Hogere eisen zonder dat er een redelijke vergoeding tegenover staat. Fysiotherapeuten hekelen de macht van de zorgverzekeraars. Sommigen praktijken weigeren daarom bepaalde contracten te ondertekenen.

Voor fysiotherapiepraktijk Jager van der Kamp, met vestigingen in Nijmegen en Wijchen, was ineens de maat vol. "Zorgverzekeraar Menzis eist dat fysiotherapeuten supervisie volgen, in hun eigen tijd, zelf te betalen, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. En het tarief van Menzis gaat ook bijna niet omhoog. Net als meerdere collega's in deze regio hebben we hun contract daarom geweigerd", zegt mede-eigenaar Han Jager.

Een fysiotherapeut behandelt een patiënt. Foto: ANP

Gevolg is dat patiënten die bij Menzis aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie, de rekening voortaan zelf in huis krijgen en daarvan slechts een deel door de zorgverzekeraar vergoed krijgen.

Dat fenomeen is niet nieuw: diverse fysiotherapeuten tekenden afgelopen jaren met bepaalde zorgverzekeraars geen contracten. Maar dat ging meestal om kleinere verzekeraars, met weinig cliënten. Zo stopte ook Jager van der Kamp al met Eno en Zorg & Zekerheid. Maar Menzis is een grotere partij. "Dat betekent voor ons bijna 10 procent omzet. Maar we voelen ons geschoffeerd", zegt Jager.

Nijpend

Het is illustratief voor de nijpende situatie waarin veel fysiotherapiepraktijken zich bevinden. De tarieven die ze van zorgverzekeraars ontvangen, zijn al vijftien jaar niet geïndexeerd of voldoende verhoogd, terwijl de kosten oplopen.

Ondertussen nemen de (administratieve) eisen van de zorgverzekeraars toe en worden fysiotherapeuten erop afgerekend als ze meer dan het gemiddelde aantal behandelingen voor een bepaalde klacht nodig hebben. Tegelijk worden ze gezien als een belangrijke schakel om te voorkomen dat mensen veel duurdere gezondheidszorg nodig hebben. Het steekt hen dat ze enerzijds zorgkosten besparen en anderzijds te weinig betaald krijgen.

HBO-personeel loopt weg

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) vreest dat een toenemend aantal praktijken om deze redenen de deuren gaat sluiten en heeft hierover bij minister Kuipers (Volksgezondheid) aan de bel getrokken. Die gaat hierover praten met de zorgverzekeraars. Ook laat hij onderzoeken hoe de fysiotherapie weer onder de basisverzekering kan vallen, in plaats van de aanvullende verzekering.

Volgens Han Jager is het hoog tijd dat er iets aan de bekostiging verandert, want de irritatie zit diep. "Het is een opstapeling waardoor de bedrijfsvoering steeds moeilijker wordt. Als je alle onkosten verrekend hebt, blijft er niets meer over. De buffers raken op en personeel gaat weg omdat ze als HBO'er elders meer kunnen verdienen", schetst hij. "Als dit nog een paar jaar doorgaat, zie ik het somber in."

'Ondermaatse vergoedingen'

De meeste fysiotherapeuten in deze regio melden op hun website dat ze met álle zorgverzekeraars contracten voor 2023 hebben gesloten, maar Jager van der Kamp is zeker niet de enige praktijk die onder het aanbod van enkele verzekeraars geen handtekening heeft gezet. Zo heeft Fysiotherapiepraktijk Gennep geen contract met Zorg & Zekerheid, en heeft hun medewerker Beate Budde ook met Zilveren Kruis geen afspraken gemaakt.

MTM Fysiotherapie (Malden en Groesbeek) heeft ook enkele namen van kleinere zorgverzekeraars doorgekruist. 'Naast de ondermaatse vergoedingen stellen deze zorgverzekeraars eisen die niet bijdragen aan een betere kwaliteit van behandelen', schrijft de praktijk op zijn website. Het betreft verzekeringen die vallen onder Zorg & Zekerheid, Eno en Eucare.

'Geen keuze'

Ook Hofmans Van Benthum in Cuijk heeft geen contract getekend met Eno en Zorg & Zekerheid. "Zorg & Zekerheid was dit jaar de eerste die met tarieven kwam, en presenteerde aanvankelijk een verláging van 3 euro per behandeling. Dat is bij iedereen heel slecht gevallen", zegt mede-eigenaar Niels van Bethum. "Daarna hebben ze dat herzien, toen de anderen wél met 4 tot 5 procent verhoging kwam. Maar ze hanteren een tariefsysteem dat voor sommige praktijken toch slecht uitpakt. Daarom hebben we uit principe niet getekend."

Ook de tarieven van andere, grote verzekeraars, vindt hij overigens veel te laag. "Maar als ik niet teken met CZ of VGZ raak ik heel veel klanten kwijt omdat zij dan nog maar 70 procent vergoed krijgen. Dan gaan ze naar een andere praktijk die wél met deze zorgverzekeraars een contract heeft, zodat ze 100 procent krijgen", zegt Van Benthum. "Feitelijk hebben we daarom geen keuze."