De Dakar Rally heeft traditiegetrouw een hoog Quote 500-gehalte. Hoe houdt een zzp’er als Paul Spierings uit Sint-Michielsgestel zich al vijf jaar staande tussen de jetset in de zwaarste woestijnrally ter wereld?

Paul Spierings weet van aanpakken. Kom bij hem thuis en er is altijd wel iets in aanbouw. "Dit is de laatste klus", zegt hij in een nieuw woongedeelte waar de laatste hand gelegd wordt aan het dak en de stopcontacten in de muren ontbreken. De definitieve afwerking zal moeten wachten tot zijn terugkeer uit Saoedi-Arabië.

Voor allround bouwwerkzaamheden ('wegenbouw, huizenbouw') is Paul Spierings in te huren. Niet voor feesten en partijen, al is hij wel zo rad van tong dat hij makkelijk een feestavond aan elkaar zou kunnen praten. Die eigenschap heeft hem veel gebracht in het verwezenlijken van zijn droom: deelnemen aan de Dakar Rally. Wat doet een zzp'er tussen de grondlegger van Booking.com (Kees Koolen), een Brabantse vleesbaron (Erik van Loon) en de eigenaar van een hotelketen (Maik Willems) om maar wat welgestelde rallyfanaten te noemen?

"De eerste keer is het moeilijk om er te komen. Met een motor de Dakar rijden en je wilt het goed doen, dan ben je anderhalve ton kwijt", zegt Spierings. "Dat is inclusief voorbereiding en aanschaf van de motor. Bij huur ben je goedkoper uit, maar het leukste na de Dakar is als je de motor thuis in de hoek hebt staan. Ik geef het trouwpak als voorbeeld: dat verkoop je ook niet na de trouwdag. Dat zijn bijzondere dingen in het leven."

"Hoe ík er gekomen ben? Door een gulle gever die ik op het werk tegen het lijf liep. Hij zei: 'Ga jij maar de Dakar rijden', nadat ik al een aantal titels met de motor op mijn naam had staan. Hij hielp mij in het zadel. De eerste keer voor 100 procent, de tweede keer voor de helft. Daarna zei hij: 'Nu ben je er twee jaar geweest, er is genoeg geld in de wereld, je kunt dit goed; het is tijd dat iemand anders het (de sponsoring, red.) doet.' Intussen wordt het steeds groter."

Na drie geslaagde solo-edities op de motor kroop Spierings voor de Dakar Rally van 2022 met navigator Jan Pieter van der Stelt uit Werkendam in een buggy. "Dat spelletje kost je 2,5 tot 3 ton. Voor de komende rally heb ik een trailer gekocht, ingericht en een nieuwe buggy gekocht. De inschrijving van het hele team kost ook nog eens ruim een ton. Al met al zit je tegen een half miljoen aan te hikken. Om Dakar te rijden..."

Dat is een veelvoud van zijn jaaromzet als zelfstandige. "Ja, toch super knap dat ik het zelf voor elkaar krijg. Dat is bijna een grotere uitdaging dan naar de finish rijden. Het zou allemaal makkelijker zijn als ik wél in de Quote 500 stond, maar dan is de grootste uitdaging er een beetje af. Die rijke mensen hebben er ook hard voor gewerkt. En ik kan dit doen door de gunfactor van mijn sponsors."

"De oplegger en de nieuwe buggy is een investering voor de komende jaren. De vorige keer zetten we nog een auto met aanhanger in voor alle spullen. Dat was te klein, stonden we elkaar voortdurend in de weg. Dan moest je moeite doen dat de mensen niet gingen mopperen en het escaleerde. In deze trailer zit alles wat je kunt verzinnen."

