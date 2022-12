Energieleveranciers verlagen hun tarieven nu de gasprijs daalt. Het nieuwe jaar brengt naar verwachting weer stijgingen. Wat staat Nederland te wachten?

Wie is de 'winnaar' van de huidige dalende gasprijzen? Mede vanwege het milde winterweer kost een megawattuur gas nu nog geen 80 euro op de Amsterdamse gasbeurs. Dat is ongeveer de vooroorlogse prijs, uit januari, en ruim onder de piek van 350 euro uit augustus. Die daling raakt consumenten, de overheid en energieleveranciers.

Zijn energieleveranciers hun tarieven al aan het bijstellen?

Koen Kuijper van de onafhankelijke website energievergelijk.nl ziet de gemiddelde gasprijs voor consumenten duidelijk dalen. "In november rekenden leveranciers gemiddeld ongeveer 3 euro per kuub, in december is dat 2,67 bij een nieuw variabel contract." Die prijzen liggen op hun beurt weer ver onder de 4 euro die in de maanden daarvoor soms op de rekening verscheen.

De situatie verschilt erg per aanbieder, en het loont dus zeker om te kijken of het elders goedkoper is. Sommige leveranciers hadden de pech dat zij vooral moesten inkopen toen de prijzen nog erg hoog lagen, zegt Kuijper, en moeten dus meer doorrekenen aan klanten.

En komend jaar?

Vanaf januari verhogen sommige grote leveranciers hun tarieven weer, zoals Vattenfall en Essent. Vattenfall stelt dat het nu te leveren gas is ingekocht tijdens de prijspiek in augustus. Klanten krijgen de perikelen op de gasbeurs altijd met enige vertraging op hun bord, wil het Zweedse bedrijf maar zeggen.

Daarnaast speelt bij Vattenfall en andere leveranciers mee dat de overheid haar tijdelijke btw-verlaging op energie vanaf 1 januari zal terugdraaien. Om de koopkracht te stutten had de overheid die tussen juli en januari verlaagd van 21 naar 9 procent. Nu komt er een zwaarder middel voor terug: het prijsplafond.

Scheelt de lagere gasprijs de overheid veel geld bij het bekostigen van dat prijsplafond?

Met ingang van het prijsplafond betalen consumenten straks tot een bepaald verbruik maar 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kWh. Energieleveranciers krijgen hun omzetderving dan vergoed vanuit de overheid. Hoe lager de gasprijs, hoe minder er te vergoeden valt, en hoe minder geld er dus uit de staatskas naar de energiebedrijven hoeft.

Toch heeft de enorme prijsdaling op de gasbeurs bijna geen effect op de overheidsfinanciën, berekende het Centraal Planbureau eerder deze maand. Dat komt doordat er met een daling van de gasprijs automatisch minder binnenkomt uit de gasbaten die Nederland nog altijd geniet.

In het 'basisscenario' van de overheid, waarin de gasprijs volgend jaar gemiddeld uitkomt op 135 euro per megawattuur, zal het prijsplafond ruim 8 miljard euro gaan kosten. Stel dat de gasprijs blijvend laag blijft op het huidige niveau van ongeveer 80 euro per mWh, dan zou het overheidstekort door de eveneens dalende gasbaten amper dalen (van een geraamde 3 procent naar 2,8 procent). Omgekeerd geldt dit ook: mocht de gasprijs veel hoger komen te liggen dan in het basisscenario, dan komen er meer gasbaten binnen en zal het overheidstekort amper stijgen.

Voelen leveranciers met dat prijsplafond nog wel een prikkel om hun prijzen competitief laag te houden, zoals bijvoorbeeld na een daling van de gasprijs op de Amsterdamse beurs?

Leveranciers krijgen hun omzet volgend jaar dus voor een groot deel vergoed door de overheid. Daarbij zal de overheid per bedrijf kijken wat een redelijke winstmarge is, op basis van eerdere jaren, zodat de leveranciers niet alleen uit de kosten komen maar er ook nog wat aan verdienen. Die 'veilige inkomsten' zorgen er misschien voor dat bedrijven zich minder gedwongen voelen om zichzelf zo aantrekkelijk mogelijk in de markt te zetten met lage prijzen.