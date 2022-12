In één avond kreeg Limburg deze week nog eens twee moorden voor de kiezen. Door tekort aan mankracht dreigt de kleinste politie-eenheid van het land langzaam te verdrinken in de zware misdaad. "Er moeten mensen bij."

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Er zaten dinsdagavond precies 33 minuten tussen. Eerst het telefoontje over een dodelijke schietpartij in Brunssum, iets later de fatale steekpartij in Beek. In Brunssum vielen twee doden, onder wie de veertienjarige scholiere Gianna, in Beek werd een vader doodgestoken en is zijn zoon opgepakt.

Die 33 minuten staan symbool voor het gewelddadige misdaadjaar dat Limburg in 2022 voor de kiezen kreeg. Het was hollen en niet meer stilstaan voor de recherche. Inclusief deze week komt het aantal zaken van moord en doodslag in 2022 op 14, volgens Moordatlas, dat hierover cijfers bijhoudt. Dat waren er vorig jaar volgens de website 9, en weer een jaar eerder 7.

Nog voor de geweldaddige piek van 2022 bevond Limburg zich al in de top 3 van provincies waar de meeste moorden worden gepleegd per inwoner. Alleen Noord- en Zuid-Holland telden de afgelopen vijf jaar meer dodelijk geweld volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. En dat betekende overuren voor de Limburgse recherche, vooral afgelopen zomer. Met grote onderzoeken als de moord op de negenjarige Gino in juni.

Sieradenroof

"Het was zo druk. Bij elk nieuw groot incident denk je: daar gaan we weer. Was er weer een levensdelict. En tussendoor ook nog de sieradenroof op de kunstbeurs TEFAF", vertelt recherchebaas Danny Frijters. Stuk voor stuk grote onderzoeken die geen seconde kunnen wachten. Zijn afdeling is berekend op drie van dit soort onderzoeken, er draaien er nu elf.

TGO's worden ze ook wel genoemd, Teams Grootschalige Opsporing. Die worden samengesteld voor onderzoeken naar de zwaarste categorie misdaad waarvan de dader moet worden opgespoord: moord, ontvoeringen, of zoals in Limburg, een exclusieve kunstroof. Niet bij elke moord wordt een TGO samengesteld, bijvoorbeeld omdat er meteen een verdachte is. De twee zaken van deze week werden ook geen TGO.

Maar in de zomer volgden de grote onderzoeken elkaar zo snel op dat andere politie-eenheden een enkele keer moesten bijspringen. Zo ligt het onderzoek naar de moord op champignonkweker Henk Hoeben in Weert zelfs volledig in handen van de eenheid Oost-Nederland. Voor het grote aantal moorden is het lastig om naar oorzaken te wijzen. De zaken staan los van elkaar, het gaat om conflicten in de relationele sfeer of er is een link met de onderwereld.

351 kilometer aan landsgrenzen

Toch wijst die laatste categorie moorden volgens Frijters op het structurele probleem: Limburg is populair bij criminelen. Een ideale infrastructuur met snelwegen, een luchthaven en treinverbindingen. Een uitgestrekt platteland vol schuren en stallen. En 351 kilometer aan landsgrenzen, waardoor je vanuit vrijwel elk Limburgs dorp binnen een kwartiertje rijden in Duitsland of België bent.

"Het zou zo in een reclamefolder voor de onderwereld kunnen. Niet dat criminelen die nodig hebben, want ze hebben Limburg allang gevonden", zegt Frijters. De provincie is kwetsbaar voor zware criminaliteit. Dat blijkt ook ieder jaar weer uit misdaadlijstjes, waarin Limburgse gemeenten zijn oververtegenwoordigd in de top. Die misdaad moet worden bestreden met de kleinste politiekorps van het land. Limburg heeft de minste agenten van alle tien eenheden: grofweg drieduizend.

Pijnlijke keuzes

En dat gaat niet, is Frijters helder: "Er moeten mensen bij. Hoeveel politiemensen je hebt in je eenheid is gebaseerd op het aantal inwoners. Maar ik vind dat er ook moet worden gekeken naar het soort gebied, de ligging. Limburg is in die zin uniek", verwijst hij nog een keer naar de 'reclamefolder'. Volgens Frijters krijgt Limburg bovendien 44 procent van alle internationale rechtshulpverzoeken aan Nederland op het bordje.

Ondertussen wordt ook door onder anderen commissaris van de Koning in Limburg Emile Roemer al in de media gelobbyd voor meer politiemensen. Tot die tijd zit Frijters met een beperkt aantal rechercheurs. Het gevolg? Pijnlijke keuzes, vooral in een jaar dat bol staat van de moorden.