Al is niet iedereen blij met de verloren tijd. Zoals de zesjarige Anna, die met haar vader Freek, broer Kenny (12) en hun vriend Delano (ook 12) mee is. "Ik had nu ook bij oma kunnen zitten", zegt de kleine meid na een tijdje in de rij bij Vuurwerk24, op het bedrijventerreintje in grensplaats Elten.



Maar Anna moet eraan geloven, haar broer heeft namelijk hard gespaard voor het vuurwerk. "Ik vind het leuk om de hele dag door vuurwerk af te steken. Hier ga ik voor de 'astronauten'. Oh ja, vuurpijlen vind ik ook mooi", zegt Kenny.



De belangstelling voor het Duitse vuurwerk is er al vroeg: buiten staan kort voor 10.00 uur dertig tot veertig man te wachten voor de vuurwerkwinkel. Eenmaal binnen is het nóg een kwartier in de rij staan om een zelfscanner in handen te krijgen. Pas dan kun je op zoek naar het vuurwerk.