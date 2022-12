Het is een bekend fenomeen: winkels die ooit een winnend lot hebben verkocht, blijven in trek bij lotenkopers. En dat merken ze bij veel verkooppunten, zo net voor de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij (hoofdprijs: 30 miljoen euro). 'Het is héél druk.'

Geluksmakelaars worden ze genoemd, winkeliers die prijswinnende loten verkopen. Bij Jeanette de Man ging in oktober 2020 bijvoorbeeld een staatslot over de toonbank waarop 7,5 miljoen euro viel. In aanloop naar de jaarwisselingen van 2020 en 2021 heeft ze maar weinig lol beleefd aan haar vers verworven status. Nederland zat beide keren in lockdown en daardoor kon ze geen loten verkopen voor de populaire Oudejaarstrekking.

Hoe anders is dat dit jaar. De Man heeft het zo druk dat ze nauwelijks tijd heeft voor een praatje. "Het is flink aanpoten, maar dat geeft niet. Beter zo dan als in de coronacrisis." De identiteit van de winnende klant is nooit publiekelijk bekendgemaakt: de Staatsloterij doet dat namelijk nooit. Bekend is wel dat de geluksvogel zich pas twee maanden na de trekking meldde, maar dat komt vaker voor. "Niet iedereen checkt altijd direct zijn of haar loten", zegt een woordvoerder namens de Staatsloterij.

Winnend lot

Nog een voorbeeld van een geluksmakelaar is Mike Vroom van Janse Tabak en Gifts in Schiedam, die in 2019 een Oudejaarslot verkocht waarop 200.000 euro viel. "We versieren elk jaar onze hele winkel en maken het extra gezellig voor onze klanten. Het is heel mooi als uitgerekend in jouw winkel een winnend lot wordt verkocht."

Armijn Meijer van de online-kansspelgemeenschap Onetime begrijpt wel waarom. "Verkoop je zo'n lot, dan word je al gauw geluksmakelaar genoemd en dat betekent klandizie. Het klopt dat er winkeliers zijn met veel winnaars onder hun klanten, maar dat komt alleen maar doordat zij ook veel loten verkopen. De winkans per lot is even groot als elders."

De Staatsloterij doet aan onlineverkoop, maar het gros van de loten - maar liefst 70 procent - komt via winkels bij de spelers terecht. Meijer: "Ze zullen het niet hardop zeggen, maar dat willen ze zo houden. Een winkelier krijgt voor elk lot één euro, maar tegenover die - kleine - kostenpost staat de kans dat een speler zijn lot kwijtraakt en de prijs niet hoeft te worden uitgekeerd. Digitale spelers krijgen hun prijs altijd bijgeschreven op hun rekening."

Een lot halen is voor veel deelnemers een belevenis op zich, zegt Meijer. "Iedereen herinnert zich uit zijn jeugd wel verhalen over een verre neef die ooit een flinke geldprijs won. Hij kocht zijn staatslot bij die en die winkel en koos dat en dat eindcijfer. Mensen kopiëren dat gedrag, want ja, ook bij neef Piet werkte dat. De Staatsloterij speelt handig in op die nostalgische gevoelens. Neem bijvoorbeeld dat reclamefilmpje. Een zoon koopt een lot omdat hij met zijn oude vader op reis wil."

'Heel dom'

Alle theorieën over verkooppunten en eindcijfers ten spijt is het volgens Meijer onmogelijk je winkans te vergroten. "De hoofdprijs van 30 miljoen euro is fors, maar het is ook meteen de helft van de prijzenpot. De Staatsloterij kent weinig kleinere prijzen. Meedoen is in feite héél dom. Zelfs als je alle loten zou kopen, krijg je nog maar 60 procent van je inleg terug. Meer dan dat percentage van de omzet keert de loterij niet uit."

Zijn advies: ga naar het casino. "Als je bij roulette 30 euro inzet op rood óf zwart, heb je bijna 50 procent kans op prijs. Kom daar maar eens om bij de Staatsloterij."