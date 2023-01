Rond de feestfagen zit je vaak opgescheept met veel te veel eten. Zonde om weg te gooien. Dit kun je met je kliekjes en oud brood doen.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Kip

De ongekroonde koningin van de kliekjes is Yvette van Boven. Zelfs kook-afval tovert ze om in een lekkere maaltijd. Zo ook het vet van de kip. 'Een van de lekkerste dingen van een gebraden kip is wat er overblijft in de braadslede nadat u de kip er heeft uitgetild. Alle smaken zitten geconcentreerd in dat beetje jus. U maakt er saus mee door het los te roeren met een scheut bouillon of wijn, een lik mosterd of room, een kruid, een scheutje cognac. Wij gieten het vaak af en zeven het. Gestold in de koelkast blijft het eeuwig goed en kan het opnieuw worden gebruikt om aardappeltjes in te bakken, net zoals u dat doet met ganzen- of eendenvet. En hoe heerlijk is het in een kom noedelsoep.'

Mosselen

'Geen gerecht dat zo feestelijk is en tegelijkertijd zo snel op tafel staat als mosselen', zegt Van Boven. (Bekijk ook onze mosselspecial). En het mooie is: de volgende dag kunt u een kleine afterparty op uw bord houden. 'Mosselen die over zijn moet je uit hun schelpen halen en in een kommetje afgedekt in de koelkast bewaren. Die kunnen de volgende dag in de soep, op een pizza, door een salade of gewoon op toast met mayo. En het mosselvocht giet u af door een fijne zeef, om er de volgende dag een verrukkelijk soepje mee te maken.'

Tofoe

Overgebleven tofoe is misschien de volgende dag nóg smakelijker. 'Heul lekker om overgebleven tofoe de volgende dag over een omelet te strooien, misschien nog een drup sriracha erover en wat bosui en rauwe groentereepjes, wat nog in de koelkast ligt', aldus Yvette van Boven.

Zelfgemaakte vleesvervanger

Linzenburgers, bonenburgers, maisburgers, kaasschnitzels, als u aan de vleesvervangers wilt, maakt u ze het beste zelf, zegt Van Boven. In kleinere vorm, als borrelhap, zijn haar groene burgers 'nogal verslavend'. Dipsaus erbij: iedereen blij. 'Overgebleven gebakken burgers of happen piept u de volgende dag weer even op voor de lunch. Lekker in een pita met salade en yoghurt-mayo bijvoorbeeld.'

Kippensoep

Ook van een restje soep maakt u de volgende dag een nieuw gerecht, zoals deze tagliatelle met overgebleven kippensoep. En restjes bouillon adviseert Van Boven in te vriezen in ijsblokbakjes, om pasta of versgestampte aardappelpuree een upgrade te geven.

Bloemkool en andere groente-restjes

En wat doe je met restjes bloemkool, sperziebonen of andere groente? Maak er bijvoorbeeld deze snelle opmaakpiccalilly mee. Lekker om bijvoorbeeld halloumi in te stippen.

Gekookte groente

Met een restje gekookte wintergroente maakt u het topgerecht ripassata, waarbij gekookte groente wordt gebakken in een goede hoeveelheid olijfolie van goede kwaliteit, knoflook en chilipeper naar smaak. 'Italianen doen dit het liefst met bittere bladgroente zoals cicoria (een soort paardebloemblad), roodlof, radicchio, spinazie, bietenblad/snijbiet, of cime di rape: rapengroen.'

Selderij

Ook bleek- en knolselderij kookt Van Boven 'van kop-tot-staart'. 'Het hart van de bleekselderij is rauw erg heerlijk, de buitenste stelen zijn vaak wat draderiger en lenen zich beter voor stoven. En het blad van selderij gooien we ook niet weg. Alle restjes van deze selderijsalade gaan gewoon een tweede ronde mee in een selderijsoep.'

Pompoen

Salade kan het hele jaar door, steeds gemaakt van groente van het seizoen. In dit seizoen is een rauwe pompoensalade bijvoorbeeld een lekker bijgerecht. De volgende dag is het restant pompoen uit deze salade heerlijk op deze makkelijke groenteplaattaart. De pitten van de pompoen bewaren we uiteraard. Die kunnen even koken en roosteren in de oven en daarna weer in een salade worden verwerkt, of in deze clafoutis.

Ui-schillen

Zelfs schillen van de ui, resten kool, stelen van tuinkruiden en het karkas van de kip kunnen worden hergebruikt. Van Boven trekt er een bouillon van voor noedelsoep.

Koekjes

Zijn niet alle kerstkoekjes opgekomen? Fijn. Want van oudere koekjes maakt u de bodem voor bijvoorbeeld een worteltaart met wortel- of abrikozenjam.

Scones

Maak lekker veel scones voor het kerstontbijt, want hier kunt u nog dagen plezier van hebben. Van de overgebleven ontbijtscones kan namelijk butterpudding als dessert worden gemaakt. En scones zijn de volgende dag nog lekker door ze even nat te maken en op te piepen in de magnetron. Maar worden ze echt te oud, dan kunt u ze verkruimelen en als topping voor een crumble dienen. Of wat dacht u van een katerontbijtje met wentelteefjes gemaakt van plakjes oude scone?

Oud brood

Hiske Versprille kookt met hulp van slimme chefs uw broodtrommel leeg. Zo maakt u van vier dagen oud brood smeltend zachte knoedels.

Chef Milan Gataric is dol op oud brood. Zo maakt hij er ribollita mee, een superrustieke Toscaanse soep. Maar ook broodmiso ('ruikt naar karamelijs') of een bouillon gemaakt van toast, of panzanella, of een butterscotchsaus op basis van gesuikerde boterhammen.

En natuurlijk is oud brood perfect voor een tosti, de stille kompaan van keukenkluns en smaakvriend - beroemd om z'n onweerstaanbare korstje en puilende dradenkaas. Experimenteer ook eens met bergkazen als gruyere, beaufort of comté (misschien nog over van het kaasplankje?). Bak de tosti in de pan met bijvoorbeeld een restje spekvet. Tafelzuur in de tosti is ook een heel goed idee: fijngehakte zilveruitjes, zuurkool of pittige Koreaanse kimchi.