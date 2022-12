Tienduizenden klanten in Utrecht hebben van energiebedrijf Eneco een 'extreme verhoging' van de tarieven voor stadsverwarming op hun deurmat gekregen. Hoewel huishoudens dit niet meteen hard in de portemonnee raakt (omdat ook voor stadswarmte een prijsplafond is ingesteld) maakt de politiek zich wel zorgen. 'Zo gaan mensen niet voor stadsverwarming tekenen.'

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrecht. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eneco komt volgens bewoner Evalien van't Veen uit Leidsche Rijn elk jaar weer plompverloren met een nieuw tarief. "Nu is die dit keer heel extreem, we betaalden dit jaar 43 euro per gigajoule, vanaf volgend zou dit zonder prijsplafond 90 euro zijn. Ik heb geen idee hoe zich dit verhoudt als we met gas zouden verwarmen, het is zo ongrijpbaar. Wij hebben het zelf financieel goed in een geïsoleerd nieuwbouwhuis, maar wat betekent dit voor mensen als het prijsplafond op een gegeven moment wegvalt?"

Die zorgen heeft de Utrechtse politiek ook. De mailbakken van veel politieke partijen stroomden begin deze week vol met bezorgde reacties toen de nieuwe tarieven bekend werden. Al vaker heeft de raad zorgen geuit over de tarieven van stadsverwarming. Eneco maakte afgelopen maandag bekend als enige van de drie grote leveranciers van warmte (Vattenfall en EnNatuurlijk) het tarief van 43 naar 90 euro per gigajoule te verhogen. Dat is de maximale prijs die door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is vastgesteld.

Ook voor stadswarmte prijsplafond

Een lichtpuntje voor de huishoudens met stadsverwarming is dat in ieder geval voor 2023 een groot deel van de klanten de grote prijsverhogingen niet geheel in de portemonnee zal raken. Ook voor stadswarmte is namelijk per 1 januari 2023 een prijsplafond ingesteld. Consumenten betalen daardoor zo'n 47 euro per gigajoule (en dus geen 90), tot een maximaal verbruik van 37 gigajoule. Eneco zegt dat klanten hiermee ongeveer 175 euro meer per jaar gaan betalen ten opzichte van 2022.

Maar toch is de 'extreme verhoging' volgens VVD-raadslid Gertjan te Hoonte kwalijk. "Ze zoeken de maximale tarieven op. Vorig jaar zaten ze op 85 procent van de maximale prijs van de ACM - daar werd trots over gecommuniceerd - maar nu zitten ze op 100 procent. Het prijsplafond is niet bedoeld om het maximum op te zoeken, maar om de consument te beschermen. Dat geldt eveneens voor het maximumtarief dat de ACM vaststelt. Het is dus niet bedoeld om de inkomsten van energieleveranciers te verhogen."

'Mensen gaan hier niet voor tekenen'

Te Hoonte stelde donderdagmiddag namens een meerderheid van de raad mondelinge vragen aan de wethouder. Want hoe kan het dat de opgelopen gasprijzen zo'n effect hebben terwijl altijd gezegd wordt dat de stadsverwarming voornamelijk op biomassa draait? Ook liet Te Hoonte weten dat de partijen niet het idee hebben dat deze tarieven bijdragen aan draagvlak voor stadsverwarming als alternatief om hele wijken van het gas af te laten gaan. "Op deze manier gaan mensen daar niet voor tekenen."