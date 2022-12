Filosoof Ger Groot las het 13de-eeuwse heiligen-compendium Legenda aurea waar onlangs een volledige Nederlandse vertaling van verscheen. Voor het eerst in acht eeuwen. "Wat blijft is de menselijke behoefte aan goede voorbeelden: heiligen - niets meer en niets minder."

Je moet maar durven. Bij een executie kordaat op de beul afstappen, hem het wapen uit de handen rukken en je vervolgens gaan beklagen bij de plaatselijke gezagsdrager, die duidelijk over weinig scrupules beschikt. En dat in een tijd waarin men de hand niet omdraaide voor folteringen waarvan een hedendaagse potentaat niet zou durven dromen.

De heilige Nicolaas deed dat. Ja, die van Myra, vandaag de dag vooral bekend als kindervriend Sinterklaas. Daar had men in de middeleeuwen, toen zijn wonderdaden werden opgetekend in het heiligen-compendium Legenda aurea, de 'gulden legende', nog geen weet van. Daarin verschijnt Nicolaas als een mannetjesputter, soms op het rouwdouwige af, voor de duvel niet bang. 'Regelrecht stapte hij op de ambtswoning van de consul af, stootte met geweld de gesloten deuren open [en] voer tegen hem uit: "Jij vijand van God, schender van de wet, waar haal je de euvele moed vandaan ons onder ogen te komen met zo'n grote misdaad op je geweten?"

De Legenda aurea verscheen in de jaren zestig van de dertiende eeuw als hulpmiddel voor de prediking. Verrassend was dat niet. De schrijver/samensteller ervan, Jacobus de Voragine, behoorde tot de orde der dominicanen, die de prediking tot haar specialiteit had gemaakt. Daarom volgt hij in zijn compendium getrouw het kerkelijk jaar. De levens, wonderdaden en marteldood van ruim 170 heiligen worden er, soms met gruwelijke details, in beschreven. Verkondigers en parochiepriesters konden uit dit handboek rijkelijk putten om hun preken te stofferen.

Iconografie

Populair was de Legenda aurea ook onder kunstenaars. Een groot deel van de heiligen-iconografie gaat op dit boek terug. Wie nog iets wil begrijpen van de kunst van de middeleeuwen en lang daarna kan er moeilijk omheen, zo blijkt uit de rijk geïllustreerde vertaling die zojuist verschenen is. Het is de eerste volledige editie in het Nederlands sinds het midden van de veertiende eeuw - al verscheen er in 2006 nog wel een bloemlezing uit (De hand van God: de mooiste heiligenlevens uit de Legenda Aurea).

Meer dan 1000 bladzijden dik, blijkt deze prachtuitgave één lange zwerftocht door een verleden waarin men de dingen anders deed en anders dacht. Zoals de heilige Anastasia die zich onthield van echtelijke omgang ter wille van haar zieleheil. Of de heilige Paula die haar gezicht verminkte, 'dat ik in strijd met Gods gebod dikwijls met purper en blanketsel en ogenzwart heb opgemaakt.' Mannen als de heilige Macarius die er niet voor terugschrokken in een grafkamer te slapen 'waar lichamen van heidenen begraven lagen. Hij trok een van die lichamen naar buiten en legde het als een kussen onder zijn hoofd.' Jacobus verhaalt zelfs over een vogel die, achtervolgd door een sperwer, de heilige Thomas aanriep, 'en dadelijk viel de sperwer dood neer.'

Hoe bizar dat ook klinken mag, er stond voor deze mannen en vrouwen werkelijk iets op het spel: de waarheid en de eeuwigheid, waarom zij, zoals God zelf tegen de heilige Antonius zegt, 'vochten als een man'. Dat ging niet altijd zachtzinnig. Ze wilden nog wel eens heilige bomen omhakken of tempels verwoesten. Ook onze 'Sinterklaas' deed daaraan mee: 'Het volk had bovenal een beeld van de verfoeilijke Diana vereerd,' schrijft Jacobus. 'Maar de man Gods verdreef dit ritueel uit het hele land en liet de boom omhakken.'

Intolerantie

De heiligen Julianus en Longinus deden niet voor hem onder, om van onze eigen (niet door Jacobus vermelde) Bonifatius maar te zwijgen. Dat viel niet altijd in goede aarde; de laatste werd er bij Dokkum zelfs om vermoord. En soms wordt ze dat, zij het om andere redenen, nog altijd nagedragen. Intolerantie, superioriteitsdenken, verwoesting van cultuurgoed: zulke verwijten krijg je vandaag de dag liever niet naar het hoofd.

Maar is hun vandalisme ons wel zo vreemd? In Oekraïne en andere voormalige Sovjetstaten of -satellieten valt momenteel het ene Russische monument na het andere onder de slopershamer zonder dat iemand daar een traan om laat. Niet alleen omdat ze vaak schreeuwend lelijk zijn, maar vooral omdat ze staan voor een ideologie waarvan wij de denkbeelden en praktijk hartgrondig verfoeien. Voor de heiligen van toen, en voor hun biograaf Jacobus, was dat niet anders - of wij daarmee nu instemmen of niet. Wanneer er levensbeschouwelijk echt iets op het spel staat, zijn wij in vergelijking met het verleden helemaal niet zo 'anders'.

Toch schuurt het. De mannelijke en vrouwelijke 'sinten' zijn in de Legenda aurea vaak een stuk minder aaibaar dan ons idee van heiligheid wil. Wee degene die het ware geloof hardnekkig afweert! En wee het lichaam, dat de ziel alleen maar in de weg lijkt te zitten en voornamelijk goed is voor kastijding en onthouding. Neem opnieuw Sint Nicolaas, nu als baby: 'Op de vierde en de zesde dag van de week [vastendagen],' zo memoreert Jacobus, 'dronk hij maar één keer aan de borst.'

Kneusjesreligie

Juist dat soort sappige details zijn in ons idee van heiligheid gaan overheersen. Als het absurde summum van de 'kneusjesreligie' die Thierry Baudet nog maar onlangs in het christendom meende te ontwaren: een toevluchtsoord voor zwakkelingen en heilige boontjes. Geen uitdrukking maakt de lotgevallen van het heilige zo goed duidelijk: het heilige boontje belichaamt alles wat je liever niet wilt zijn: benepenheid, zalvende devotie, overgoten met een flinke dosis achterbaksheid. Sappigheid werd zoetsappigheid, 'heilig' werd 'schijnheilig'.

Terwijl het allemaal zo robuust begonnen was. Om dat te zien heb je zelfs de Legenda aurea niet nodig. In het begin van de twintigste eeuw publiceerde de Duitse godsdienstwetenschapper Rudolf Otto zijn beroemd geworden studie Het heilige, waarin hij korte metten maakte met de lieve, humanistische lading van dat woord. Het heilige was het domein van een ongetemde, woeste goddelijkheid, die alle menselijke maat te buiten ging. Dus ook die van de redelijkheid en de menselijke moraal. De God van het sacrale was een verschrikkelijke God.

Het christendom wist die ruwheid grotendeels te temmen. Maar de onverzettelijkheid ervan is bij de helden van Jacobus nog duidelijk zichtbaar. Het zijn harde jongens, onwrikbare vrouwen die zijn verhalen bevolken, en ze schrikken nergens voor terug. Zij zijn de kampioenen van het geloof dat de predikers er bij hun gehoor probeerden in te hameren: rolmodellen in het kwadraat.

Albert Camus

Hun geloof is vaak het onze niet meer. Maar veel verschillen deze heiligen uiteindelijk niet van de helden van deze tijd die door roeien en ruiten gaan om te bewerkstelligen wat zij denken dat goed en waar is. Mandela, moeder Teresa en voor mijn part Albert Camus: ook zij waren geen doetjes en hun leven was niet vlekkeloos. Maar ze stonden pal en werden een bron van inspiratie en soms van navolging.

En dan zijn al die wonderlijke verhalen van Jacobus plots niet zo vreemd meer. In de bezieling ervan weerspiegelt zich over de eeuwen heen wat bezieling eigenlijk is. Soms werken zijn legenden op de lachspieren, dan weer roepen ze afschuw op. Maar wat blijft is de menselijke behoefte aan goede voorbeelden: heiligen - niets meer en niets minder.

En soms lijkt zo'n heilige onverwacht bijna naast je te staan. Zoals Antonius, die, zo vertelt Jacobus, op zijn tijd best van een pleziertje hield. Een boogschutter die in de buurt aan het oefenen was ergerde zich daaraan. 'Leg eens een pijl op je boog,' antwoordde de heilige - en toen nog een en nog een. Totdat de boogschutter bang werd dat zijn boog het zou kunnen begeven - en Antonius hem had waar hij hem hebben wilde. 'Zo is het ook met het dienen van God,' antwoordde hij, 'Als wij ons te veel zouden willen spannen, zouden we spoedig breken.' Een lifestylecoach zou het vandaag de dag niet anders zeggen.