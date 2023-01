Welk verhaal geeft uw leven zin? In deze reeks vertellen Trouw-lezers hun zingevingsverhalen. Vandaag Bernard Hemert (1961): 'Het gaat om de ervaring iets te beschermen dat uiteindelijk verloren zal gaan.'

'In mijn studententijd heb ik samen met twee vrienden leren varen op een skûtsje. Na mijn studie heb ik tien jaar ontwikkelingswerk gedaan in het buitenland. Toen ik terugkwam, wist ik: als ik in Nederland wil aarden, heb ik een schip nodig om de ruimte en het licht te ervaren van de Wadden, voor mij de enige plek in ons land waar je nog wildernis ervaart.

"Ik belde een van die jeugdvrienden op: 'Peter, we gaan een skûtsje kopen.' 'Dat is een goed idee', zei hij, 'ik zal even met mijn vrouw overleggen'. In 1998 hebben we het skûtsje gekocht, en het 'Vriendschap' gedoopt. We vonden het geen probleem de boot te herdopen, in haar verleden - de boot is voor ons een zij - was dat ook verschillende keren gebeurd. Na een jaar stapte ook Rob, onze derde vriend, aan boord.

"Vanaf het begin ontstond er een groep mensen, opstappers, die telkens terugkwamen en ons hielpen bij het op- en aftuigen als we gingen zeilen, maar ook bij het onderhoud van ons scheepje. Deze verkleinnaam is een koosnaam. De skûtsjes van de wedstrijden in Friesland zijn groter, waardoor ze sneller varen. 'Vriendschap' is rond de 15 meter en weegt 10 ton, dat is relatief licht. Valt de wind weg dan kun je met twee vaarbomen vooruitkomen. Het scheepje ligt ook niet diep, als je op het wad vastloopt, spring je overboord en duw je hem naar dieper water - moet je wel op tijd weer in de boot springen.

Het verval remmen

"'Vriendschap' is uit 1910. Wij hebben haar gekocht van een werf met een goede boekhouding, waardoor we precies weten hoe ze gebouwd is. Het schip is helemaal geklonken. Wij konden uit de stukken opmaken hoe de arbeiders die aan het schip werkten, uitbetaald kregen naar rato van het aantal klinknagels dat ze die week in de boot hadden geslagen. Alleen daaruit blijkt al hoeveel arbeid, aandacht - en ik denk erbij: liefde - er in het scheepje zit. Maar eigenlijk is het een crime: een schip van 110 jaar oud vol klinknagels roest constant. Wat je ook doet om haar te ontroesten, en hoeveel coating je er ook opsmeert, je komt nooit tussen de naden. Het verval van het schip is onvermijdelijk, het enige wat wij kunnen doen, is dat verval afremmen.

"Als je economisch zou denken, zou je concluderen: een boot waarvan het verval niet te stoppen is, is niet rendabel, koop een boot van plastic. Wij denken niet economisch. Dat het verval niet te stuiten is, is onvermijdelijk. Het gaat om de ervaring iets te beschermen wat uiteindelijk verloren zal gaan. Dat geldt ook voor onszelf. Ik vind dat een mooi besef.

"Hoewel we een klein bedrijf hebben opgericht om de boot te onderhouden en we keurig staan aangemeld bij de Kamer van Koophandel, hebben we ons nooit eigenaar van het schip gevoeld. Het schip is van zichzelf, wij mogen er een tijd voor zorgen; wij voegen een paar bladzijden aan haar geschiedenis toe. Dat gevoel geeft betekenis, aan de boot, maar ook aan het onderhoud dat we met die groep mensen doen.

Verbinding

"We hebben een kring van zo'n twintig mensen, die we goed op de hoogte houden van het reilen en zeilen van 'Vriendschap'. En elk jaar plannen we een paar klusweekenden. Een van ons is dan de klusmeester, die heeft de ondankbare taak iedereen te voorzien van het juiste schuurpapier, een goede kwast en schoonmaakmiddelen, en te bewaken dat ze zorgvuldig genoeg werken. Je probeert de klussen goed te verdelen; de een is precies, de ander heeft meer spierkracht, sommigen houden van hout, anderen van staal of elektra. Maar het gaat ons er niet om de beste klussers te selecteren. Het gaat om het gevoel van verbinding dat mensen hebben bij de boot.

"Tijdens die weekeinden maken we ook geen lange dagen. We zitten in een vakantiehuisje of op een slaapschip, en aan het einde van de dag koken we met elkaar, halen verhalen op, maken nieuwe plannen. Bij die plannen leggen we de verschillende etappes niet vast. Als je vrij bent elke dag te gaan waarheen de elementen je willen brengen, ervaar je de meeste verbondenheid met het getij, de wind, het water.

Een boot met een ziel

"Verbondenheid is voor mij alles, daar draait het om. Dat is de betekenis van de boot voor mij. Die verbondenheid ervaar ik als een vorm van dankbaarheid. Voor de mensen, die dit met ons willen doen. En voor het schip, dat ik er een tijd voor mag zorgen. Ik voel ook dat het schip wat teruggeeft. Na een tijdje voelt bijna elk bemanningslid wel dat 'Vriendschap' soms lekker op haar zij ligt, makkelijk stuurt, draait. En soms is de boot nijdig, loopt ze niet, snappen we niet wat er aan de hand is. De boot heeft zoveel meegemaakt, ergens zit dat verleden in die boot. Je zou kunnen zeggen: de boot heeft een ziel. Als je vaart, of klust, voel je je verbonden met die ziel.

"Een aantal jaar geleden keek ik mijn vriend Peter aan: we hebben nu 37 jaar samen gevaren, wat doen we de komende 37 jaar? We hebben een kleinere boot laten bouwen, een Lemsteraak, die ook goed te bevaren is met z'n tweeën. Tijdens het bouwen vroeg ik me af: zou dit nieuwe schip, bouwjaar 2015, nou ook een ziel krijgen? Op een dag belde mijn vriend, hij was op de werf geweest, hij vertelde hoe het geraamte van ijzer langzamerhand veranderde in een boot. Ik zat gewoon thuis achter mijn laptop, maar op dat moment overviel me het gevoel: ook deze boot heeft een ziel. Dat gevoel is niet meer verdwenen.