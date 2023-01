In de 36 jaar dat hij huisarts was, heeft Piet Muilwijk ongeveer 500 bevallingen begeleid. Maar de mooiste was dit jaar, toen hij zijn eigen kleinzoon op de wereld mocht helpen. De sportieve huisarts (68) uit Giessen gaat met pensioen. 'Wat ik ga doen weet ik nog niet, maar zeker niet stilzitten.'

De dorpen Giessen en Rijswijk (gemeente Altena) organiseerden donderdag een groots afscheid voor hun vertrekkende huisarts. In de kantine van de voetbalclub was een receptie. Met het verzoek aan de receptiegangers om herinneringen en foto's aan dokter Muilwijk mee te brengen, bijvoorbeeld van de vele baby's die hij als verloskundige huisarts op de wereld heeft gezet.

"Ik heb de verloskunde altijd leuk gevonden, tijdens mijn studie al. Ik denk dat ik zo'n 1000 zwangerschappen heb begeleid, en bij de helft ervan heb ik de bevallingen zelf gedaan. Het is altijd bijzonder als je mag helpen bij twee generaties; dat je in het verleden de moeder hebt geholpen en nu de dochter."

"Maar de meest bijzondere was de bevalling van mijn eigen kleinzoon. Mijn collega zat beneden in de huiskamer, voor als er moeilijke beslissingen moesten worden genomen, want dat moet je in zo'n situatie dan niet zelf doen. Maar het is tot ieders voldoening heel goed gegaan. En eigenlijk zo vlot dat mijn vrouw nog even kraamhulp is geweest, totdat de echte kraamzorg kon komen."

De ruim 4100 patiënten van Huisartsenpraktijk Giessen-Rijswijk kennen Piet Muilwijk als de dokter die op de fiets komt. Geen dokterstas, maar een rugzakje met daarop herinneringen aan zijn sportieve prestaties. De bijna zeventigjarige is superfit. In de winter zwemt hij in de Maas, hij roeit (in een sloep) en loopt hard. Een paar jaar geleden liep hij in Zuid-Afrika maar liefst 90 kilometer in een ultraloop en volgend jaar hoopt hij voor de elfde keer mee te doen met de Jungfrau-marathon in Zwitserland. "Dat is dus een marathon bergop. Dat doe ik samen met andere bevriende huisartsen, we hebben een soort loopgroepje."

Na de jaarwisseling heeft dokter Muilwijk meer tijd voor sport, maar toch beziet hij zijn pensioen met gemengde gevoelens. "Ik ben er heel dubbel in. Ik vind het werk en het vak nog zo leuk. Maar je merkt op een gegeven moment dat de energie toch iets minder wordt en dan maak je een keuze. Het zal het wennen zijn. Ik houd niet van veranderingen. Ik ken mezelf, er zal nog wel een dipje komen."

Piet Muilwijk roemt de samenwerking met zijn collega-huisartsen en assistenten in zijn eigen team, en ook met zorgverleners elders. Van een praktijk met één echtpaar - echtgenote Anneke was jarenlang assistente en telefonische achterwacht - is het team in Giessen uitgegroeid tot in totaal 17 medewerkers.

"Tegenwoordig bevalt ongeveer een derde van de vrouwen thuis, nog eens een derde in het ziekenhuis maar met de eigen verloskundige of huisarts en dan een derde onder begeleiding van de gynaecoloog. De samenwerking met bijvoorbeeld het ziekenhuis in Gorinchem, met andere disciplines en meerdere mensen, dat past heel goed bij mij."

