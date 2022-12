Sociale media staan vol met 'magic avatars', gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie in de app Lensa AI. Het lijkt een onschuldige trend, maar er is ook kritiek op de plaatjes die uit de app rollen: zijn ze niet een beetje stigmatiserend?

Wie de afgelopen weken door Instagram of TikTok scrolde, kwam ze ongetwijfeld tegen: de kleurrijke, digitale avatars, gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie. Gebruikers posten massaal perfecte versies van zichzelf als astronaut, superheld, rockster of sprookjesprinses.

De trend begon met Lensa AI, de app die al weken hoog scoort in de appstores. Hoewel het bedrijf Lensa al sinds 2018 bestaat, heeft de plotselinge populariteit alles te maken met deze nieuwe functie. Hoe het werkt? Je uploadt tussen de vijftien à twintig foto's van jezelf en de app genereert voor een paar euro, door middel van KI 50, 100 of 200 portretten van jou in zelfgekozen categorieën. De wachttijd bedraagt zo'n twintig minuten.

Wel of geen kunst

"Ik uploadde de resultaten meteen op Instagram", zegt Kristina Dejnega (24) uit Almere. Ze probeerde de app uit. "Interessant om mezelf zo anders te zien, normaal gesproken heb je daar een kunstenaar voor nodig of een uitgebreid programma."

En dat is precies waarom de app zo succesvol is, volgens trendanalist Sander Duivestein (51). "Er komt ineens AI waar iedereen mee kan spelen." Hij ziet een explosie aan tools als DALL-E, Midjourney en Stable Diffusion die het mogelijk maken om een foto van jezelf te uploaden en vervolgens te bewerken door tekstcommando's in te tikken.

Lensa AI werkt met Stable Diffusion, maar maakt het voor de gebruiker een stuk makkelijker. "Je hoeft niks in te tikken, je uploadt alleen maar een paar foto's." Die tools waar Duivestein het over heeft, zijn getraind met ontelbare beelden van het internet. "De kunstmatige intelligentie heeft zo veel beelden gezien en zo veel foto's en filmmateriaal, dat die daar een patroon in herkent."

Kunstenaars maken zich zorgen dat de kunstmatige intelligentie ook hun stijlen opslokt, terwijl ze daar juist jaren aan gewerkt hebben. "Dit is diefstal. Niemand heeft toestemming gegeven aan zo'n programma, dat stilistische vormgevingsaspecten van een kunstenaar sampelt", zegt de Amsterdamse illustrator Boris Lyppens (28). "Als je geeft om de kunsten, dan moet je dit niet doen. Je eindigt met een digitaal plaatje, maar er is geen enkele persoonlijke connectie met de maker, want het is AI-generated."

Grote borsten en biceps

En dat is niet het enige kritiekpunt, er vallen nog meer dingen op als je naar de plaatjes kijkt die uit de app komen rollen. Zo zijn de categorieën waar je uit kan kiezen voor vrouwen anders dan die voor mannen. Als vrouw kies je bijvoorbeeld voor sprookjesprinses, iriserend of fantasy, terwijl je als man kiest voor astronaut, rockster of superheld.

Waar mannen een strakke kaaklijn en opgepompte biceps krijgen, worden bij vrouwen de borsten vergroot en de taille ingenomen. "Dit is dus hoe ik eruitzie als ik in plaats van drie keer per week, vijf keer per week naar de sportschool ga", zegt de Amsterdamse YouTuber en presentator Thomas Brok (29), die ook een master nieuwe media en digitale cultuur afrondde aan de UvA. Hij deelde zijn avatars op Instagram. "Als ik stop met alcohol drinken en de hele dag alleen maar groente eet, ben ik er nog steeds niet." Op een van de avatars met als thema superheld, zie je dat zijn biceps een stuk groter zijn dan normaal.

Vrouwen worden sneller geseksualiseerd. "Mijn borsten zijn veel groter", zegt Dejnega. "Niet heel realistisch." Ze is niet de enige, het onderwerp is inmiddels zo vaak ter sprake gebracht, dat de FAQ-pagina van Lensa een sectie heeft met de titel: 'Why do female users tend to get results featuring an over sexualised look?'

Na de waarschuwing dat er af en toe een seksualisering tussen kan zitten, ongeacht het geslacht, blijkt het antwoord te liggen in het stable diffusion-model, dat getraind is door 'ongefilterde internetcontent'.

De app laat dus ook de vooroordelen zien, zoals westerse schoonheidsidealen. Er zijn voorbeelden van zwarte mensen die witter gemaakt werden of mensen die volledig naakt werden weergegeven. "Lensa is een weerspiegeling van onze samenleving, op het internet staan ook een heleboel naaktfoto's. Dat hadden ze eruit moeten filteren", zegt Duivestein.

Zelfbeeld

Toch is het spelen met de realiteit volgens hem niet nieuw. "We zijn een beetje narcistisch ingesteld. Vroeger schetsten we onszelf als figuurtjes op de muur van grotten, dit is het nieuwe spelen." Duivestein ziet dat mensen zich steeds meer online begeven. "Bij generatie Z en generatie Alpha zie je dat hun online identiteit vaak belangrijker is dan hun fysieke voorkomen. Vandaar dat de jeugd vaker digitale kleding of sneakers koopt, zodat hun avatar er op zijn mooist uitziet."

Maar wat doen die 'perfecte plaatjes' met je zelfbeeld? Volgens gz-psycholoog Najla Edriouch (33) krijg je geen negatief zelfbeeld als je een positief zelfbeeld hebt, maar is dat anders voor mensen die al kwetsbaar zijn. "Die plaatjes kunnen bepaalde onzekerheden triggeren. Stel je zit niet lekker in je vel en je ziet al die plaatjes, die een perfecte versie van jezelf laten zien, dan kan dat die onzekerheid verder aanwakkeren."

Dejnega heeft daar geen last van, maar kan zich wel voorstellen dat het voor jonge gebruikers lastig kan zijn. "Ik ben nu 24 en al over die onzekere fase heen, maar ik kan me voorstellen dat het iets met je zelfbeeld doet als je overal mensen met een glowy huid op Instagram ziet, terwijl je zelf onder de acne zit."