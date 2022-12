Golfinstructeur Leonard Smit ging iedere dag met plezier naar zijn werk. Bij zijn leerlingen zag hij iets anders: zij gingen gebukt onder werkstress of vonden geen voldoening in een baan die weinig uitdaging bood. Hij vroeg zich af: hoe kun je werk leuk maken, ook als je takenpakket niet altijd leuk is? Inzichten uit zijn eigen loopbaan verzamelde hij in het boek Nooit meer hard werken.

Je hebt je boek Nooit meer hard werken genoemd. Maar wat is daar mis mee, hard werken?

"Mensen stellen me geregeld die vraag. De titel van mijn boek roept verbazing en soms ook weerstand op. Dat begrijp ik wel. Het ligt eraan wat je verstaat onder 'hard werken'. Als dat betekent: veel inzet tonen en veel gedaan krijgen op een dag, dan is daar niets mis mee."

Wanneer is er wel iets mis mee?

"Je moet de balans kunnen houden. Te vaak te hard moeten werken is niet goed. 'Hard werken' kan zijn dat er te veel van je gevraagd wordt en je jouw taken niet afkrijgt. Je ziet er tegenop om je werk te doen. Maar het tegenovergestelde kan ook aanvoelen als 'hard werken': dat je geen voldoening haalt uit de dingen die je moet doen en je je hierdoor elke ochtend naar je werkplek sleept."

Hoe kun jij vanuit jouw ervaring mensen daarmee helpen?

"Ik heb een loopbaan gekozen - ik had gelukkig het talent voor de sport - die me een luxepositie geeft. Ja, ik sta soms van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat buiten op de baan en ik heb ook veel moeten investeren om op dit punt in mijn carrière te komen, maar 'hard werken' vind ik dat niet. De hele dag met stenen moeten sjouwen, dat is pas zwaar. Ook al had ik het als hoofd van vier golfbanen druk, ik had altijd zin om naar mijn werk te gaan. Maar bij veel van mijn leerlingen zag ik dat werk voor hen heel anders aanvoelde."

Hoe precies?

"Dit waren vaak heel succesvolle mensen, soms verantwoordelijk voor miljoenenbedrijven, maar erg leuk leken ze het niet te hebben in hun rol. In hun drukke agenda konden ze amper tijd vinden voor een golfles van een uurtje. En hun werk zorgde voor stress. Hun lichaam stond soms letterlijk zo stijf van de spanning dat het onmogelijk was een goede golfslag te maken. Daar schrok ik van, en daar wilde ik bij helpen. In de technieken die ik toepas om mensen golf te leren, zag ik parallellen met werk en hoe bedrijven dat leuker kunnen maken voor hun werknemers."

Wat is het raakvlak?

"Ik moet als golfleraar iedereen hetzelfde leren, maar niemand ís hetzelfde. De ene leerling wordt heel snel veel beter, een ander moet heel hard zijn best doen om een klein beetje te verbeteren. Hoe zorg je dat die laatste leerling de les leuk blijft vinden als vooruitgang zo langzaam gaat? En golf zo ingewikkeld lijkt dat je er liever meteen mee stopt? Door de weg naar het einddoel uit te stippelen in kleine, haalbare stapjes. Elke keer als je een stapje verder komt, zorgt dat succes voor een fijn gevoel. Dat motiveert mensen vol te houden en het helemaal niet erg te vinden om iets te moeten doen wat moeilijk is."

En dit kunnen bedrijven ook toepassen?

"Ja. Ook al kan werk niet altijd leuk zijn, je kan het voor mensen wel leuker, eenvoudiger en tegelijkertijd uitdagender maken. Je moet zorgen dat werk energie geeft, in plaats van kost. Daarin spelen veel factoren mee. Een hele belangrijke is: weten werknemers eigenlijk waar ze het voor doen, wat het einddoel is? Wat wil je doen voor klanten, wat wil je bijdragen aan de maatschappij? Stippel de stappen uit om daar te komen, en vier ook de kleine successen."

En wat nog meer?

"Kijk ook naar de werknemers zelf. Zit iemand wel op zijn of haar plek? Of heeft die persoon talenten en vaardigheden die nu niet aangesproken worden en past een ander takenpakket of functie misschien beter?"

Als je voor een bedrijf werkt dat niet veel aandacht heeft voor dit thema, kun je dan als werknemer zelf iets doen om je werk leuker te maken?

"Zeker. Werk wordt leuk als je de juiste balans vindt: het moet je uitdagen, maar het moet ook niet aanvoelen als 'te veel'. Het moet niet meer zijn dan jij met jouw huidige vaardigheden aankan. In mijn boek deel ik tips en oefeningen om te werken met meer focus en met flow, zodat het voelt alsof het werk vanzelf gaat.

Ook je mindset is essentieel. De omstandigheden waarin je moet werken zijn misschien onmogelijk om te veranderen, maar je kan leren om er op een andere manier naar te kijken waardoor het minder zwaar valt. Ik wil lezers zoveel mogelijk handvatten bieden om meer plezier te kunnen beleven aan hun werk. Ook al halen ze maar één dingetje uit dit boek dat voor hen een verschil maakt, dan ben ik daar al heel blij mee."

Dankbaarheidsdag

Het gevoel van dankbaarheid kan volgens onderzoek positieve effecten hebben op de gezondheid en je beschermen tegen stress, zegt Smit. "Maar soms is het moeilijk te zien waar je dankbaar voor bent. Trek hier eens een hele dag voor uit. Stop ieder uur met wat je aan het doen bent en schrijf op waar je op dat moment dankbaar voor bent. Dat kunnen ook kleine dingen zijn, zoals 'ik ben dankbaar dat ik werk heb, waardoor ik in een mooi huis kan wonen'. Het gaat er niet om wat je precies opschrijft, maar dat je anders leert kijken naar je werksituatie."



Je kan ook een dankbaarheidsdag organiseren met collega's. "Schrijf op wat de ander een fijne collega maakt, al is het maar dat die persoon vandaag koffie voor je heeft meegenomen. Dat lijkt iets kleins, maar bij veel bedrijven ligt de nadruk altijd op wat er fout gaat. Dan kan het een enorme opsteker zijn om eens van een ander te horen wat je goed doet."