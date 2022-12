Na 'palmolievrije' margarine heeft het merk Flower Farm nu ook een 'palmolievrije' hazelnootpasta. Hoe goed is dat?

Goed, toch?

Voor palmolie wordt veel oerwoud gekapt en afgebrand. Maar ‘palmolievrij’ betekent niet dat er geen andere olie in zit. En dat is ook niet altijd zo duurzaam.

Hoezo niet?

In zijn margarines vervangt Flower Farm een deel van de palmolie door Afrikaanse ‘shea butter’. Maar daarvan is de opbrengst per hectare vele malen lager dan van palmolie, net als bij tropische soja- of kokosolie. Dat maakt het risico op ontbossing nog groter dan bij palmolie. Flower Farm moest daarom in 2019 de ‘ontbossingsclaim’ voor zijn margarine intrekken van de Reclame Code Commissie.

Doet palmolie het dan beter?

Palmolie heeft van alle oliesoorten de hoogste opbrengst per hectare. Voor de teelt zijn weinig bestrijdingsmiddelen, kunstmest en water nodig. Palmolie is ook het goedkoopst.

Zijn er dan geen andere manieren om palmolie te vervangen?

Bijvoorbeeld door Europese zonnebloem-, raapzaad- of koolzaadolie, hoewel ook voor deze oliesoorten meer land nodig is dan voor palmolie. Helaas kan raapzaadolie ook uit Australië komen, waar wel wordt ontbost. Dat staat er niet altijd duidelijk op.

In de hazelnootpasta van Flower Farm zit alleen zonnebloem- en raapolie.

Prima, maar niks bijzonders. Hoewel bekende merken zoals Nutella nog wel palmolie bevatten, komen er steeds meer hazelnootpasta’s zónder palmolie, zoals Nocilla, Bonne Maman en Milka.

Maar er is toch betere palmolie?

Jawel, gecertificeerde palmolie met het keurmerk van de RSPO, de Roundtable for Sustainable Palm Oil. Diverse milieuorganisaties hebben kritiek op de RSPO, maar het keurmerk stelt strenge eisen wat betreft ontbossing en arbeidsomstandigheden. In de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is 90 procent van de gebruikte palmolie RSPO-gecertificeerd, in de rest van de wereld is dat 20 procent. Helaas staat het RSPO-keurmerk vrijwel nooit op consumentenproducten.

Wat zou helpen om minder palmolie te consumeren?

Domweg palmolie boycotten is geen oplossing. Kies zo mogelijk Nederlandse of Europese producten, die hebben meestal het RSPO-keurmerk. Palmolie zit in bewerkte en voorverpakte levensmiddelen, zoals babyvoeding, broodbeleg, koek en gebak, ontbijtgranen, snacks, et cetera. Als we meer onbewerkte en verse producten eten, hebben we minder palmolie nodig.

Hoe herken je of ergens palmolie in zit?

Kijk op de ingrediëntenlijst, ook naar synoniemen als ‘plantaardige olie’ of namen met ‘palm’ erin zoals ascorbyl palmitate.

Loethe Olthuis schrijft al 25 jaar over voeding en duurzaamheid en is o.a. de auteur van het boek Zin en onzin in de supermarkt.

Prijs: Flower Farm hazelnootpasta 375 g € 3,70

Oordeel: **