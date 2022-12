Met een bliksemactie hoopt Erna Kiers een flink bedrag op te halen. De op de Veluwe werkzame inwoonster van Zwartsluis wil namelijk de bevolking van Moldavië helpen. Aan het begin van het nieuwe jaar reist ze naar het armste land van Europa. Ze was er al vaker en gaat daar nu aardappels uitdelen aan straatarme Moldaviërs.

Voor de aankoop en het transport is geld nodig. Een kilo aardappels kost 50 eurocent, inclusief de distributiekosten. En er gaat 1500 kilogram in een transportbusje. "Met iedere 750 euro kan er weer een nieuwe ronde bezorgd worden", zegt Erna Kiers.

De eerste zakken aardappels zijn al uitgedeeld door mensen ter plekke. Er is volgens Kiers veel meer hulp nodig en daarom komt ze in actie. "Aardappels zijn de belangrijkste levensbehoefte op dit moment. Maar nu moeten ze nog bij de mensen komen. Het liefst voor 7 en 8 januari, wanneer het orthodoxe kerstfeest in Moldavië gevierd wordt."

Wat is de situatie in Moldavië?

"Het land ligt tussen Roemenië en Oekraïne en is het land dat binnen Europa per huishouden de meeste vluchtelingen uit Oekraïne opvangt. De mensen delen hun eigen schamele onderdak en eten. En dat terwijl juist Moldavië het armste land van Europa is. De meeste mensen moeten hier rondkomen van een schamel loontje van zo'n 10 euro per dag, terwijl de ouderen in het land het moeten doen met een pensioentje van 70 euro per maand."

Hoe is het contact tussen jou en de Moldaviërs ontstaan?

"Ik zing vanaf 1985 bij koor The Spirit in Doornspijk. Dat werkte mee aan een kerkdienst in Vierhouten en daar werd een oproep gedaan om mee te gaan naar Moldavië. Via hulpstichtingen waren er contacten en werden extra helpende handen gevraagd. Toen besloot ik om mee te gaan. Ik kwam in een totaal andere wereld terecht. De armoede die je hier aantreft is voor ons bijna onvoorstelbaar. En juist de winter is voor de inwoners een zware tijd."

Hoe hoog is de nood daar nu?

"Het zorgen voor voeding is op dit moment de eerste nood. Het is een vraaggericht project vanuit Moldavië. Ze vragen ook alleen om aardappels, omdat daar de meeste voedingsstoffen inzitten om de winter door te komen. Elke kilo aardappels is daarom welkom. In Moldavië noemen ze het hun tweede brood."

Hoe kom je aan aardappels?

"Die kopen we in Moldavië. Met het geld steunen we dan ook de lokale economie. Ik probeer normaal zoveel mogelijk ter plaatse te kopen, omdat daar dan mensen in hun levensonderhoud voorzien kunnen worden. Al heb ik dit keer eerst geprobeerd om aardappels vanuit Nederland naar Moldavië te exporteren. Het leek voordeliger omdat de aardappels in Moldavië vanwege een slechte oogst, door de hoge temperaturen van deze zomer, duurder zijn dan vorige jaren. Maar ik heb ervan afgezien vanwege de hoge transportkosten en de regels voor uitvoer."

Wie krijgen de aardappels?

"Ze worden uitgedeeld aan mensen die ze het hardst nodig hebben, ongeacht afkomst, geloof of overtuiging. Dat doen we in dorpjes rondom Balti, die vierde stad van het land. Bij mensen thuis, via kerken en in vluchtelingencentra. De adressen komen via de Baptistiche kerken in de omgeving en de gemeente Balti. Daarnaast zorgt Stichting Holland Moldova voor brandhout en een plaatselijke stichting verzorgt hygiënepakketjes, om zo te kunnen voldoen aan minimale levensvoorwaarden."

Doe je nog meer?

"Ik kijk wat andere directe noden ter plaatse zijn, om zo mogelijk in de toekomst een helpende hand te bieden. Vorig jaar zijn er voedsel- en hygiënepakketten uitgedeeld, is er een lekkend dak gerepareerd en heeft een huis nieuwe ramen gekregen. Naar een verzorgingstehuis is een tillift gegaan, om mensen die bedlegerig zijn toch te kunnen wassen."

Waarom doe je het eigenlijk?

"Naast de noodhulp is het belangrijk om mensen te laten weten dat er nog iemand is die naar ze omziet in armoede en crisis. Ik doe dat niet alleen. De hulp wordt verleend in samenspraak met stichting GAiN Helpt en stichting Holland Moldova. Zo bereiken we grootst mogelijke effectiviteit. Alles geïnspireerd door Jezus. Hij ziet mensen zoals ze zijn en geeft om hen. Ongeacht afkomst, geloof of overtuiging. Met diezelfde houding willen wij ons inzetten voor kinderen en volwassenen in armoede en crisis."

Erna Kiers

Erna Kiers (58) is een geboren Sluziger. Na 27 jaar in Nunspeet te hebben gewoond, is ze teruggekeerd naar Zwartsluis, om daar haar intrek te nemen in het ouderlijk huis. Op de Veluwe werkte ze sinds 1985 in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in Nunspeet, Ermelo, Harderwijk en Elburg. Als invalster staat ze nog regelmatig voor de klas. Daarnaast verzorgde ze Nederlandse taallessen aan volwassenen. Op dit moment geeft ze deze taalles in de gemeente Nunspeet aan inburgeraars die Nederlands willen leren.