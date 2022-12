Gespecialiseerde vapeshops vrezen voor hun voortbestaan. De overheid verbiedt in 2023 de e-sigaretten met smaakjes waardoor er voorlopig weinig tot niets over blijft om te verkopen. 'De gevolgen zijn desastreus, waarschijnlijk kan geen enkele winkel blijven bestaan', zegt Hans Hertroijs (53) van E-liquidwinkel in Bladel.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Hertroijs overweegt zelfs te stoppen. "Ik denk dat er geen grond is om te blijven bestaan met de huidige regels die er nu liggen. Zeker omdat mensen met vapeshops ook hebben gerookt, weten we hoe moeilijk het is om te stoppen met roken", vervolgt hij. "We weten al veertig jaar dat je er kanker van krijgt, zwarte longen, et cetera. We worden al veertig jaar belaagd met enge foto's en hoge accijns, maar dat heeft er niet toe geleid dat mensen stoppen. Vape is het allerbeste alternatief om die groep van de sigaretten af te krijgen."

Maar daar denkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toch anders over. Volgens VWS maken al die fruitige en zoete smaken, zoals aardbeien, sorbet en zelfs wafels, het tabaksloze broertje van de sigaret veel te aantrekkelijk voor jongeren. De e-sigarettenbranche stelt dat de nieuwe wet die al die deze smaakjes verbiedt, veel ingrijpender is dan dat VWS communiceert.

Bestaande vloeistoffen in de ban

Tabaksmaken mogen nog wel, maar de eisen waaraan de e-liquids vanaf volgend jaar moeten voldoen, zijn flink aangescherpt. Het RIVM heeft een ingrediëntenlijst opgesteld met de enige zestien stoffen die nog mogen worden gebruikt. Met twee grote gevolgen, stelt de sector. Ten eerste: alle bestaande smaken bestaan uit meer dan die zestien ingrediënten en worden hierdoor illegaal. En ten tweede: volgens fabrikanten kun je met de ingrediënten die overblijven, helemaal geen nieuwe complete smaak maken.

Voor Millers Juice uit Oosterhout, de enige fabrikant in e-sigaretten en e-liquids in ons land, zijn de zoete smaakjes niet direct een probleem. Hetzelfde geldt voor UEG Holland, het zusterbedrijf van de fabrikant én groothandel voor e-sigaretten en e-liquids in de Benelux. "Zo'n 60 à 70 procent van de vape-gebruikers dampt sowieso al tabakssmaken", zegt woordvoerder Joey Baart. Het Nederlandse assortiment van UEG zou ook voor meer dan de helft uit tabakssmaken bestaan.

Millers Juice levert met vier andere grote fabrikanten de vloeistoffen in Nederland. Maar die ingrediëntenlijst? Daar kunnen ze niets mee.

Bedrijfsgeheimen openbaar

Toch zou volgens het RIVM 23 procent van de huidige smaken overblijven, maar welke dat precies zijn is niet bekend. De fabrikanten verzochten de overheid bekend te maken welke merken volgend jaar nog wel zijn toegestaan, maar zonder succes. Volgens het RIVM zou het vrijgeven van die informatie bedrijfsgeheimen openbaren. "Wij begrijpen dat niet", zegt Baart. "Alleen tabaksmaken maken is prima, maar geef ons dan de gelegenheid om de tabaksmaken te maken."

De groothandel levert wereldwijd en heeft in Oosterhout 104 medewerkers in dienst. Wat de nieuwe plannen betekenen voor de toekomst van het bedrijf, is nog niet duidelijk. "Het zijn dingen waar ik het liefst nog niet even over nadenk", zegt Baart. "Wij hopen nog geen banen te hoeven schrappen, maar ik kan daar nog geen zinnige uitspraken over doen."

Uit noodzaak tabak verkopen

Hoewel de nieuwe wet alle ondernemers raakt die elektrische sigaretten verkopen, wordt de grootste klap verwacht voor de 120 gespecialiseerde vapeshops in Nederland: winkels die zich uitsluitend richten op de verkoop van e-sigaretten en toebehoren. Maar dat aantal ligt volgend jaar waarschijnlijk een stuk lager.

Volgens Emil 't Hart, voorzitter van branchevereniging Esigbond, gebeurt het steeds vaker: gespecialiseerde vapeshops die ook tabak gaan verkopen. "Door het smaakverbod denken mensen: ik moet toch een toekomst hebben." Volgens 't Hart is het een vreemde route, maar dient de noodgedwongen verkoop van tabak als middel voor een ultiem doel: mensen te laten stoppen met roken. "Ze doen het niet omdat ze dat willen, maar op die manier krijgen ze wel sigarettenrokers binnen die je kan helpen anders te gaan roken."

Half miljoen e-rokers

Sinds de bekendmaking van de plannen klinkt er felle kritiek vanuit de industrie. Maar het belangrijkste argument is dat de overheid rokers en ex-rokers de effectiefste manier van stoppen met roken ontneemt. "Terwijl het aantal rokers amper daalt", zegt 't Hart. De e-sigaret heeft 450.000 tot 500.000 gebruikers in Nederland. De branchevereniging verwacht dat zij bij gebrek aan goede alternatieven teruggrijpen naar die goeie ouwe peuk. En daarmee wordt alle vooruitgang die zij hebben geboekt, volledig uitgewist.

"Het is gewoon niet te rijmen", vervolgt de voorzitter. "We waren best trots dat we zoveel mensen hebben overgezet naar de e-sigaret." Volgens 't Hart probeert de branche juist het aantal rokers omlaag te krijgen. "De meeste mensen zijn juist begonnen in deze branche omdat ze uit eigen ervaring last hadden van roken. Wij zeggen: als je nooit hebt gerookt of gevapet, begin dan ook niet." Los daarvan blijven het wel ondernemers. "De bedoelingen zijn goed, maar wij willen natuurlijk ook geld verdienen, het is geen filantropische instelling", aldus 't Hart.

Online verkoop

Toch is tabak verkopen of het winkelaanbod uitbreiden met andere goederen voor een hoop speciaalzaken geen optie. "Als dit niet rendabel is, dan stop ik ermee", zegt Matijn Boer (49) van iVaper uit Waalwijk. Hij rookte van zijn 17de tot zijn 42e en begon iVaper toen hij zelf overstapte naar de e-sigaret.

Zes jaar later lijkt het einde in zicht. De nieuwe regels zullen Boer en collega's in het vak de das om doen, vertelt Boer. "Ik moet het van de liquids hebben en de hardware. Maar als mensen geen liquids kunnen kopen, zullen ze niet een bestelling plaatsen voor alleen coils (gloeiende spiraaltjes die de vloeistof omzetten naar damp, red.)."

Daarnaast is de Waalwijkse eenmanszaak een webshop. De website moest al sober, zonder afbeeldingen en aansporende teksten. Maar de genadeslag wordt een aangekondigd totaalverbod op de online verkoop van e-sigaretten in 2024. Boer: "Dat zal voor veel shops de doodsteek zijn, dat is niet te overleven."

Tot slot overwegen sommige vapeshops hun heil over de grens te zoeken. Bij de zuiderburen in België, maar ook in Duitsland zijn de vapes met smaakjes immers wel nog toegestaan. "In Nederland is het sowieso klaar, mocht het nu gaan zoals het gaat", reageert Robin Meeuwis van NLDamp uit Breda. Meeuwis overweegt het bedrijf naar België te verhuizen. "We mogen niks en kunnen niks meer verkopen na invoering van dit beleid. In totaliteit zijn de e-liquids met smaakjes zo'n 90 procent van onze verkoop."

"Ik denk dat wanneer het lukt om tabakssmaken te maken die voldoen aan de wet, deze handel verdwijnt naar rokersspeciaalzaken", vervolgt Meeuwis. "Deze markt wordt zo klein dat het niet meer mogelijk is om hier een speciaalzaak te runnen." Hij verwacht dat het personeel van NLDamp volgend jaar 'flink wordt uitgedund'. "Het bizarre is dat we enorme drukte verwachten de aankomende negen maanden, dus ik kan mijn personeel niet missen. Mochten we de grens over gaan, kunnen ze misschien mee."

De Bredase ondernemer vindt het vooral kwalijk dat de overheid niet met de branche wil praten over hun wensen en ideeën. "In het preventieakkoord is besloten niet in gesprek te gaan met de 'tabaksindustrie', terwijl wij als branche geen band hebben met deze partijen."

De Nederlandse e-sigarettenbranche was juist een tegenreactie op de tabaksindustrie, stelt Meeuwis. "En toen gingen tabaksfabrikanten zich ermee bemoeien. Sommigen zijn zelfs alweer vertrokken wegens weinig succes." Sterker nog: de tabaksindustrie ziet hen liever verdwijnen, zegt hij. "Zodat mensen overgaan op andere 'schadebeperkende alternatieven' die ze zelf ontwikkelen, mét tabak."

Reactie ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Het ministerie van VWS stelt in een algemene reactie op de hoogte te zijn van de zorgen en de eventuele gevolgen voor de werkgelegenheid. "Wij houden altijd rekening met dat soort effecten", zegt een woordvoerder in een reactie. "Maar het is natuurlijk belangrijk om de norm te stellen." Volgens het ministerie is de e-sigaret als een gezonder alternatief in de markt gezet maar is het 'een ontzettend slechte ontwikkeling' dat ze ook in de smaak valt bij jongeren.