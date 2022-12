Nu Chinezen weer mogen gaan reizen, kunnen zij ook weer een reis naar Nederland boeken. De trekpleisters bereiden zich voor.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze zijn er nog niet, maar ze komen eraan. In bootjesparadijs Giethoorn is het op dit moment nog niet nodig om meer personeel en meer boten gereed te hebben voor de komst van een golf Chinese toeristen, zegt Ronald de Boer van promotieplatform Giethoorn.com. "Omdat nog niet duidelijk is wat op ons afkomt is het koffiedik kijken. In januari verwachten we een beter beeld te hebben. Chinezen komen vooral in het voor- en naseizoen. Nu is het in ieder geval nog rustig in Giethoorn, maar als de toeristen komen, zorgen wij dat de bootjes en het personeel er klaar voor zijn."

Iconische bestemmingen

Omdat in China vanaf begin janua­ri de meeste reisbeperkingen worden opgeheven, zijn de trekpleisters in Nederland zich al aan het voorbereiden op de komst van toeristen uit dat land, legt Marco van Leeuwen uit. Hij is reisspecialist bij Breda University. "Vluchten vanuit China zijn nu nog schaars, logistieke processen zijn nog niet op orde. Ze zullen in eerste instantie kiezen voor vakanties in de buurt in gebieden die veilig zijn."

Het duurt nog even voor de bekende groepen Chinezen hier hun selfies nemen in Kinderdijk of op de Keukenhof, maar dát er weer toeristen komen uit het enorme land staat volgens Van Leeuwen vast: "En dan zullen ze toch weer vooral trekken naar de iconische bestemmingen. Amsterdam, De Zaanse Schans; Chinezen willen de highlights zien en die ook laten zien aan hun familie en vrienden via de so­ciale media. Ze bezoeken ons land meestal kort en bijna altijd in een groep."

Nieuw paspoort

Gemiddeld besteedt de Chinese toerist relatief veel geld ten opzichte van bijvoorbeeld toeristen uit onze buurlanden, weet Gerarda Westerhuis, sectoreconoom retail & leisure bij ABN Amro. Daarom vormen zijn voor de toerismesector een belangrijke groep. "Bij een terugkeer van Chinese toeristen naar Nederland profiteert met name Amsterdam. Ze gaan naar musea en restaurants en typisch Amsterdamse attracties."

Maar ze zullen nog niet in hele grote aantallen komen, weten ze bij het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). "Omdat ze zo lang niet gereisd hebben, moeten veel Chinezen een nieuw paspoort aanvragen en een nieuw Schengen-visum", zegt woordvoerder Karlijn Eduard. "Wij verwachten daarom geen snel herstel. Toeristen uit China zullen eerst naar Zuid-Korea en Japan op vakantie gaan en dan pas naar Europa. Dat heeft ook een economische reden. Men wil eerst een buffer opbouwen voordat er grote uitgaven worden gedaan."

Zo kwamen er voor corona, in 2019, nog zo'n 380.000 Chinese toeristen naar Nederland. Dit jaar bezochten tot dusver ongeveer 80.000 toeristen uit China ons land. NBTC verwacht een groei van 130 procent in het komende jaar. "Dat lijkt veel", zegt Eduard. "Maar met 190.000 Chinese toeristen in 2023 zitten we nog lang niet op het niveau van 2019. Herstel verwachten wij pas op zijn vroegst in 2024, maar waarschijnlijk eerder in 2025."