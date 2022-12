Criminelen vermengen zwaar, professioneel vuurwerk met kruit uit ander vuurwerk om er nog zwaardere explosieven van te maken, constateert de politie. Die zetten ze vervolgens in bij aanslagen, plofkraken en afpersingen.

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een contact in het Brabantse criminele circuit bevestigt dat er op allerlei manieren geknoeid wordt met vuurwerk. "Via het darkweb is er bijvoorbeeld een hele handel in vuurwerk dat er van de buitenkant uit ziet als een legale, lichte variant, maar dan zit er zwaarder kruit in."

Knalvuurwerk bevat de laatste jaren sowieso al steeds grotere hoeveelheden van het levensgevaarlijke flitspoeder. Dat is vele malen krachtiger dan buskruit, waar het gewone Nederlandse consumentenvuurwerk grotendeels mee is gevuld. Het brandt veel feller, bouwt daardoor veel meer druk op en zorgt zo voor een hardere knal.

Zwaar genoeg om iets op te blazen

"We zien dat het poeder uit verschillende stuks zwaar vuurwerk gecombineerd wordt tot nóg zwaardere explosieven", zegt Hessel Koster, woordvoerder vuurwerk bij de nationale politie. "Er zijn knallers met honderden grammen flitspoeder erin, zwaar genoeg om iets mee op te blazen of een aanslag te plegen. Dat is geen vuurwerk meer, dat zijn bommen."

De nationale politie pleit voor strenge Europese richtlijnen voor een maximumhoeveelheid explosief materiaal in vuurwerk. Dat is nodig om het aantal (soms dodelijke) ongelukken en aanslagen terug te dringen.

Het probleem is dat zulk vuurwerk legaal geproduceerd wordt - vooral in Italië en Polen - voor de professionele markt. "Tegelijk weten we dat hier niet of nauwelijks professionele afnemers voor zijn. Deze knallers verdwijnen dus vrijwel allemaal in de illegaliteit. Dat soort zaken moet je Europees reguleren. Dit spul wordt steeds zwaarder en daarmee gevaarlijker. Vuurwerk wordt als wapen gebruikt, ook tegen politiecollega's en hulpverleners", zegt Koster.

Het is niet meer alleen een Nederlands probleem

Tot voor kort werd vuurwerk in andere Europese landen vooral als een Nederlands probleem gezien. "Dat begint te veranderen. Ook in andere landen nemen plofkraken en aanslagen met vuurwerk toe. Bovendien is het gevaar van vervoeren en opslaan van dit zwaar explosief materiaal enorm."

De handel in professioneel vuurwerk gaat het hele jaar door, zo laat ook de zogeheten vuurwerkbarometer van het OM zien. De politie neemt elke week wel een partij in beslag - van enkele tientallen tot vele duizenden kilo's. Vorige week nog werd een 23-jarige Waalwijker aangehouden, omdat hij honderden Cobra's 6 in zijn bezit had. Het type waarvoor het Nederlands Forensisch Instituut afgelopen juli nog waarschuwde dat er een grote kans is dat je op slag dood bent als die explodeert pal naast je hoofd, nek of romp.

Twee megavangsten in Duitsland