Verdacht. De inwoners van maar liefst 183 adressen in Veenendaal waren het. Bijvoorbeeld omdat ze veel water gebruiken. Of omdat het Toeslagenalgoritme van de Belastingdienst ze een hoge fraudescore gaf. Bij veel van de verdachte adressen kwamen handhavers het huis binnen, op zoek naar uitkeringsfraude en andere 'misstanden'.

Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Argos, Lighthouse Reports en Bureau Spotlight. Maatschappelijke organisaties stappen naar de rechter.

Vijf aangepaste uitkeringen, tien zorgmeldingen en 33 gewijzigde inschrijvingen van adressen. Het is het resultaat van 117 onaangekondigde huisbezoeken in de gemeente Veenendaal. Om dit te bereiken wisselen 18 medewerkers van de gemeente, Belastingdienst Toeslagen, de arbeidsinspectie en landelijke uitkeringsinstanties op grote schaal gegevens van inwoners met elkaar uit.

"Dit gaat heel ver. Bovendien is het duidelijk niet effectief, terwijl wat ze hier doen een enorme inbreuk op iemands privéleven is", zegt Catherine van Es, docent bestuursrecht bij de Universiteit van Amsterdam.

Burgemeester Gert-Jan Kats schrijft in een reactie dat het project helpt om '[...] zorgsituaties aan het licht te brengen'. Christiaan van Veen is kritisch over dergelijke beweringen: "De focus van dit soort projecten ligt duidelijk op handhaving en niet op zorg. Ik vind het dan ook een beetje onoprecht om te zeggen: 'we komen om te helpen'."

Van Veen geeft leiding aan een onderzoeksprogramma op het gebied van digitale overheid en mensenrechten aan New York University. De gemeente wees interviewverzoeken van Bureau Spotlight af. Ze vond na het beantwoorden van feitelijke vragen het geven van een interview 'geen meerwaarde' hebben.

Zelfde risicoclassificatiemodel als bij het toeslagenschandaal

In het Veenendaalse project gebruikt de Belastingdienst Toeslagen tot zeker juli 2020 hetzelfde algoritme als in het toeslagenschandaal een grote rol speelde. Het algoritme is een middel om te kiezen welke adressen controle moeten krijgen. Dit zogenoemde risicoclassificatiemodel profileerde vooral mensen met hele lage inkomens en een tweede nationaliteit als potentiële fraudeurs. De gemeente Veenendaal zegt nooit te zijn geïnformeerd over het gebruik van het model.

Achter de voordeur Foto: Edo Draaijer

Het is onduidelijk of er ook na juli 2020 geen huisbezoeken meer plaatsvonden vanwege het model. Volgens de gemeente vond adresselectie namelijk voor die tijd plaats, en trok de Belastingdienst nadien geen adressen terug. De Belastingdienst kan of wil geen uitsluitsel geven, blijkt uit een reactie per mail: "Op dit moment loopt er een extern onderzoek […]. We willen niet op de uitkomsten vooruitlopen."

Geen wettelijke basis

Het initiatief in Veenendaal is onderdeel van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI), dat valt onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In totaal kent het 12 uiteenlopende doelen: van het verbeteren van de leefbaarheid tot het vinden van mensen met een hulpvraag.

De betrokken partijen kiezen aan de hand van tientallen 'risico-signalen' welke adressen een controle moeten krijgen. "Dit is nou een goed voorbeeld van een sleepnet", reageert Tijmen Wisman, universitair docent privacyrecht aan de Vrije Universiteit en voorzitter van Platform Burgerrechten. "Als je maar genoeg gegevens doorzoekt, vind je altijd wel iets."

Volgens Wisman staat de wet alleen toe om gegevens voor fraudeopsporing uit te wisselen in een individuele casus. "Bij LSI-projecten wordt op grote schaal risicoprofilering toegepast. De rechter heeft hierover eerder gezegd dat dit niet mag. Op deze wijze gaan ze er toch mee door", zegt hij.

Van Veen: "De wet waarop de projecten zich baseren, zegt dat je als overheid gegevens mag uitwisselen om te kijken of er fraude is. Maar dit gaat over leefbaarheid, overlast en zorgvragen." Van Es is het hiermee eens: "Met zulke brede doelen kunnen de betrokken instanties ongericht data verzamelen en delen, zonder dat je hier als burger weet van hebt."

Naar de rechter

Minister Carola Schouten (SZW) laat het LSI-proces en de wijze waarop signalen tot stand komen extern doorlichten, zegt ze in een reactie. "Het uitgangspunt moet zijn dat we doen wat wettelijk mag", reageert Sanny Brunekreeft, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Veenendaal. "Daarom is het goed dat dit door SZW verder wordt onderzocht. Want als gemeente moet je erop kunnen vertrouwen dat het ministerie weet wat er mag in zo'n project."

Platform Burgerrechten bereidt samen met onder andere FNV en Privacy First een rechtszaak tegen de staat voor. Dit omdat 'blijkt dat de overheid nog steeds op grote schaal onverdachte burgers profileert'. "Bij de gemeente ligt wel een ethische verantwoordelijkheid", vindt Brunekreeft.