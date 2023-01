Trouw Molenwieken zijn levensgevaarlijk voor de wespendief

Dat het leven voor een groot deel bestaat uit het maken van keuzes, behoeft geen uitleg. Dagelijks maken we keuzes, over wat we gaan doen, wat we zullen eten, of we nu toch eindelijk die zonnepanelen laten installeren of nog maar even niet.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over. Meestal is het eenvoudig, maar soms sta je voor een duivels dilemma, want dan kunnen keuzes een ongewenst effect hebben. Ja, we willen graag veel hernieuwbare energie opwekken uit zon en wind, maar nee, we willen niet tegen die lelijke windturbines aankijken of het landschap volplempen met onafzienbare zonneweiden. Voor zulke keuzes hebben we de politiek om knopen voor ons door te hakken. Dan hoeven het niet zelf te doen en kunnen we er ook nog over mopperen. Dat laatste kunnen alleen mensen; dieren zijn niet tot mopperen in staat. De natuur in het algemeen is dat niet. Wanneer een keuze verkeerd uitpakt, heeft de natuur pech. Planten en dieren vertrekken naar elders, gaan dood of sterven uit. Levensgevaarlijke obstakels Zo’n dilemma doet zich nu voor bij een keuze die de provincie Gelderland moet maken, tussen windenergie en een beschermde vogelsoort. Windturbines zijn voor vogels levensgevaarlijke obstakels. Menig exemplaar beleeft een vroegtijdig einde na de aanvaring met een rotorblad; bij kleine vogeltjes valt het zelden op, maar soms verschijnt er een nieuwsberichtje over een geknakte zeearend, ooievaar of andere joekel. In mei 2021 verongelukte zelfs een lammergier, een van Europa’s grootste vogelsoorten, na een klap van een molenwiek in de Wieringermeerpolder. De provincie Gelderland heeft nu besloten om op en rond de Veluwe geen windparken te ontwikkelen, om zo de wespendief te beschermen. Wespendieven zijn in ons land betrekkelijk zeldzame roofvogels. Ze kunnen bij oppervlakkige waarneming gemakkelijk voor een buizerd doorgaan, maar terwijl het overal wemelt van de buizerds, zijn er maar weinig wespendieven. Er zijn hooguit vierhonderd broedparen. Pernis apivorus heten ze in wetenschappelijk jargon; apivorus betekent letterlijk bijeneter, maar de bijeneter is een totaal andere en felgekleurde vogel die verwant is aan ijsvogels en scharrelaars. Wespendieven hebben wel een vergelijkbare voedselvoorkeur: ze eten graag wespen, wespenlarven en wespenpoppen. Vanuit de lucht of een hoge zitplaats houden ze in de gaten waar wespen vliegen en naartoe gaan en ontdekken op die manier waar wespennesten zitten. Die worden vervolgens uitgegraven en de inhoud ervan genuttigd. Een bijkomend voordeel Wespendieven houden van een bosachtige omgeving met open plekken en heide; ze komen in ons land vooral voor op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, in het Drents-Friese bosgebied en bij de Brabantse Wal. Ze zijn wettelijk beschermd en dat kan een probleem opleveren wanneer ergens windturbines worden gepland. Er moet worden voorkomen dat slachtoffers vallen en daarom verbiedt de provincie voorlopig het bouwen van windmolens op en om de Veluwe. “We zitten niet alleen met een klimaatcrisis, maar ook met een biodiversiteitscrisis. Het is een heel pijnlijk dilemma, maar het betekent dat we nu een aantal windmolens moeten loslaten”, zo meldde een van de gedeputeerden. Deze keuze heeft nog wel een bijkomend voordeel: hoe meer wespendieven, hoe minder wespen. Daar heeft niemand bezwaar tegen.

