Het begon met een ballonnetje op zaterdagavond, het eindigde met soms wel een paar lachgastanks in de week. Tot gebruiker Kim (24) met een dwarslaesie in het ziekenhuis belandde. In haar rolstoel waarschuwt ze voor de gevaren van lachgas. 'Ik heb heel veel gehuild.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Wat was ook alweer je vraag?" Voor de zoveelste keer in het interview is Kim (24) de draad kwijt. Haar concentratievermogen is door jarenlang lachgasgebruik flink aangetast. Kim is trouwens niet haar echte naam, die houdt ze liever voor zich. Er is veel schaamte. Ze lacht cynisch. "Begrijp jij dat het lachgas heet? Dit is toch helemaal niet leuk?"

Hoe anders kijkt ze als achttienjarige naar deze relatief nieuwe softdrug. "In een café op het Stadhuisplein lurkte ik samen met vriendinnen aan mijn eerste ballonnetje", blikt ze terug. "Voor 5 euro per stuk werden ze aan de bar verkocht."

In haar tijd als mbo-scholier houdt ze het bij een ballon tijdens het uitgaan. Tot ze thuis komt te zitten met een burn-out en via internet contact legt met een lachgasverkoper. "Binnen 20 minuten stond er een dealer met een doosje patronen voor de deur."

'Neem meteen een nieuwe tank mee'

Die avond maakt Kim, voor de tv, alle patronen op. Na inhalering van het gas uit een ballon raakt ze 1,5 minuut in een roes en zit ze op een roze wolk, vertelt ze. Daarna gaat de rem eraf. "Je blijft maar doorgaan om dat fijne gevoel te behouden."

Soms gaat ze door haar overmatig lachgasgebruik compleet knock-out. "Dan schrok ik midden in de nacht wakker op de bank", blikt ze terug. "Met pijnlijke lippen, een droge mond en enorme hoofdpijn."

De bijwerkingen weerhouden haar er niet van opnieuw contact op te nemen met de dealer. "Die bood een hervulbare tweelitertank aan voor een speciaal prijsje. Na betaling van zo'n 35 tot 45 euro had ik genoeg lachgas voor 250 kleine ballonnen."

Steeds sneller krijgt Kim van haar lachgasdealer het bericht dat hij de tank op wil komen halen. "'Dat is goed', reageerde ik dan. 'En neem meteen een nieuwe mee'."

Extreem heftige zenuwschade

Dan beginnen de problemen. De lachgasgebruikster krijgt extreme hoofdpijn, is vaak moe, heeft soms geen gevoel in haar ledematen. Daarnaast is ze vergeetachtig en ziet ze soms slecht. Nadat ze na een valpartij niet meer opstaat en naar het ziekenhuis wordt gebracht, stelt de neuroloog haar die ene vraag: 'Heb je weleens lachgas gebruikt?'

De uitslag van een EMG-onderzoek, dat de activiteit van de zenuwen laat zien, was vernietigend. Kim heeft door extreem heftige zenuwschade een incomplete dwarslaesie opgelopen. "Om de zenuwschade te stoppen, moest ik dringend aan de B12-injecties."

Na anderhalve week ziekenhuis kan het lachgasslachtoffer naar het revalidatiecentrum. "Daar zag ik alleen maar mensen met geamputeerde ledematen en heel veel rolstoelen", blikt ze terug. "Dat was een zware tijd. Ik heb heel veel gehuild."

'Bijna niet overleefd'

De zenuwschade loopt bij Kim, die op Koningsdag aan haar laatste ballon lurkt, van haar voeten tot haar navel. "De neuroloog vertelde me dat ik ook zenuwen bij mijn hart heb. Nog iets langer aan het lachgas en ik had dit niet overleefd. Mede daarom doe ik mijn verhaal, om anderen te waarschuwen. Het is levensgevaarlijk."

Ze neemt het vooral zichzelf kwalijk dat ze er zo slecht aan toe is, maar Kim is ook kwaad op haar dealers, die misbruik hebben gemaakt van haar kwetsbaarheid. "Zij zagen mij naar de voordeur strompelen om de flessen in ontvangst te nemen", zegt ze. "Dan nog zeiden ze niets. Ze dachten alleen maar aan het geld."

Weer fit worden

Nu loopt ze achter een rollator en sinds twee weken rijdt ze op een scootmobiel. "Een jonge vrouw in zo'n karretje ziet er natuurlijk niet uit, maar ik blijf positief."

In haar woonplaats is ze verhuisd naar een gelijkvloerse woning met lift. Twee dagen in de week krijgt ze fysiotherapie. Kim vindt dat ze progressie boekt. "Het gevoel in mijn benen heb ik niet terug, maar mijn bloedwaarden zijn gestegen en mijn lichaam neemt weer vanzelf B12 op."

Ooit hoopt ze weer te kunnen rennen, te slenteren door winkelstraten en uit te gaan. Gewoon fit te worden. "Ik ben 20 kilo aangekomen", verzucht ze. "Wat naar binnen gaat, wordt nu niet zomaar verbrand."

De fysiotherapeut in de oefenruimte van het revalidatiecentrum denkt dat haar patiënt wel wat kan herstellen, maar ze is ook realistisch: "Kim kan meer dan ze nu laat zien, maar ze zal altijd beperkt blijven."

'Kleine hoeveelheid lachgas kan al voor grote problemen zorgen'

Iedere maand ziet neuroloog Daniël Tan van het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam wel iemand binnengebracht worden met een ernstige verlamming door lachgasgebruik. De neuroloog behandelt ze in het ziekenhuis, voordat ze elders revalideren.

Een kleine hoeveelheid lachgas kan volgens de arts al voor grote gezondheidsproblemen zorgen. "Sommige mensen hebben een kleine hoeveelheid vitamine B12 in hun lichaam. Als deze vitamine door lachgasgebruik wordt geïnactiveerd, komen zij al snel in de problemen." Hij hoort geregeld dat lachgasgebruikers B12-injecties nemen of supplementen slikken om de voorraad 'aan te vullen', maar dat heeft volgens hem geen nut zolang iemand gebruikt.

Volgens de neuroloog kan een bepaalde hoeveelheid schade, als gevolg van lachgasgebruik, wel herstellen. "Lachgas tast een soort 'coating' rondom de zenuwen aan. Die coating kan teruggroeien, maar als de zenuwen daaronder beschadigd raken, houd je restverschijnselen. Daardoor kun je in een rolstoel belanden."

Gebruikers, vooral mannen tussen de 18 en 30 jaar, komen meestal pas in het ziekenhuis als het al te laat is, ziet de arts. "Het zijn vooral jonge gasten, die nog vol in het leven staan. Om hen in een rolstoel te zien, dat raakt me."