De ouders van de door hersenletsel getroffen Jorrit Lever (35) uit Lexmond moesten een klein jaar geleden 5500 euro aan reparatiekosten betalen, omdat hun zoon een ongelukje kreeg met zijn rolstoel. Die was in bruikleen van de gemeente, die onvoldoende verzekerd bleek - en de familie kón zich niet verzekeren. Daarmee was de kous nog niet af; een slopend jaar volgde.

Dit artikel is afkomstig uit AD Rivierenland. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

13 jaar oud is Jorrit, als hij wordt geschept door een auto. De knul wordt aangereden nadat hij uit de bus stapt, onderweg van school naar huis. De aanrijding verandert het leven van hem en zijn familie voorgoed. Jorrit loopt ernstig hersenletsel op, is in één klap invalide en zal nooit meer de oude worden.

Volledig afhankelijk

Het haalt het hele leven overhoop van de familie Lever, zoals afgelopen januari ook te zien was in het BNNVARA-programma Kassa. De jongen is vanaf dat moment volledig afhankelijk van een rolstoel met losse duwmotor, omdat ze anders de steile straatjes rondom zijn ouderlijk huis niet kunnen trotseren. De rolstoel krijgt hij van de gemeente Vijfheerenlanden via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in bruikleen. Op die manier kan Jorrit zo lang mogelijk thuisblijven wonen, en kan hij toch met zijn begeleider of familie op pad.

Als het op 12 februari 2021 voor de zoveelste nacht op rij heeft gevroren, bindt schaatsgek Nederland massaal de ijzers onder. Wie van schaatsen houdt zoekt al snel een sloot, plas of ijsbaan op. Dat geldt ook voor Jorrit en zijn begeleider, die in de buurt van zijn huis spontaan een ondergelopen, bevroren grasveld betreden als ze een warm welkom krijgen van buurtgenoten die samen een drankje doen.

En dan gaat het mis, vertelt moeder Mieneke. "Hij was nog maar net op het ijs of hij zakte erdoorheen." Jorrit komt met de schrik vrij en houdt er niets aan over. In tegenstelling tot zijn rolstoel. De accu van de hulpmotor is nat geworden, en daardoor doet de duwondersteuning het niet meer. Een reparatie is de enige oplossing. Tot grote schrik van de familie blijken de kosten daarvan door zowel de WA-verzekering van de begeleider als die van de familie niet gedekt te worden.

Schuld

De schrik wordt nog groter als blijkt dat ook de gemeente niet thuis geeft. Die vindt dat het de schuld is van de familie. "Voorzieningen worden niet verzekerd", verklaarde wethouder Marcel Verweij destijds. "Als je met spullen werkt die door de overheid betaald moeten worden, gaan we ervan uit dat daar zorgvuldig mee om wordt gegaan. Dat maakt dat wij vinden dat als je er zelf schade aan maakt, je daar ook zelf de verantwoordelijkheid voor moet dragen."

En dus belandt de rekening bij de familie op de deurmat - tot ongeloof van de moeder, die dacht dat de gemeente hiervoor verzekerd was. "Ze zeggen dat het onze schuld is en zij geen partij zijn. Dat kan toch niet."

Directeur Illya Soffer van Ieder(In), de belangenbehartiger voor mensen met een beperking, legt in het programma uit waar de schoen wringt. "Vanwege hoge kosten kiezen veel gemeenten er voor om hun rolstoelen niet volledig (casco) te verzekeren, maar tegelijkertijd is het voor gebruikers óók niet mogelijk om dit zelf te doen. Zij zijn immers geen eigenaar van de rolstoel. Daarmee komt bij schade de rekening álsnog bij de gebruiker terecht."

Bovendien is er geen sprake van opzet, meent Stoffer. "Maar het is wel zo dat de prijs nu wordt doorgezet naar de zwakste schakel. Het kan niet zo zijn dat de persoon met de beperking als gebruiker de prijs betaalt voor schade aan een duur hulpmiddel, terwijl het onmogelijk is om je daartegen te verzekeren."

Desondanks komt de gemeente niet over de brug, en heeft de familie de rekening, na het ontvangen van de laatste aanmaning, uiteindelijk betaald. "We waren murw, ook in de hoop er vanaf te zijn", vertelt Mieneke nu, een klein jaar later. Een rechtszaak zagen ze niet zitten. "Dat konden we niet opbrengen, we zijn inmiddels ook op leeftijd. En dus hebben we maar betaald."

Gebruikssporen

Daarmee was de kous niet af. Al die tijd heeft ze niet begrepen waarom de rekening zo hoog was. Volgens haar was namelijk alleen de accu kapot en deed de motor het nog, terwijl hen een compleet nieuwe motor in rekening werd gebracht door Medipoint, de verstrekker van het hulpmiddel. Toen er zogenaamd een nieuwe hulpmotor werd geleverd, was volgens Mieneke alleen de accu vernieuwd. "De rest, dus de hendels, de kabels, het kastje en de motor hadden gebruikssporen. Onze verzekeraar kwam kijken en beaamde dat. Volgens hem was er dus alleen een schadepost van de accu, hooguit 450 euro."

Medipoint, dat niet bereikbaar is voor commentaar, brengt echter het volledige bedrag in rekening. Het contact loopt via de gemeente, dus krijgt Mieneke Medipoint niet te spreken. "Dus moesten we nota bene een exorbitant bedrag betalen voor gebruikt spul. Als we het er niet mee eens waren moesten we maar in beroep gaan, zei de gemeente. Dat zagen we niet zitten."

Onverwacht

Het verhaal neemt de zoveelste wending als de verzekeraar van de familie uiteindelijk besluit om in conclaaf te gaan met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), waar de begeleider die met Jorrit het ijs opging in dienst is. De familie krijgt onverwachts 5000 euro uitgekeerd door de verzekering van beide partijen. "Waarschijnlijk heeft de SVB zich verantwoordelijk gevoeld", denkt Mieneke. "Uiteindelijk hebben we dus alleen de kosten voor de accu betaald."

Moe van het strijden