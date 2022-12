Het duurde even voor de wereld klaar was voor de kunstwerken van Hilma af Klint (1892-1944). Volgend jaar zijn ze te zien in Brussel, Londen en Den Haag.

Twintig jaar, dat was haar inschatting. Ze had het met potlood voorin een notitieboekje geschreven: "Alle kunstwerken die bedoeld zijn om twintig jaar na mijn dood te worden onthuld, zijn voorzien van bovenstaande tekens." De tekens: een plusje en een kruisje met een rechthoek eromheen.

Toen de Zweedse kunstenaar Hilma af Klint in 1944 op 81-jarige leeftijd stierf, liet ze haar kunstwerken na aan haar neef Erik. Dat wil zeggen: het onverkochte en onbegrepen deel. De landschappen, portretten, illustraties en wetenschappelijke tekeningen die ze had gemaakt, waren haar atelier al uit. Overgebleven waren kleurrijke, grote schilderijen en tekeningen, meestal abstract met cirkels, letters en lijnen. En die had ze gemarkeerd met plusjes en kruisjes. In totaal werd Erik eigenaar van zo'n 1.300 schilderijen en tekeningen, 214 notitieboekjes en meer dan 25 duizend losse beschreven vellen papier.

Die ene boodschap over 'twintig jaar na mijn dood' was meteen de enige duidelijke boodschap die de kunstenaar achterliet. Een ander notitieboekje bevatte een soort zelfgemaakt onbegrijpelijk woordenboek: 'Notities over letters en woorden betreffende kunstwerken van Hilma af Klint'. Achter sommige letters staan meer dan tien verschillende betekenissen. Het is een warboel.

Boodschappen van hogere wezens

Weer andere notitieboekjes bevatten verslagen van seances waarbij 'hogere wezens' boodschappen doorgaven. Seances waren eind 19de, begin 20ste eeuw een zeer geliefd tijdverdrijf, waar ook wetenschappers graag aan deelnamen. Uitvinder Thomas Edison probeerde een 'geestentelefoon' te ontwikkelen om met de doden te communiceren.

Maar ook zonder dat apparaat lukte het de seanceclub van Af Klint ('De Vijf' geheten) contact te leggen met een paar terugkerende figuren. Ze hadden ook namen - Ananda, Gregor, Georg en Amaliel - en lieten weten dat ze boodschappers waren van hogere machten.

Die hogere machten gaven de kunstenaar een missie. Ze kreeg de opdracht om schilderijen te maken. Dat deed ze, in een razend tempo. Zo ontstond haar reeks 'De Tien Grootsten'. Het zijn tien gigantische schilderijen (328 bij 240 cm) die ze eind 1907 in slechts veertig dagen maakte. Op blauwe, oranje, paarse en roze achtergronden schilderde ze krullen, cirkels, letters en ellipsen. Soms zijn bloemen of schelpen, zaden of bladeren te herkennen, maar dan heel schematisch en grafisch geschilderd. Ze noemde deze psychedelische reeks 'Evolutie-werken'.

'Group IX SUW, Part I, no 19', 1915 Foto: Courtesy of The Hilma af Klint Foundation

Haar boodschappers waren meer dan tevreden met het resultaat: "Je hebt nu zulke geweldige kunst gemaakt dat je op je knieën zou vallen als je het begreep." Alleen begreep Af Klint de kunstwerken zelf niet. Toch zou ze op aandringen van de geesten nog veel meer abstracte reeksen schilderijen en tekeningen maken.

Ook door haar tijdgenoten werden die kunstwerken niet begrepen. Vergeefs zocht Af Klint aansluiting bij de Theosofische Vereniging, waar ze lid van was. Vergeefs vroeg ze Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, om raad: moest ze deze reeks schilderijen vernietigen of hadden ze enig nut? Vernietigen zou zonde zijn, vond Steiner. Concreter werd hij niet. Toch hield de kunstenaar vertrouwen: "Ik ben zo klein, zo onbeduidend, maar de kracht die door me heen stroomt is zo sterk dat ik vooruit moet." De hogere wezens raadden haar aan de schilderijen verborgen te houden, 'zo lang als noodzakelijk'.

De rol van Erik

Wat moest neef Erik daar nou mee, met al die kunst, die hij twintig jaar moest verstoppen? Hij was een hoge marineofficier en had net promotie gemaakt toen zijn tante overleed. Toch liet hij haar niet in de steek. De kunstwerken werden geïnventariseerd, opgerold en opgeborgen op de zolder van Eriks huis.

En volgens Af Klints instructies, of ietsje later zelfs, toen Erik met pensioen was in 1966, haalde hij de kunstwerken van zolder. Een paar jaar later benaderde hij de twee grootste musea van Stockholm. Maar er was geen interesse. Af Klints abstracte kunstwerken zouden slechts een 'afgeleide' zijn van het oeuvre van Wassily Kandinsky, werd Erik verteld. En dat terwijl zij al in 1906 abstract schilderde, jaren voordat Kandinsky naar eigen zeggen 'het allereerste abstracte schilderij ter wereld' maakte.

Onbekende pionier

Twintig jaar was kennelijk een te optimistische inschatting. Maar Erik liet zich niet ontmoedigen. Hij richtte een stichting op waar hij Af Klints werk onderbracht en organiseerde alsnog een paar tentoonstellingen in Zweden. Hij overleed in 1981, een paar jaar voor Af Klints internationale debuut in een grote reizende tentoonstelling die was te zien in Los Angeles, Washington en Den Haag.

The Spiritual in Art: Abstract Painting, 1890-1985 wilde laten zien dat de moderne abstracte kunst niet alleen door stilistische experimenten was gedreven, maar ook spirituele ideeën en bedoelingen had. En de vijf pioniers die in de tentoonstelling centraal stonden waren Piet Mondriaan, Wassily Kandinsky, Kazimir Malevitsj, František Kupka en - tromgeroffel - Hilma af Klint.

Af Klint was een gewaagde, want volslagen onbekende, naam in dit rijtje. Critici pikten het niet. In de VS werd geschreven dat het 'absurd' was dat Af Klint in de tentoonstelling werd getoond. De Telegraaf noemde haar composities 'stuntelig': "Wie de 'kunst' van Hilma af Klint serieus neemt, begrijpt niets van de beweegredenen van kunstenaars als Kandinsky en Mondriaan." NRC vond de kunstwerken van Af Klint 'op zijn zachtst gezegd misplaatst' en had de tentoonstelling liever zonder gezien.

Een leven na de dood

Toch werden haar kunstwerken niet meer terug op zolder gezet. Na een gestage reeks van groeps- en solotentoonstellingen kreeg haar abstracte kunst in 2019 eindelijk een groot podium. Hilma af Klint: Paintings for the Future heette de tentoonstelling in het Solomon R. Guggenheim Museum in New York. Het werd een blockbuster van jewelste. Met 600 duizend bezoekers is het zelfs de best bezochte tentoonstelling in de geschiedenis van het museum. Bovendien gingen er een recordaantal catalogi over de toonbank in New York, meer dan 30 duizend. (Leuk om te weten: de eerdere recordhouder was Kandinsky).

En zo ging Af Klint dus alsnog, niet 20 maar 75 jaar na haar dood, van onbegrepen en verguisd naar superhot. De schaal van haar schilderijen, die mysterieuze vormen, de diepe kleuren en het bijzondere verhaal erachter, dat alles spreekt tot de verbeelding. Dat haar kunstwerken het standaardverhaal van de westerse kunstgeschiedenis (een estafette van witte mannen) uitdagen, is inmiddels juist een pre. Er is zelfs al een (wat sentimentele) biopic en een documentaire over haar leven gemaakt, en een mooie uitgebreide biografie.

Op dit moment zijn Af Klints schilderijen te zien in New York, Berlijn en Stockholm. Volgend jaar zijn Brussel, Londen en Den Haag aan de beurt. Het is jammer dat Af Klint haar succes zelf niet heeft kunnen meemaken. Gelukkig geloofde ze in leven na de dood.

Swedish Ecstasy. Hilma af Klint, August Strindberg en andere visionaire kunstenaars. Bozar Paleis voor Schone Kunsten, Brussel, 17/2 t/m 21/5.

Hilma af Klint & Piet Mondriaan, Tate Modern, Londen, 20/4 t/m 3/9, reist daarna naar Kunstmuseum Den Haag, 7/10 t/m 25/1/2024.