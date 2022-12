De overheid moedigt burgers aan te verduurzamen. Isoleren, besparen, zelf stroom opwekken. Deze week: samen verduurzamen werkt aanstekelijk. En soms hebben buren een steuntje in de rug nodig.

Samen met de buren

Het is een beetje een luxeverhaal, zegt Nanda Vrielink haast wat beschroomd aan de eettafel in haar lichte woonkamer. Zij en haar man, Tim Immerzeel, verkochten hun huisje in Utrecht met overwaarde en besloten die meevaller in de verduurzaming van hun nieuwe huis te stoppen: een rijtjeshuis uit 1979, in Driebergen. "Om het een beetje goed te maken." Inmiddels is de halve wijk aan het verduurzamen geslagen.

"Het voelde bijna ongemakkelijk", vertelt Vrielink over de verkoop van hun vorige huis. "Het was helemaal niet groot, maar de markt was crazy." Dat sterke sociale geweten, dat zat er bij haar al vrij vroeg in. Ze is vanaf haar zeventiende vegetariër, deed een master Global Studies en maakte van duurzaamheid haar beroep, als projectleider in een expertisecentrum voor duurzame steden. "Ik heb Tim daar wel een beetje mee aangestoken", glimlacht ze breed.

De beslissing om hun nieuwe huis zo duurzaam mogelijk te maken, was dan ook snel genomen. En ze hadden mazzel. Opnieuw. "De vorige eigenaars hadden het huis gestript en geïsoleerd. Er zat vloerverwarming in en alle ramen hadden nieuwe kozijnen met dubbel glas."

Toch viel er nog wel wat te verbeteren. De spouwmuurisolatie werd bijgevuld en ze lieten zoveel mogelijk zonnepanelen plaatsen, zowel op het zuiden als op het noorden. "Het rendement aan de noordkant? Dat moet je aan Tim vragen, die is van de cijfers. Maar volgens mij is dat wel goed hoor."

Schelpen en sedum

Vrielink en Immerzeel kochten een elektrische auto - "dan kan ik me met een wat geruster hart verplaatsen" - en een hybride warmtepomp. In de kruipruimte kwamen schelpen tegen het vocht, op de carport sedumplanten voor de beestjes. Oh ja, en de tuin namen ze onder handen. "Het was één en al tegel, tot achterin", wijst Vrielink. Nu staat er een grote bank in het gras, met daarachter een moestuin, en planten en boompjes naast een bescheiden terras.

Alleen de muur tussen de gang en de schuur, die moet nog geïsoleerd. Vrielink: "Dat gaan we samen met de buren doen." Ze wonen pas anderhalf jaar in Driebergen, ze kenden nog niemand. Dat ligt intussen anders. "De gemeente was bezig met een verkenning voor de aanleg van een warmtenet vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallatie hier in de buurt", vertelt Vrielink. "Sommige buren hadden daar wel ideeën over, en bij een gezamenlijke kop koffie kwam naar voren dat er ook animo was om gezamenlijk energie-advies in te winnen."

Vrielink nodigde een energiecoach uit van de lokale coöperatie en voor ze het wist zaten er elf buren in hun woonkamer. "Dat werkte heel goed. We hebben de taken verdeeld: de een vraagt een offerte aan voor spouwmuurisolatie, de ander voor zonnepanelen, enzovoort. Wij konden onze ervaringen natuurlijk ook mooi delen." Vijftien gezinnen uit de straat gaan nu aan de slag met hun huis. "De huidige energieprijzen zwengelen het enthousiasme aan", denkt Vrielink.

Vanmorgen printte ze nog 210 brieven uit, voor een buurtgenoot van een paar blokken verderop. "Hij doet hetzelfde als ik hier doe, alleen pakt hij het nog wat groter aan", lacht Vrielink. Deze initiatieven uit de wijk voorzien in een behoefte, weet ze. "De energiecoaches in deze gemeente kunnen het aantal aanvragen niet aan. Onlangs kwamen er 1400 aanvragen voor een collectieve inkoopactie van de gemeente, terwijl er 400 huishoudens mee konden doen. Maar zo kan het ook. Je motiveert elkaar en het is hartstikke gezellig."

Hans van Kessel, pensionado , woont in een 2-onder-1-kapwoning en is inmiddels ook actief als energiecoach in de Ronde Venen. Hij zit geregeld met een dekentje op de bank. Foto: Maartje Geels

Klushulp tegen energiearmoede

Hans van Kessel heeft zijn twee-onder-een-kapwoning in Abcoude rondom geïsoleerd. En een hybride warmtepomp heeft hij ook. Zijn gasverbruik blijft dit jaar hopelijk onder de 400 kuub, tegen 2000 kuub eerder. Maar veel belangrijker nog vindt hij het om mensen méé te nemen in de energietransitie. En sinds kort: om energiearmoede te helpen bestrijden.

Op tafel ligt publiciteitsmateriaal uitgestald. 'Op naar een duurzame gemeente' staat er op een poster van de Energieke Rondeveners, een burgerinitiatief dat de Trouw Duurzame 100 haalde en waarvan hij medeoprichter was. Er liggen flyers met informatie over de energiescans die je via deze burgerbeweging kunt aanvragen, en A3'tjes met '24 tips om slim te besparen op jouw energierekening'.

Die laatste worden gebruikt in de recentste van een lange reeks duurzame acties en initiatieven die Van Kessel op zijn naam heeft staan. Daar wil hij over vertellen, over het project dat de Energieke Rondeveners met geld van de gemeente op touw kon zetten en waarmee inmiddels al zo'n zestig huishoudens geholpen zijn.

"Dan denk je misschien: Abcoude, daar staan dure huizen, maar er zijn in de gemeente ook een hoop schrijnende gevallen, hoor", zegt hij. "Huilende mensen hebben we gezien, bij wie de energierekening van 250 naar 800 euro was gegaan."

Voor het goede begrip even een stapje terug: Van Kessel zette zich tijdens zijn gehele loopbaan in voor 'een goede werk- en leefomgeving', zoals hij het samenvat. Via zijn werk als zelfstandig arbo-adviseur, als milieuactivist en als gemeenteraadslid. Die contacten kon hij nu soepel samenbrengen in zijn jongste initiatief. "Eind augustus hebben we, samen met Natuur- en Milieufederatie Utrecht, zo'n veertig mensen opgeleid om in duo's bij mensen langs te gaan die door de hoge energierekening in financiële problemen komen", vertelt hij.

Energielekken en tochtplekken

Een energiecoach en een klusser gaan daarbij samen op pad. Doelgroep: mensen die energietoeslag hebben gekregen. "Alles helemaal volgens de privacyregels hoor, daar is een heel systeem voor opgetuigd", bezweert Van Kessel. Met simpele isolatiemaatregelen als radiatorfolie, tochtstrips en deurdrangers, met medewerking van een lokale bouwmarkt aan het project beschikbaar gesteld en betaald door de gemeente, verhelpen zij de ergste energielekken en tochtplekken.

Waar de verhuurder in gebreke blijft, wordt dit doorgegeven aan de wethouder, zodat eerstgenoemde daar op wordt aangesproken. "Huurders durven dat vaak niet", volgens van Kessel. "En lukt dat ook niet, dan hebben we nog wat informele wegen om te bewandelen."

Van Kessel glimt van genoegen over het succes van dit project. Er is hem dan ook alles aan gelegen om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen in de duurzame verbouwing van de samenleving. "Nu bereiken we de groep die zich de luxe van verduurzaming niet zomaar kan permitteren."

Voor de website van de Energieke Rondeveners schrijft hij geregeld blogs, om nóg meer mensen te bereiken. Zijn laatste schrijfsel gaat over hoe je straks beneden het energieprijsplafond blijft. "Dat is de lol, om onder dat plafond te blijven", vindt hij, en hij toont zijn nieuwste 'speeltje': een app die op elk moment je stroomgebruik exact in beeld brengt. "Kost nog geen 30 euro en dat had ik er binnen een maand uit. Als je weet waar je onnodig stroom verbruikt, kun je makkelijker besparen."