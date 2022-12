Een 45-jarige man uit Zutphen dacht zijn examinatoren bij het theorie-examen voor rijles in Arnhem te slim af te zijn. De examenkandidaat droeg een vest met ingebouwde camera. Daarmee kon op afstand iemand meekijken en de juiste antwoorden doorgeven.

Het is een manier van fraude die bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) niet vaak voorkomt. "Hoe vaak het voorkomt? Dat kan ik niet zeggen, maar de methode kennen we", zegt woordvoerder Nanda Troost van het CBR. Ze wil niet vertellen welke middelen nog meer worden gebruiken om te frauderen. "We willen mensen niet op verkeerde ideeën brengen."

Zenuwachtige kandidaten

Het is twee dagen voor het eind van het jaar druk in het kantoor van het CBR aan de Hazenkamp in Arnhem. Zenuwachtige kandidaten wachten hun beurt af.

Als de 45-jarige fraudeur woensdagmiddag al nerveus zou zijn geweest, dan was dat alleen vanwege de angst om betrapt te worden voor het theorie-examen van zijn rijbewijs B. Het examen zelf zou een fluitje van een cent zijn met een hulplijn op afstand en zijn cameravest. Het liep echter anders dan verwacht.

"Onze medewerkers zijn getraind om fraudeurs eruit te pikken. Hoe we deze man konden betrappen, weet ik niet. Ik heb wel begrepen dat hij rustig met onze medewerker het examenlokaal heeft verlaten", zegt Troost. Of de man een oortje had, waardoor hij de antwoorden kreeg ingefluisterd, is niet bekend.

De politie meldt dat er nog onderzoek wordt gedaan naar 'de andere kant van de lijn'. "We onderzoeken met wie deze verdachte heeft samengewerkt. Daar kunnen we nu nog niets over zeggen", aldus de politiewoordvoerder.

Horloges en mobieltjes inleveren

Nanda Troost weet dat de examenkandidaten hun mobieltjes en horloges moeten inleveren voordat ze het examenlokaal binnen gaan. Bovendien maken beveiligers gebruik van de handscan om te controleren of de kandidaten apparatuur bij zich dragen. Toch wist de man uit Zutphen met camera het leslokaal binnen te komen.

De man is korte tijd later overgedragen aan de politie. Zijn examen is ongeldig verklaard. Of de man handelde om zichzelf te bevoordelen of deel uitmaakt van een crimineel netwerk, kan Troost niet zeggen. "We horen wel van de politie dat criminelen zich soms proberen te verrijken door examens of examenvragen te stelen. Soms vragen ze daar wel 2000 euro voor. Als je dan bedenkt dat een theorie-examen 40 euro kost, dan loont het meer als je er even voor leert."

