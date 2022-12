Een grote rondreis naar Zuid-Amerika of Azië wordt nog meer een luxe. De inflatie gaat in 2023 onherroepelijk doorwerken op het reisgedrag. Zo voorspelt deskundige Goof Lukken. 'Er wordt meer op budget gelet.'

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is niet iedereen gegeven. Die dure meerweekse rondreis, van 4000 tot 5000 euro per persoon. Rondtrekken in bijvoorbeeld Amerika of Zuidoost-Azië. Maar waarschijnlijk wordt komend jaar een nog grotere schifting doorgevoerd. "Het verre reizen lijkt meer en meer voor de rijkere consument weggelegd te zijn", zo is de verwachting van Lukken. Hij is trendwatcher op het gebied van toerisme en recreatie.

Op zijn platform Vrijetijdskennis blikt Lukken, werkzaam bij Breda University of Applied Sciences (BUas), vooruit op 2023. De prijsstijgingen leken lange tijd niet zo'n invloed te hebben op de reisbranche. "Corona was voorbij, iedereen was blij dat de wereld openging. Er was inhaalgedrag, mensen hadden nog wat geld op de bank over." Maar inmiddels ziet Lukken dat de inflatie wél effect heeft. "De energiecrisis laat zich meer voelen. Er zijn koude dagen geweest. De prijzen stijgen overal."

Griekenland en Turkije

Lukken baseert zijn verwachtingen onder meer op CBS-cijfers over uitgaven en waarnemingen in de branche. Hij benadrukt: "De uitgaven aan recreatie blijven redelijk op peil. De geluiden uit de sector zijn nog steeds best goed." Alleen pakt de vakantie mogelijk iets anders uit. Zoals kortere reizen. En dichterbij. "Ik verwacht dat reizen naar Turkije, Griekenland of Spanje - waar je met vlucht en accommodatie zo'n 800 euro per persoon per week voor kwijt bent - op een redelijk niveau blijven."

Grotere, exotische reizen worden duidelijk kostbaarder. "Dat begint al met vliegen. De ticketprijzen zijn gestegen. Vervolgens moet je een auto huren. De brandstof is duurder."

Daarnaast wordt er minder gevlogen, stelt Lukken. "De volumes zijn gedaald. Er is minder zakelijk verkeer sinds corona. Een doelgroep is de Amerikaanse reiziger. Vanuit Amerika is er terughoudendheid, vanwege de oorlog op het Europese continent. Voor ons lijkt de Oekraïneoorlog ver weg, maar zij zien Europa zowat als een eenheid. Vanuit Azië ligt het ook nog wat stil, omdat sommige landen daar een strenger coronabeleid hanteren."

Bungalowpark

In coronatijd zijn 'dichtbij-bestemmingen' als Duitsland, Frankrijk en België populair geworden. Net als op vakantie gaan in eigen land, ziet Lukken. "In coronatijd waren bungalowparken gewild. We hebben in Nederland veel campings en parken. Deze zijn goed per auto aan te rijden. Je zit toch in een andere omgeving. Dat kan in een schoolvakantie aantrekkelijk zijn." Wel denkt hij dat gasten van zo'n park kritischer zijn op hun uitgaven. "Ze kiezen er bijvoorbeeld voor om zelf te koken in de bungalow."

Bij Pelikaan Travel Group verwachten ze een kleine terugval in 2023. "We hebben een goed jaar achter de rug. Het winterseizoen lijkt iets minder te worden. We zien dat aan de omzet. Mensen zijn nu terughoudend. Voor de zomer verwachten we een kleine krimp", vertelt commercieel directeur Remco Bergwerff. Pelikaan Travel Group zit met het hoofdkantoor in Zevenbergen. "Mensen zijn een hoop geld kwijt aan energie en boodschappen. Dat heeft effect op het besteedbaar inkomen. Hoe je het wendt of keert, dat zal lager zijn. Dat betekent meer compromissen sluiten en op de centen letten."

Wintersport

"Met name tweeverdieners hebben nog steeds genoeg te besteden", meent Stijn Jansen van Jansen Reiscreaties in Oosterhout. "Wij merken zelf nog steeds een grote vraag naar wintersport." Momenteel is het in de Alpen erg zacht weer. "Maar boven de 2000 meter zijn de condities goed."

Volgens Jansen zijn verre reizen en huwelijksreizen in coronatijd uitgesteld. De reiziger koos eerder voor Europa. "Die verre reizen komen als laatste terug. Vóór corona waren locaties als Thailand, Bali en de Verenigde Staten in opkomst. We zien dat mensen weer meer voor deze verre reizen kiezen." Hij erkent dat reizen duurder is geworden. "Dat komt mede door een politieke factor. Zo is de vliegtaks gekomen. Daarnaast is vliegen voor een tientje echt verleden tijd, zo hebben easyJet en Ryanair al aangegeven." Jansen verwacht dat het 'last minute' boeken minder wordt. "In coronatijd werd er lang gewacht."

Trendwatcher Goof Lukken denkt juist dat 'carpe diem' het motto wordt. "Dat komt door de diverse crisissen in de afgelopen jaren. Beslissingen worden meer in het nu genomen. De consument gebruikt voor snelle keuzes platformen als Booking of Tripadvisor."

Kortingsacties keren terug en robots in de horeca, meer verwachtingen voor 2023

- Terugkeer van de kortingsacties. Lukken: "Kortingsacties voor pretparken waren een tijdje weg, maar die keren terug. Een pretpark als de Efteling moet mensen verleiden tot een dagje uit. Als je een tweede kaartje gratis geeft, heb je de consument binnen de poorten en kun je binnen het park de bestedingen opvijzelen. Denk aan eet- en drankconsumptie. Moeten bezoekers het volle pond voor een kaartje betalen, kunnen ze eerder geneigd zijn om zelf de boterhammen mee te nemen."