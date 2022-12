Aangenaam leven in de natuur, hoe doe je dat? Met hun encyclopedie vol bushcraft-vaardigheden leren René Nauta en Beke Olbers hoe 'we weer in verbinding kunnen komen met buiten'.

Op de foto's in het boek zien ze er perfect tevreden uit: René Nauta met een zelfgemaakte bontmuts in een dik pak sneeuw, of Beke Olbers, op hoge schoenen van damhertenleer, eveneens zelfgemaakt. En die 'basha', een schuiltentje met uitzicht op een prachtig bos, daar zou je ook zo onder willen zitten. De auteurs van Buiten Leven laten dan ook niet na om te benadrukken dat bushcraften voor hen iets heel anders is dan survivallen.

Nauta: "Survival betekent letterlijk 'overleven' en dat is ook precies de intentie van die techniek. Hoe overleef je op een plek waar je op dat moment helemaal niet wil zijn, bijvoorbeeld omdat je verdwaald bent in de wildernis of omdat je vliegtuig in onherbergzaam gebied is neergestort en jij een van de overlevenden bent? Bushcraften is de term voor alle technieken die het aangenaam maken om buiten te zijn, puur en alleen omdat je daar wil zijn."

Wie bij het woord bushcraften direct associaties krijgt met de padvinderij, zit er niet per se naast, beaamt Nauta. "Ik zat vroeger inderdaad ook bij de scouting en ik ging ook veel naar buiten om vogels te kijken. Op een gegeven moment kwam ik in contact met de Britse bushcrafter en televisiepresentator Ray Mears. Die gaf een workshop waar ik echt door werd geraakt. Precies 25 jaar terug begon ik met het aanbieden van eigen cursussen in bushcraft-technieken. Beke was een van mijn eerste deelnemers en is nu mijn levens- en zakenpartner", voegt hij daar met een brede grijns aan toe.

Passie, geen noodzaak

"Bushcraften doe je uit passie, niet uit noodzaak", beaamt Olbers. "Het draait voor een deel misschien om dezelfde technieken als bij het survivallen, maar de intentie is precies tegenovergesteld. Wij willen buiten weer ons thuis maken, want dat zijn we kwijtgeraakt. Natuurlijk waarderen wij ook een luie bank en een warme douche, maar de afstand tot waar we ooit vandaan zijn gekomen is veel te groot geworden. We zijn de connectie met onze oorsprong kwijt."

Olbers realiseert zich dat het misschien wat zweverig klinkt, die 'connectie met onze oorsprong'. Toch zijn de problemen die hier vandaag de dag uit voortkomen heel hard en nuchter, stelt ze. "We zijn de eerste generatie die 100 procent binnen kan leven. Maar het is volgens mij niet toevallig dat we ook de generatie zijn met meer burn-outs en andere psychische problemen dan ooit. Het is inmiddels echt wel aangetoond dat de natuur daadwerkelijk kan genezen. Mensen knappen meetbaar op door buitenleven, niet alleen psychisch, ook fysiek."

Bij de cursussen die Olbers en Nauta nu al een kwart eeuw organiseren krijgen ze dan ook wel deelnemers met een 'psychische rugzak', zoals Olbers dat noemt. "Maar met of zonder zo'n rugzak, vrijwel iedereen wordt geraakt door het leven buiten en knapt ervan op."

Pakken papier invullen voor een vergunning

In Nederland is bushcraften niet eenvoudig, waarschuwt Nauta. "Ons land zit ramvol met mensen en met regels. Omdat wij het bedrijfsmatig doen, hebben we goede afspraken kunnen maken over onze workshops met terreinbeheerders. Maar als je ziet wat voor pakken papier we soms moeten invullen bij een gemeente om een vergunning te krijgen, dat is ongekend. Gelukkig vindt bijvoorbeeld Staatsbosbeheer het heel mooi wat we doen en zien ze ook het nut ervan. Ze snappen dat het geen dropping is van het studentencorps, maar echt een manier om met respect voor de natuur buiten te zijn."

Buiten Leven.

In hun boek Buiten Leven vertellen de auteurs alles over het maken van een vuur tot het drooghouden van bagage bij een oversteek door een rivier. Onder de ruim honderd technieken en trucs die ze in hun boek beschrijven, wil Olbers echt geen top-vijf noemen van technieken die iedereen eigenlijk onder de knie zou moeten hebben. "De belangrijkste techniek is er één die boven al die andere hangt. Je moet begrijpen hoe in de natuur alles met alles samenhangt. En dus ook: hoe alles wat je buiten doet potentieel consequenties heeft voor die natuur."

Vandaar dat een van de eerste lemma's in hun bushcraft-encyclopedie gaat over afval. Nauta: "Zelfs onze sporen zouden we het liefst niet achterlaten. Als je ergens geslapen hebt, neem je uiteraard al je afval mee, maar ook de plek waar je hebt gelegen blijft nog heel lang zichtbaar als je de bladeren op de bodem niet weer een beetje los maakt. Iemand die na jou op die plek komt, gun je dezelfde sensatie die jij daar vond: een mooie plek waar voor jouw idee nog niemand is geweest!"

Onder de A beschrijven de auteurs ook hoe je een zogeheten atlatl maakt. Dat blijkt een handig instrument om een speer veel verder te kunnen werpen dan gewoon op armkracht; vergelijkbaar met de ballenwerper waar sommige hondenbezitters tegenwoordig mee in het bos lopen. "Met wat oefening kan je met zo'n atlatl heel zuiver een speer werpen", bezweert Nauta.

Onder de L van Leven, hebben de bushcrafters ook de nodige pagina's opgenomen over de dood. "Voor ons is dat een wezenlijk onderdeel van het leven in de natuur", vindt Nauta. "Dat betekent ook dat je met de rauwheid wordt geconfronteerd van het moeten doden van een vis of een konijn voor je eten. In Nederland is dat nauwelijks in praktijk te brengen, maar tijdens workshops in Schotland leren we ook hoe je echt 100 procent van het land kan leven. En dan leer je dus ook hoe confronterend, maar ook hoe puur het is om een dier te doden en daar vervolgens alles, maar dan ook alles van te gebruiken. Dat is toch heel wat anders dan een biefstukje in een plastic bakje uit de supermarkt halen, waar je de rest van de koe er helemaal niet bij ziet, laat staan de manier waarop dat dier heeft geleefd."

René Nauta. Foto: Herman Engbers

Veganistisch leven is volgens Olbers geen optie, als je echt van het land wilt leven. "Voor een gebalanceerd dieet heeft een jager-verzamelaar op zijn minst dierlijke eiwitten uit zuivel nodig en voor zuivel uit de winkel worden uiteindelijk ook dieren gedood. Zonder kalfjes geen melk. Dan vind ik het beter om een dier te bejagen, het vlees te eten, de huid te looien en de botten uit te koken voor soep en simpele werktuigen."

Emmers van berkenbast

Bushcraft is voor Olbers en Nauta ook letterlijk 'craft', dus handenarbeid. Hun boek leert hoe je van berkenbast een soort emmers kan maken en zelfs kleding en schoeisel halen de auteurs soms uit de natuur. Als ze eenmaal buiten zijn, dan missen ze niet gauw iets, bezweert Nauta. "Natuurlijk, na een week of wat verlang je ook wel weer eens naar wat meer gemak; dat je niet voor alles een eind hoeft te lopen of dat je eerst hout moet sprokkelen om het warm te krijgen bij een mooi vuur. Voor de mensen uit de Netflix-documentaireserie Alone [niet op Netflix Nederland, red.] heb ik dan ook veel respect. Het record staat daar op iets van honderd dagen, helemaal alleen, in de winter in het Arctisch gebied. Ga er maar aan staan!"

Het échte respect reserveren de bushcrafters niet voor tv-sterren als Bear Grylls, die 's avonds na hun 'avonturen' weer met hun camerateam in een dik betaalde hotelkamer slapen. "Ik neem vooral mijn hoed af voor een oude vrouw die we ooit in Roemenië ontmoetten", zegt Nauta. "Die leefde daar echt van het land. Zelfs haar gereedschap maakte ze zelf. Als ons mes het op enig moment begeeft, weten we dat we over niet al te lange tijd weer in de bewoonde wereld zijn om een nieuwe te kunnen kopen. Deze vrouw leefde echt buiten, omdat dat de enige manier was."