzakelijk om hem of haar te bevragen. Tegelijkertijd wil je als politie niet tornen aan de loyaliteit van kinderen naar hun ouders. Daarom verhoren we kinderen alleen als het écht noodzakelijk is."

Eén moord lijkt overduidelijke liquidatie

Waar de politie dit jaar een hausse aan beschietingen en explosies bij panden te verwerken kreeg − en het in de onderwereld dus onrustig leek te zijn − bleef een toename van liquidaties 'gelukkig' uit. "Maar het lijntje is dun. Mensen die nu een pand beschieten, kunnen later gevraagd worden iemand te doden. Dat is, althans, ons vermoeden."

Alleen het doodschieten van Shantienne (34) lijkt een overduidelijke liquidatie te zijn geweest. Bij andere schietpartijen is dat verre van zeker.

Overigens werden opnieuw − deze trend is al een paar jaar zichtbaar − meer personen doodgestoken dan doodgeschoten. De steekincidenten waren vooral relationele drama's en conflicten met verwarde personen.

In totaal kwamen 21 personen op gewelddadige wijze om het leven. Eén meer dan vorig jaar. In coronajaar 2020 vielen 'slechts' 11 slachtoffers.

Doodschieten Jaison was mogelijk vergismoord

Graag staan de rechercheurs stil bij het doodschieten van Jaison (30), het enige dodelijke misdrijf in de Rotterdamse regio waar nog niemand voor is aangehouden. Hij werd eind oktober op een vol terras in Rotterdam-West gedood. Waarom? Niemand die het nog weet.

Daarom houdt de politie nadrukkelijk rekening met het scenario van een vergismoord, oftewel dat hij is aangezien voor de verkeerde. "Dat is een optie, absoluut", zegt Breemer. "Maar vooralsnog kunnen we niets inkleuren en dus ook niets wegstrepen. Zover zijn we simpelweg nog niet." Voor de gouden tip lag al na enkele weken een beloning van 15.000 euro klaar.

Het bemoeilijkt het onderzoek dat ooggetuigen, de mannen die ten tijde van de moord naast het slachtoffer stonden, weigeren naar de politie te stappen. "Ingewikkeld voor ons, maar ook lastig te snappen", zegt Nolden. "Als je zo dicht bij iemand staat, wil je toch weten wat daar is gebeurd? Het is niet zozeer dat je ons helpt − de politie is maar een instituut − maar je kan wél bijdragen aan de waarheidsvinding. Belangrijk voor de familie ook."