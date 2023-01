Sumoworstelen is een sport met een eeuwenoude traditie in Japan. Maar weinig Japanse jongeren willen zich er nog aan wagen en steeds meer buitenlanders bereiken de top.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Ik was nerveus, en wist niet wat ik moest verwachten", zegt Ryuya Kitano. "Mijn eerste tegenstander was meteen een bekende rikishi", de speciale naam voor sumoworstelaars in Japan. "Veel vertrouwen had ik er dus niet in."

Kitano is twintig en doet voor het eerst in zijn leven mee aan de Keizersbeker, het belangrijkste landelijke toernooi waarin amateurs strijden om toe te kunnen treden tot de professionele klasse van sumoworstelaars. Kitano behoort tot een krimpende groep Japanse jongeren die nog willen meedoen aan de eeuwenoude sport.

De Ryogoku Kokugikan in Tokio, het kloppend hart van de sumosport, loopt langzaamaan vol met familieleden van de jonge worstelaars die vandaag meedoen. Ook Kitano's familie is honderden kilometers afgereisd om hem te zien. Zijn moeder, getooid met blauwgroen haar, kijkt bijna net zo geconcentreerd naar de wedstrijden als de deelnemers zelf. Zodra haar zoon opkomt gaat ze staan, en van de spanning vormt ze met beide handen een grote vuist, alsof ze zelf op het punt staat de ring te betreden.

De partij duurt slechts een paar seconden. Kitano's tegenstander springt naar voren op het moment dat beide worstelaars hun vuisten tegen de grond aandrukken, het teken dat het gevecht mag beginnen. "Ik sprong over hem heen en drukte hem met al mijn gewicht tegen de grond aan," legt Kitano uit. "Nu de volgende wedstrijd winnen", zegt zijn moeder, nog steeds gespannen.

Van klei gemaakte ring

Sumo is een van de oudste sporten van Japan en dat is te zien aan de kledij en tradities die om het toernooi heen hangen. De worstelaars vechten op de dohyo, een van speciale klei gemaakte ring die tijdens het toernooi alleen betreedt mag worden door mannen. Zodra de worstelaars opkomen strooien ze zout over de grond om die te zuiveren.

Veel worstelaars komen uit families die de sport al lange tijd beoefenen. Kitano's oom duwde hem richting de sport. "Ik wilde helemaal geen sumo doen, maar mijn oom drong aan, en voor ik het wist stond ik bijna naakt en met blote voeten op de koude klei." Zijn moeder zorgt er nu voor dat hij mee blijft doen. Samen met Akio Nakajo richtte ze in Osaka een sumoworstelclub op voor kinderen. "Kinderen uit de hele regio komen naar ons toe met de hoop op een dag professioneel worstelaar te worden."

De mogelijkheden om de sport te beoefenen zijn de laatste jaren drastisch afgenomen, waardoor de groep aan potentiële worstelaars steeds kleiner wordt. Nakajo hoopt dat het initiatief in Osaka daar iets aan kan veranderen. "Wij hebben nog maar een kleine club, maar je moet ergens beginnen", legt hij uit. "Daarbij moet je eigenlijk al beginnen als je vier jaar oud bent", vult Kitano aan.

Kitano helpt met lesgeven aan de kinderen. "Daarmee hoop ik de sport in stand te houden." De Japanse sumobond maakt zich zorgen over de toekomst. "Kinderen willen niet in een mawashi voor een groot publiek staan", zegt hij, terwijl hij wijst naar de lange band die om zijn middel en kruis hangt. Behalve bandages en pleisters is dat het enige kledingstuk dat wordt toegelaten in de ring. "Ik vond het als kind verschrikkelijk", legt Kitano uit. "Maar als je er niet aan went, kan je niet meedoen."

Populairder buiten Japan

De kaartverkoop voor sumo-evenementen is na de klap van de coronapandemie weer langzaam aan het herstellen, maar het aantal nieuwe worstelaars blijft laag. Steeds meer buitenlanders komen naar Japan om de ranglijsten aan te vullen. De hoogste status die men kan bereiken is die van yokozuna, en van de laatste tien mensen die deze piek bereikten waren er slechts drie van Japanse afkomst. "Ik begrijp niet waarom we er niet meer Japanse kinderen van kunnen overtuigen om mee te doen", zegt Kitano gefrustreerd.