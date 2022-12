Niet alleen suiker, ook het zand en de pulp die van suikerbieten afkomen hebben een economische functie. Maar suikerfabriek Cosun Beet Company, tot twee jaar geleden de Suiker Unie, wil 'nog meer doen met de biet'.

Buiten op het fabrieksterrein, op de plek waar de lopende band een oneindige stroom suikerbieten de fabriek in voert, ligt een metershoge berg bruingrijs zand. Zand dat van de bieten is afgeschud voor ze de wasserij in gaan. "Dat verkopen we aan de bouw- en wegensector", zegt Paul Mesters, ceo van suikerfabriek Cosun Beet Company.

Alles wat in en aan de biet zit, heeft waarde, weten ze in het Noord-Brabantse Dinteloord, waar al sinds begin vorige eeuw de suikerfabriek staat. Dus ook het zand dat als ogenschijnlijk overtollige ballast aan de bieten kleeft.

Het zand wordt overvloedig aangevoerd tijdens de bietencampagne, die eind november in volle gang is. Dagelijks arriveren honderden trucks, die na weging en een automatische steekproef van de kwaliteit van de lading, hun 30 ton bieten op de betonnen vloer aan de overzijde van de fabriek storten.

Van daar worden ze met shovels op de reusachtige transportband gelegd, die ze naar de wasserij aan de overkant van de weg voert. Vervolgens worden de bieten aan stukken gesneden, waarna met stoom de suiker uit de bieten wordt geweekt. Het suikerwater dat zo ontstaat, wordt gefilterd en in de fabriek in reusachtige ketels ingekookt tot er kristalsuiker overblijft.

'Zonder suikerfabriek geen brood'

Jaarlijks produceren de twee fabrieken van Cosun (er staat er ook een in het Groningse Hoogkerk) ongeveer 1,3 miljoen ton. Hoe groot is een suikerklontje van 1,3 miljoen ton? Mesters lacht zijn gulle Brabantse lach. "Daar heb ik nooit zo over nagedacht, maar het zijn 1,3 miljard pakken suiker."

En 1 miljoen ton pulp. Dat gaat onder meer als veevoer richting de agrarische sector. Water uit de wasstraat en water dat vrijkomt bij het persen van de pulp, gaat naar de reinigingsinstallatie op het terrein. Daarbij komt methaan vrij, dat als groengas (CNG) wordt geleverd aan het aardgasnet. Een deel van de vrachtwagens van het bedrijf rijdt erop. Jaarlijks is de bijvangst 25 miljoen kuub gas.

Bij het proces ontstaat ook melasse, een stroperig goedje waar geen suiker meer uit te halen is, maar dat wel suiker bevat. Daar wordt bakkersgist van gemaakt. Zonder suikerfabriek geen brood, wil Mesters maar zeggen.

Dit is zo'n beetje het traditionele proces, zegt hij. "Onze taak is om voor onze negenduizend telers zoveel mogelijk waarde uit hun biet te halen." De biet bestaat voor 75 procent uit water en het kost veel energie om dat eruit te krijgen. "Dat gaat nooit veranderen", zegt Mesters. "Maar we hebben het proces wel een stuk klimaatvriendelijker gemaakt de afgelopen jaren." In drie decennia tijd is het energieverbruik (en daarmee de CO2-uitstoot) per kilo suiker met de helft gedaald.

Goed jaar

Net als wijn kent de bietenwereld goede en slechte jaren. Afhankelijk van de hoeveelheid zon, regen (en het moment waarop de regen valt), het type grond, bevat een Nederlandse biet 16 tot 17 procent suiker. "Dit jaar is een goed jaar, vooral voor telers op kleigronden", zegt Mesters. Genoeg regen in het voorjaar en veel zon in de zomer. De droogte van afgelopen zomer duurde gelukkig net kort genoeg om de opbrengst niet al te veel te schaden.

Per hectare is die opbrengst afgelopen decennia trouwens flink verhoogd. Veertig jaar geleden leverde een hectare 8 ton suiker op. Nu is dat 15 ton. De hoeveelheid grond waarop bieten worden verbouwd, daalde met ongeveer eenderde. Niettemin wordt er in Nederland nu meer suiker geproduceerd, dat vooral binnen Europa wordt geëxporteerd.

Maar er wordt niet meer suiker gegeten. Sterker nog, het spul ligt onder vuur omdat het een van de oorzaken van obesitas zou zijn. "Suiker heeft een zeker imagoprobleem", erkent Mesters. Als gevolg daarvan dreigt nu een suikertaks, iets waar de ceo vanzelfsprekend niet heel enthousiast over is.

"Zo'n taks vertaalt zich vooral naar een heffing op frisdranken", zegt hij. En daarvan is een groot deel nu al suikervrij. Calorie-arme alternatieven voor suiker ziet hij trouwens niet echt als een bedreiging. "In de jaren zeventig en tachtig, toen zoetstoffen opkwamen, werden we daar wel even zenuwachtig van", zegt hij. "Nu zien we ze meer als een alternatief. Anders krijgen wij maar alle schuld van obesitas."

Niettemin zoekt het concern naar alternatieve toepassingen. Zo kunnen van suiker plastics gemaakt worden, of coatings voor verf. "Allemaal producten waarvoor nu vaak aardolie wordt gebruikt." Cosun doet zelf veel onderzoek naar alternatieve toepassingen en werkt met het bedrijf Avantium aan een demofabriek in het Groningse Delfzijl.

Opgewaardeerde pulp

Mesters kijkt ook met een half oog naar een mogelijke afname van de vleesconsumptie. Minder koeien betekent op termijn mogelijk minder vraag naar veevoer en dus naar Cosuns bietenpulp. "Daarom zijn we aan het kijken of de pulp is op te waarderen. Bijvoorbeeld als onderdeel naar papier, wat nu al gebeurt." Deze toepassingen geven ook een hogere marge. "Maar we kijken ook of het een grondstof voor voeding kan zijn, bijvoorbeeld voor vegetarische producten."

We willen meer doen met de biet, zegt hij. "Die staat centraal, niet per se de suiker." Meer dan honderddertig toepassingen heeft het bedrijf in kaart gebracht. Opdat ook in de toekomst alles van de biet gebruikt kan worden en de fabriek kan blijven draaien.

Waar staat Cosun eigenlijk voor, die enkele jaren geleden de naam Suiker Unie verving? Cosun staat voor samen (in coöperatie) met de zon, zegt de ceo. Want dankzij de zon ontstaat fotosynthese, de bron van ons bestaan, aldus Mesters. "Sommigen zeggen dat het de afkorting is van Coöperatie Suiker Unie Nederland. Toch nog een klein eerbetoon aan de oude naam, waar we nog steeds trots op zijn."

Maar met internationale expansie, een fabriek in Duitsland en een verkoopkantoor in Italië voldeed de oude naam niet meer. "Voor een Amerikaan werden we al snel de Sucker Union", grinnikt Mesters. "Dat werkte niet zo goed."

