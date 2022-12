Aan honderden alleenstaande minderjarige asielzoekers gaf Margreet Overweg les in Ommen. Ze kwamen en gingen, maar eentje bleef haar altijd bij: de intens verdrietige en eenzame Mehrak uit Iran. Toen ze na vele jaren de tekeningen terugvond die Mehrak haar had gegeven, begon ze een zoektocht, met een verrassend resultaat dat nu te zien is in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort. 'We laten elkaar nooit meer los.'

Margreet Overweg (23) uit Zwolle werkt bij het eerste opvangonderwijs voor jonge alleenstaande asielzoekers bij Landstede mbo in Ommen. Ze maakt zich zorgen om Mehrak (17), die net in Nederland is.

Mehrak is gevlucht uit Iran, waar hij opgepakt werd omdat hij in vrouwenkleding en met make-up op over straat ging. Tijdens twee weken gevangenisstraf is hij vernederd, misbruikt en mishandeld vanwege zijn transseksualiteit. Ook in Nederland wordt hij aangekeken: is hij een jongen of een meisje? Mehrak kruipt in zijn schulp, voelt zich ziek, alleen en somber.

Ik voelde zo veel verdriet

Margreet voelt dat deze leerling een extra last met zich meedraagt. "Ik gaf les aan minderjarige asielzoekers die net in Nederland waren. Twintig in een klas, dertien nationaliteiten. De een bleef een paar weken, de ander een paar maanden. Achtergronden kenden we niet, maar ik voelde bij Mehrak zo veel verdriet."

Ze spreekt de jonge leerling aan als hij in zijn eentje op een bankje op het schoolplein zit. De simpele vraag: 'Alles goed?' doet Mehrak uit zijn schulp kruipen. Hij laat haar een foto zien van hem - als vrouw - met zijn vriend in Iran. Mehrak: "Aan haar durfde ik het te laten zien. Door Margreet besefte ik dat ik niet bang hoefde te zijn."

Altijd in haar gedachten

Na drie maanden wordt Mehrak overgeplaatst. Margreet krijgt twee tekeningen, gemaakt op kladpapier. De een verbeeldt zijn vluchtverhaal, de ander zijn eenzaamheid op het Ommense schoolplein. "Ik vond het een enorm geschenk, een uiting van vertrouwen."

Een zelfportret van Mehrak op het schoolplein in Ommen. Foto: Mehrak Davoudi

Het vluchtverhaal van Mehrak verbeeld in een tekening: Mehrak is de geketende vogel die later de vrijheid tegemoet vliegt, weg van de mensen die haar kwaad deden. Foto: Mehrak Davoudi

Bij toeval stuit Margreet (38) weer op de tekeningen van Mehrak. De Iraanse vluchteling is altijd in haar gedachten gebleven. Ineens ziet ze onderaan de tekeningen zijn volledige naam en gaat googelen. "Ik zag een foto van een prachtige, jonge vrouw, waar ik Mehrak in herkende. Ik vond ook een emailadres en schreef: 'Ik weet niet of je me nog kent, maar je hebt in Ommen in mijn klas gezeten. Ik heb tekeningen van je gekregen die ik graag terug wil geven'."

Aan het wachten op dit moment

Aan de andere kant van het kanaal, in Londen, stuitert Mehrak (33) door de kamer als ze de mail ziet. "O my god, i couldn't believe it. I went totally crazy", weet ze nog. De verdrietige jongen van toen gaat inmiddels als vrouw door het leven, heeft in Londen een universitaire en masterstudie gevolgd en werkt er als beeldend kunstenaar. Ook zij is de ontmoetingen op het schoolplein in Ommen nooit vergeten. "Ik wist dat ze Margreet heette, maar ik wist geen achternaam. I was waiting for this moment."

Na twee jaar van veel mailen en bellen komt het ervan: Margreet en Mehrak gaan elkaar ontmoeten. "Ik had haar bij mij in Zwolle uitgenodigd zodat we samen naar Ommen konden gaan. Kort voor haar aankomst was ik toch zenuwachtig: wat als het nou toch niet zou klikken?" Die vrees bleek ongegrond. "Het was meteen goed. Waren we in ons vorige contact docent en leerling, nu waren we gelijkwaardig. We schelen ook maar vijf jaar."

Ze gaan samen naar Ommen. De school is er niet meer, het bankje nog wel. Samen halen ze herinneringen op en Mehrak vertelt over haar leven. Ze is internationaal kunstenaar, exposeert in galeries en verkoopt veel van haar werk aan Farah Diba, de weduwe van de laatste sjah van Perzië. Als ze de straat opgaat, is ze 'all dressed up' en kijkt iedereen naar haar.

Mehrak en Margreet bij hun weerzien in Ommen. Foto: Still uit de documentaire

Maar het is een lange weg geweest, vertelt Mehrak. Het trauma uit haar jeugd achtervolgt haar nog steeds en jarenlang durfde ze niet in de spiegel te kijken. Het is daarom dat veel van haar werk nu juist van spiegelende materialen is gemaakt.

Mehrak vraagt Margreet of ze samen een kunstwerk kunnen maken voor een expositie. Margreet aarzelt, ze voelt zich geen kunstenaar. Ze bedenkt iets anders: een film over hun levens en hoe ze elkaar teruggevonden hebben. Ze vraagt twee oud-collega's van Landstede om hun ontmoetingen te filmen. In Ommen, in Zwolle, maar ook in Londen bij de opening van een expositie van Mehrak.

'Mijn stem laten horen'

De film is klaar om vertoond te worden. Een belangrijk moment voor Mehrak (43), want hiermee komt ze ook 'uit de kast'. Veel mensen in haar Londense leven kennen haar niet anders dan als vrouw. Maar Mehrak vindt dat de tijd gekomen is om het hele verhaal te vertellen. Ook om haar Iraanse vrienden en familie te steunen in de strijd voor meer vrouwenrechten die momenteel gaande is in het land. "Ik kan zelf niet meer terug, het zou mijn dood betekenen. Maar ik kan wel op deze manier mijn stem laten horen."

Voor de première van de film, onlangs in het Rietveldpaviljoen in Amersfoort, reist Mehrak opnieuw naar Nederland. In het Amersfoortse museum werkt ze ook aan een grote installatie van - opnieuw - spiegelend materiaal. Margreet (48) zal bij de eerste vertoning van de film een inleiding houden over hun bijzondere band. Ze kijken elkaar aan. "Wij laten elkaar nooit meer los."