Nederland krijgt een eigen rode lijst voor zweefvliegen, belangrijke bestuivers. De lijst wordt opgesteld met behulp van burgerwetenschappers en moet eind volgend jaar klaar zijn.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Wie recent of juist lang geleden waarnemingen van zweefvliegen heeft gedaan, kan bijdragen aan een nieuw wetenschappelijk project. EIS Kenniscentrum Insecten werkt aan de eerste Nederlandse rode lijst voor zweefvliegen en vraagt amateur-taxonomen om zowel nieuwe als historische waarnemingen. Alles wat vóór 1 april 2023 op Waarneming.nl staat, kan EIS meenemen in zijn analyses.

Zweefvliegen zijn net als bijen belangrijke bestuivers en maken daarom deel uit van de Nationale Bijenstrategie, die Nederland bij-vriendelijker moet maken. Dat is nodig omdat de wilde bestuivers het moeilijk hebben. Van de 350 wilde bijensoorten in Nederland staat meer dan de helft (181 soorten) op de rode lijst die in 2018 uitkwam, waarvan 46 soorten als verdwenen.

Rode lijst moet politieke aandacht opleveren

Een rode lijst voor zweefvliegen is er nog niet, wel kwam dit najaar de eerste Europese rode lijst uit, waaruit blijkt dat een op de drie van de 890 in Europa voorkomende soorten dreigt uit te sterven, vooral door intensieve landbouw, pesticidengebruik en klimaatverandering. Op de Europese lijst staan 33 Nederlandse zweefvliegsoorten.

Het ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid heeft EIS daarom opdracht gegeven in samenwerking met het Centraal Bureau voor Statistiek een eigen rode lijst op te stellen . Hij moet over een jaar klaar zijn. Rode lijsten helpen provincies bij het in stand houden van soorten, waartoe de Wet natuurbescherming hen verplicht. Ontbreekt een rode lijst dan is er meestal ook geen politieke aandacht en geen beleid.

"We zijn hier dan ook heel blij mee", zegt projectleider Theo Zeegers van EIS. "Zweefvliegen zijn relevant voor bestuiving en dat gaat verder dan bloembezoek alleen."

Zweefvliegen zeggen iets over de ecologische staat van het land

Want dat is niet het enige nut van zweefvliegen, legt hij uit. De larven van veel zweefvliegsoorten zijn goede indicatoren voor de ecologische staat van hun leefgebieden. "De larven hebben diverse leefwijzen. Veel zweefvlieglarven eten bladluizen, andere soorten zijn filteraars van water of van dood hout, weer andere eten planten of paddenstoelen, zitten in wespen- en mierennesten of in koeienpoep."

Zitten er veel of juist weinig larven in een koeienvlaai, dan zegt dat dus veel over de landbouw, en vooral over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Zeegers: "De vraag is waarom juist insecten het zo slecht doen. Dan kom je al gauw op de verspreiding van schadelijke insecticiden, zoals neonicotinoïden."

Ook voor de bosecologie is de nieuwe rode lijst van belang. "Er gebeurt van alles in de bossen, maar sprinkhanen, steenvliegen en dagvlinders, waarvan al wel rode lijsten bestaan, komen niet of nauwelijks in de bossen voor", legt Zeegers uit. "De aan- of afwezigheid van zweefvlieglarven in hout en bij bladluizen geeft inzicht in de kwaliteit van onze bossen."

In veertig jaar tijd een afname van 80 procent

In april dit jaar bleek het aantal zweefvliegen in een bos op de Veluwe in veertig jaar met 80 procent te zijn afgenomen. "Dat is een indicatie voor de situatie op droge zandgrond, maar we weten niet of het ook geldt voor gebieden met een klei- of veenbodem", zegt Zeegers. De rode lijst moet een beeld schetsen van heel Nederland.