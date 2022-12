In nagebouwde treincoupés krijgen ouderen met dementie weer het gevoel op reis te zijn. Dat moet leiden tot fijne gevoelens en goede gesprekken.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In verpleeghuis Aafje, gelegen in de Rotterdamse buitenwijk Schiebroek, gaat Arie Hijdra (95) er vrijdagmiddag eens goed voor zitten. De trein kent 'ie nog wel. "O ja", mompelt hij, terwijl hij nieuwsgierig om zich heen kijkt in de gloednieuwe, realistisch nagebouwde NS-coupé die sinds deze week in het restaurant van zijn verpleeghuis staat. "Vroeger ging ik dikwijls met mijn vrouw op stap. Hele reizen maakten we." En maar uit het raam kijken, het land voorbij zien trekken. "Ik heb een hoop ritjes gemaakt", zegt hij. Hijdra glimlacht. "Maar", vervolgt hij, plotseling zelfbewust, "dat zit er nu niet meer in."

Voor verpleeghuisbewoner Hijdra, een van de ongeveer tachtigduizend Nederlanders met dementie die in verpleeg- of verzorgingshuizen wonen, is echt reizen met de trein vanwege zijn leeftijd en aandoening geen optie meer. Maar nu is er opeens een andere mogelijkheid. Dankzij een gift van de NS worden in de gemeenschappelijke ruimtes van tweeëntwintig verpleeghuizen de komende weken namaakcoupés gebouwd - iets dat overigens de afgelopen jaren al in enkele andere zorginstellingen is gedaan - met echte spullen uit de trein. Televisieschermen met opnames van uitzichten vanaf het spoor doen dienst als ramen: wie in de nepcoupé gaat zitten, krijgt ook echt het idee met de trein te reizen. Dat idee heeft Hijdra ook. "Ik heb zelf altijd tomaten geplukt," vertelt hij, als hij op het televisiescherm kassen en weilanden voorbij ziet trekken. "Hard werk? Nee hoor. Ik was wel de hele dag door bezig. Eerst plukken, dan sorteren, alles verpakken."

Mensen met dementie ervaren reizen met de trein als rustgevend, is de ervaring van Ferry Bezem, een van de directeuren van zorginstelling Aafje. "Dat merk je meteen, ook aan Arie. Dit soort momenten helpt onze bewoners de wereld even anders te zien. Ga met Arie zitten en er ontstaat een praatje." De directeur betwijfelt of dat praatje anders ook was ontstaan: "Dit is voor een bewoner een leuk moment."

Foppen is niet de bedoeling

Alle details in de nagebouwde coupés kloppen: de prullenbakken, de bankjes, de koffers in het rek, zelfs de noodrem. De kleuren ook, het geel en blauw van de spoorwegen. NS schonk de spullen. "We hopen dat mensen in een treincoupé weer contact kunnen maken", zegt een woordvoerder van het spoorbedrijf. "Graag geven we mensen met dementie de kans om toch een treinreis te maken in zo'n vertrouwde omgeving. Ze blijven onze reizigers."

Zo'n gesimuleerde rit is een welkome afleiding, vindt ook Gerjoke Wilmink, de directeur van Alzheimer Nederland. "Het is een bijzondere plek om met elkaar te kletsen."

De bewoner 'foppen' is overigens niet de bedoeling, benadrukt directeur Bezem. "Ik denk niet dat Arie echt het idee had in de trein te hebben gezeten." Maar echt of nep: uitstappen wil Hijdra niet. Na een half uurtje reizen komt er zelfs een vrouwelijke bewoner bij hem zitten. Meteen ontstaat er een gesprek, dat slechts wordt gehinderd door wat gehoorproblemen aan beide kanten.