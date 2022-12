In de villawijk van het vermogende Bilthoven-Noord heerst armoede, veroorzaakt door torenhoge energierekeningen. Dit is het verhaal van een 81-jarige weduwnaar, die weliswaar in een groot huis woont, maar niet 2200 euro per maand aan de energierekening kan uitgeven. Simpelweg omdat hij dat geld niet hééft.

"Mijn 81-jarige vader betaalt 2200 euro per maand aan zijn energierekening. Hij is helemaal geen miljonair en kocht dit slecht geïsoleerde huis veertig jaar geleden voor een prikkie", vertelt dochter Femke over haar dementerende vader, die als weduwnaar wacht op een plek in een verzorgingshuis. "Ach, die rijke stinkerds kunnen dat wel ophoesten, denkt iedereen. Maar mijn vader heeft het helemaal niet breed. Hij heeft een klein pensioen en een AOW'tje, waar hij zijn energierekening niet meer van kan betalen."

De naam van haar vader en hun achternamen wil Femke niet in de krant, omdat bij hem onlangs een poging tot woningoverval is gedaan. "Ik wil dieven niet wijzer maken dan ze al zijn." Het schrijnende verhaal van de energiearmoede van haar vader wil ze wél delen met deze site. "Om aan te geven dat het echt niet allemaal goud is dat blinkt achter de voordeuren in Bilthoven-Noord."

Dat haar vader een villa in misschien wel het duurste stukje Bilthoven-Noord bezit, heeft hij te danken aan geluk en andere tijden op de woningmarkt, in de jaren tachtig van de vorige eeuw. "Hij had een baan in de reclame. We waren niet arm, maar zeker niet rijk. We konden hier gaan wonen omdat mijn vader tegen een buitenkansje aanliep."

De woning is weliswaar fraai gelegen en ruim bemeten, inclusief allerlei bijgebouwtjes, maar van isolatie of verduurzaming is in al die jaren geen sprake geweest. "Dat was in die tijd geen issue", zegt Femke. "En nu kan mijn vader die investeringen niet meer betalen."

De onbezorgdheid veranderde met het overlijden van zijn echtgenote vorig jaar. "Doordat haar AOW wegviel, werden zijn inkomsten minder. Zijn gezondheid ging achteruit en deze winter kreeg hij, net als iedereen, te maken met torenhoge energieprijzen. Als niet zo vermogend bewoner van een kapitale, slecht geïsoleerde, woning ben je dan echt de klos. Ruim 2200 euro betaalde hij vorige maand."

De vader van Femke is niet de enige inwoner van De Bilt die lijdt aan energiearmoede. Uit onderzoek van gegevens van het CBS blijkt dat inwoners van De Bilt gemiddeld de meest vermogende zijn van onze provincie; de inwoners uit deze gemeente geven gemiddeld ook het hoogste gedeelte van hun inkomen uit aan de energiekosten. Bijna 26 procent van hun inkomen gaat op aan de energierekening becijferde energiebedrijf Zonneplan.

Dit betalen inwoners van De Bilt aan energie.

Yvo Kok-Palma, data-analist en raadslid voor GroenLinks in De Bilt, zette de maandelijkse termijnbedragen voor energieverbruik voor inwoners van De Bilt, uitgesplitst per subwijk, op een rijtje. Het 'arme' Brandenburg betaalt naar verwachting 281 euro per maand in 2023, terwijl het welvarenDe Bilthoven-Noord en de Ridderoordsche Bossen uitkomen op respectievelijk 994 en 1081 euro per maand. Maar in deze koude wintermaanden verdubbelen die kosten voor veel inwoners.

De koude trotseren

Voor de vader van Femke zit er voorlopig niets anders op dan de kou trotseren. "We hebben alle overbodige verwarmingen uitgezet in het huis. We proberen zijn energienota aan te passen op zijn gebruik, maar meer dan 10 procent marge zit daar contractueel niet in."