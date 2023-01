Door het grootschalige bloedvergieten in Oekraïne holt ook de geestelijke gesteldheid van de Russen zelf achteruit. Psychiaters draaien overuren. 'Het is pijnlijk dat ik deel uitmaak van een natie die agressor is.'

De 49-jarige Svetlana uit Moskou was verbijsterd toen ze op 24 februari hoorde over de Russische inval in Oekraïne. "Ik kon het niet geloven, het was als een slechte grap", vertelt ze. Ze ging dezelfde avond nog naar het Poesjkinplein in het centrum van de Russische hoofdstad om te betogen tegen de 'speciale militaire operatie', zoals de Russische autoriteiten de massaslachting in Oekraïne nog altijd noemen.

De mobiele eenheid arresteerde Svetlana en nam haar mee naar het bureau. Later op de avond werd ze vrijgelaten, met een proces-verbaal op zak. "Maar de volgende dag had ik er een goed gevoel over, het idee dat ik tenminste iets had gedaan."

Toch bleven de ellende in Oekraïne en de schuldgevoelens ten aanzien van het buurland knagen. Svetlana wendde zich voor hulp tot een psychiater. "Ik vond het moeilijk te accepteren dat zoveel landgenoten anders dachten dan ik."

Ze kreeg het advies antidepressiva te slikken, maar dat weigerde ze. "Een mens moet zonder kunnen, ik heb genoeg innerlijke reserves. Wat helpt, zijn de gesprekken met vrienden en gelijkgestemden. Ik blijf met hen praten over wat er in Oekraïne gebeurt."

Shocktoestand

Nadat Rusland in Oekraïne ten strijde trok, ging het bergafwaarts met de psychische gesteldheid van de Russen. De cijfers zijn veelzeggend: het antidepressivagebruik groeide sinds begin 2022 met bijna 50 procent en maar liefst 70 procent meer mensen bezocht een psycholoog of psychiater.

Niet alleen de tegenstanders van de inval zijn psychisch in een gat gevallen, blijkt uit onderzoek van het Publieke Sociologie Laboratorium (PSL) in Moskou. "Iedereen was in shocktoestand", zegt onderzoeker Irina Kozlova. "Bij tegenstanders van de speciale operatie overheersten natuurlijk gevoelens van schuld en schaamte. Maar ook bij de voorstanders van de campagne was onzekerheid en angst: wat gebeurt met ons? Hoe gaat dit aflopen?"

Russen hadden verschillende strategieën om met de situatie om te gaan. Sommigen probeerden vanaf het begin actief verzet te bieden, zegt Kozlova. Maar omdat dat niet mogelijk was, zijn ze minder gevaarlijke dingen gaan doen, bijvoorbeeld Oekraïners helpen. "Je kunt uiteindelijk niet alleen maar blijven huilen."

Anderen besloten simpelweg niet langer het nieuws te volgen om zichzelf niet te traumatiseren. "Voor veel tegenstanders was dat juist geen optie. Ze wilden helemaal niet wennen aan de oorlog, die blijft ze bezighouden."

Eenzaamheid

Het in september gepubliceerde onderzoek van PSL toont aan dat mensen in de Russische regio's meer aan depressies lijden dan mensen in de grote steden. Logisch, vindt Kozlova: "In de grote steden kun je nog medestanders vinden. In de regio's is de steun voor de oorlog sterker. Mensen worden daar zelfs agressief als je je ertegen uitspreekt, wat gevoelens van eenzaamheid groter maakt."

Psychiater en psychotherapeut Sergej Sjeresjevski behandelt cliënten die psychisch lijden onder de situatie in Oekraïne. De eerste week na de inval bleef het nog rustig. Daarna begon een flinke stroom extra patiënten op gang te komen. Veel mensen van een jaar of 35, onder anderen IT'ers, financieel experts en marketingmensen. "Zij leden vooral aan hevige angststoornissen en hadden allemaal dezelfde vragen: wat gaat er met ons gebeuren? Hoe gaat het verder met ons werk? Buitenlandse bedrijven trekken immers weg. Sommige patiënten waren echt in paniek."

Sjeresjevski schrijft 'behoorlijk vaak' antidepressiva voor. "Daarnaast zeg ik: een vulkaanuitbarsting of een tsunami kun je niet tegenhouden. Accepteer dat niet alles van jou afhangt, dat er dingen zijn waarop je geen invloed kunt uitoefenen."

Lusteloosheid

De psychotherapeut is zelfverklaard tegenstander van de militaire campagne in Oekraïne en maakt daar op sociale media ook geen geheim van. Hoe gaat hij om met cliënten die de operatie wél steunen? "Simpel: er is iemand met een hulpvraag, dus moet ik mijn persoonlijke mening aan de kant zetten en diegene bijstaan. Dat is deel van het beroep. Je abstraheert jezelf. Dat is niet anders dan wanneer je verslaafden, alcoholisten of misdadigers in je werkkamer hebt."

Het huidige beeld, bijna tien maanden na het begin van het bloedbad in Oekraïne, is rustiger geworden, ziet Sjeresjevski. "Mensen die niet direct weg konden, raken niet meer in paniek en beginnen zich rustig op hun vertrek voor te bereiden. Maar over het algemeen voelen mensen zich nog steeds verscheurd door de oorlog. Je ziet een tekort aan energie, slapte, lusteloosheid; de algemene tekenen van een depressie."