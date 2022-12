Wie deze kerst plat ligt met koorts kan zomaar de échte griep hebben. Maar het kunnen ook nog het hMPV, RS-, noro-, rino- óf coronavirus zijn. Hoe weet je welke infectieziekte je hebt?

Wat heerst er allemaal?

Het RS-virus was begin deze maand al een epidemie. Daar kwam deze week influenza bij, de échte griep. Maar er gaan nog steeds tal van andere virussen rond, waardoor veel mensen ziek thuis zitten met koorts, overgeven of flinke hoestbuien. Mensen zijn onder meer besmet met het humaan metapneumovirus - een broertje van RS waar meestal iets oudere kinderen heel ziek van worden - en het rinovirus. Dit zijn virussen die luchtwegklachten geven. Maar er gaan ook rota- en norovirussen rond die buikgriep geven. Tevens neemt het aantal coronabesmettingen ietsjes toe.

Hoe weet je welke virusinfectie je hebt?

Het simpele antwoord luidt: niet. Alleen met een test kan vastgesteld worden welk virus iemand met zich meedraagt. Maar alleen huisartsen van de ongeveer 140 peilstations testen een deel van hun patiënten die bij hen komen met luchtwegklachten. Dat gebeurt net als met een coronatest, via een staaf diep in de neus en achterin de keel. De geteste patiënten krijgen na de test te horen welk virus ze hebben, al heeft dat in principe geen zin, zegt Adam Meijer, viroloog bij het RIVM. Want het advies van de huisarts is bij alle genoemde virussen hetzelfde: goed uitzieken. Meijer: "Bij een urineweginfectie is het soms handig te weten om welke bacterie het gaat, zodat de juiste antibiotica kan worden voorgeschreven. Maar dat geldt niet bij deze virale infecties."

Kun je zelf herkennen welke virusinfectie je hebt?

Dat is erg lastig, zegt de RIVM-viroloog. Vooral omdat de virale infecties soortgelijke klachten geven. "Als je spierpijn hebt, plotseling koorts krijgt, moet hoesten én als de griepepidemie toeneemt, kan iemand ervan uitgaan dat die persoon waarschijnlijk influenza heeft." Maar je kunt het pas met zekerheid concluderen na een test, want ook het RS-, rino- en coronavirus kunnen soortgelijke klachten veroorzaken.

Wat wel duidelijk is, is dat het RS-virus vooral ernstige klachten veroorzaakt bij kinderen. En dat zien kinderartsen. "Het piept en het kraakt op de kinder-ic's en -afdelingen. We redden het nog net," vertelt Joris Lemson, hoofd van de kinder-ic van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen. Af en toe moeten kinderen zelfs naar andere ziekenhuizen, omdat er in de buurt geen plek is.

In principe testen de ziekenhuizen alleen op corona of influenza. "Iedereen zegt altijd dat er een RS-piek is. Dat denken we omdat dat het meest voorkomt bij kinderen, maar ze kunnen ook erg ziek worden van andere virussen, zoals rino en hMPV."

Wanneer heeft het zin om de huisarts te bellen?

Daar valt geen eenduidig antwoord op te geven, reageert de Haagse huisarts Daisy Pors. "Ik laat mensen komen als ze bijvoorbeeld niet meer op hun benen kunnen staan, duizelig en naar zijn, hun mond niet meer open kunnen krijgen of ineens veel zieker worden." Voor kinderen ligt dat net weer anders. Daarom adviseert de huisarts om vooral op thuisarts.nl te lezen wanneer het nodig is om de dokter te bellen.

Kunnen we deze kerst nog wel bij oudere geliefden langs met onze snottebellen?

Het is niet verstandig om al snotterend zwakkere mensen te bezoeken, zegt RIVM-viroloog Meijer. Want ouderen kunnen niet alleen ernstig ziek worden van corona of influenza, maar eigenlijk kunnen alle virussen gezondheidsproblemen veroorzaken. "Als opa en oma verder heel gezond zijn, is er natuurlijk niet per se een groot risico. Maar ik zou met griepachtige verschijnselen niet naar het verpleeghuis gaan," aldus Meijer.

Wie zijn of haar geliefde toch echt niet alleen wil laten zitten, kan de nodige maatregelen treffen: handen wassen, in de elleboog hoesten en niezen, en afstand houden. Meijer: "Alle luchtwegvirussen verspreiden zich via kleine druppeltjes in de lucht. Dus ja, ook ventileren helpt. En het is beter om even niet te knuffelen."