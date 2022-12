Mensen met vliegangst geloven het misschien niet, maar een vliegtuig is echt wel het veiligste vervoermiddel op deze planeet. Iedere dag stijgen er duizenden toestellen op, en komen ze probleemloos op hun bestemming aan. Ongevallen zijn heel uitzonderlijk. In 2021 waren er in totaal vier dodelijke ongevallen, met 81 slachtoffers tot gevolg. De kans dat je bij het oversteken van een zebrapad wordt aangereden, is veel groter. Maar wat als je een pechvogel bent, en toch betrokken raakt bij een vliegtuigcrash?

In 2015 deed het magazine TIME een soortgelijk onderzoek. Analisten onderzochten gegevens van de Federal Aviation Administration, en namen 17 crashes onder de loep. Bovendien hadden ze bij iedere crash toegang tot een gedetailleerde plattegrond van de stoelindeling. Wat bleek? Opnieuw waren de stoelen achteraan het veiligst. Passagiers die op achterste stoelen zaten, hadden 'maar' 32 procent kans om te sterven in de crash. Voor passagiers in de rest van het vliegtuig was die kans een stuk groter: zo'n 38 procent in het voorste gedeelte, en zo'n 39 procent in het middelste gedeelte.

Maar dat is niet alles. TIME kon ook bepalen welk zitje het veiligste was. In een vliegtuig kan je namelijk kiezen tussen een zitje aan het raam, het gangpad of in het midden. Wat bleek? De zitjes in het midden waren het veiligst. Opvallend, want die soort zitjes zijn over het algemeen het minst populair. Toch denk je beter nog maar eens twee keer over je keuze. Als je namelijk kiest voor een zitje in het midden, in het achterste gedeelte van het vliegtuig, is je kans om te sterven 'maar' 28 procent. Een heel verschil met een zitje aan het gangpad in het middelste gedeelte van het vliegtuig. Daar bedraagt het sterftecijfer 44 procent.