Gemiddeld douchen we in Nederland zo'n 8 minuten per dag, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Te lang, vindt Dunea. Ruim 40 procent van het watergebruik in een huishouden gaat op aan douchen. Met elke douchebeurt verbruikt iemand gemiddeld zo'n 70 liter opgewarmd water. Als je dat inkort tot 5 minuten bespaar je 18 tot 25 liter per keer, dat is volgens Dunea zo'n 150 euro aan energie en water per jaar. "En het is ook goed voor het klimaat", meldt het drinkwaterbedrijf.