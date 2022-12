Ondanks of dankzij het design van zijn iconische bootschoenen brak het Amerikaanse Crocs Inc. dit jaar weer een verkooprecord. Zijn de klompen ook een beetje toekomstbestendig?

Op knalgele Crocs verscheen kunstenaar David Hockney bij een lunch met koning Charles. Verrassend was dat zeker, al zijn Crocs allang niet meer dezelfde simpele bootschoenen die ze bij de introductie in 2002 waren. Samenwerkingen met modehuizen als Balenciaga slechtten het taboe op de buigzame klomp - die van Balenciaga een stilettohak kreeg.

Het Amerikaanse bedrijf Crocs Inc. vaart wel bij het succes. In 2021 gingen er wereldwijd ruim 69 miljoen paar klompen over de toonbank, destijds een recordomzet. Dit jaar waren op 1 oktober al meer dan 88 miljoen paar verkocht. Daarmee staat de verwachte omzet in 2022 op 2,6 miljard dollar.

Houtpulp in plaats van schuim, plastic en rubber

Crocs noemt zichzelf een 'purpose-driven brand', oftewel een bedrijf met een missie. In 2030 wil het merk zijn CO2-uitstoot met de helft verminderd hebben. De andere helft moet gecompenseerd, zodat het merk op papier volledig klimaatneutraal opereert. Voor die duurzaamheidsagenda kijkt Crocs onder meer naar het materiaal van de klomp, dat het midden houdt tussen schuim, plastic en rubber.

Dit materiaal, Croslite genoemd, bestaat hoofdzakelijk uit Ethyleenvinylacetaat (Eva) en wordt gemaakt van fossiele grondstoffen. Bij de productie gaat het materiaal onder hoge temperatuur en druk in een mal. Het resultaat is een slijtvaste en waterafstotende schoen.

Crocs onderzoekt of Eva ook vervaardigd kan worden uit plantaardige olie, gemaakt van houtpulp. Hoeveel duurzamer die variant is, is niet bekend. Een andere mogelijkheid die het bedrijf onderzoekt is het gebruik van afvalstoffen en restproducten.

Geen levende dieren

In 2022 bracht Crocs, Inc. naar buiten dat de CO2-voetafdruk van een gemiddeld paar klompen 2,56 kilo CO2 is. Dat is relatief weinig en een stuk minder dan de 3,94 kilo CO2 die het bedrijf in 2021 rapporteerde. Die verlaging schrijft het bedrijf niet alleen toe aan verbeterde meetmethodes, Crocs veranderde ook wat de definitie van een 'gemiddeld' paar: niet langer de mannenmaat 42-43, maar een 37-38 voor vrouwen.

De methode die Crocs voor het meten van de CO2-uitstoot gebruikt is gebaseerd op de Higg-index, waarbij gekeken wordt naar aspecten als water- en pesticidegebruik tijdens de productie. De Higg-index wordt door veel grote modemerken gebruikt maar is omstreden, omdat er weinig transparantie is over de gegevens die voor de berekeningen worden gebruikt. De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) bestempelt de Higg-index als 'onduidelijk en al snel misleidend'.

Voor Gijsbert Korevaar, universitair docent industriële symbiose, is het van belang dat we een product als Crocs in zijn context bekijken. "EVA is slijtvast en relatief energiezuinig. Het is veel duurzamer dan pvc en een goed alternatief voor synthetische rubber. Als je schoenen gemaakt van EVA vergelijkt met leren schoenen dan zijn ze ook milieuvriendelijker. Voor een leren schoen moet een beest leven, dat heeft uiteindelijk een grote impact."

Ook het productieproces is redelijk oké, zegt Korevaar. "Spuitgieten, de methode die Crocs gebruikt, kost zeker energie. Het materiaal moet warm gehouden worden en er zit hoge druk op. Maar er hoeft slechts één soort materiaal in een vorm worden gebracht. Bij sportschoenen gaat het al over veel meer handelingen. Dit is met stip de meest energiezuinige route."

Korevaar wil bovendien waarschuwen voor een exclusieve focus op de grondstof. "Als je iets intensief gebruikt nadat het gemaakt is, dan is fossiel minder een probleem. Het is belangrijk om je af te vragen: gaat het hier om een gezellige schoen of een schoen die echt nodig is? Hoe vaak wordt de schoen gemiddeld gedragen? En wordt de schoen later hergebruikt of afgebroken?"

Gezellige schoen?

Op de vraag of Crocs echt nodig zijn of gezellig zullen mensen verschillend antwoorden. Met de vele gimmicks die Crocs uitbrengt laat de visie van het bedrijf zich raden. Op Instagram plaatst het bedrijf plaatjes waarop klompen staan om in te gamen, om mee naar de sportschool te gaan, met een bontkraagje, of juist voor meer formele gelegenheden. Bij foto's van influencers die voor het bedrijf poseren, staat steevast hoeveel paar Crocs hij of zij bezit.

Mochten Crocs lang gebruikt worden dan is hun slijtvastheid natuurlijk een zegen. En des te vaker ze gebruikt worden, des te kleiner de CO2-afdruk. Maar in grote hoeveelheden - 'sociale media-persoonlijkheid' Kelli Erdmann heeft bijvoorbeeld 29 paar - worden ze een vloek. En met al die varianten (zo zijn er bijvoorbeeld speciale bruidsklompen) neemt het dagelijks gebruik weer af.