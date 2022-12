Een halve dag zonder telefoon. Het is de nachtmerrie van de meeste jongeren. Voor leerlingen van het Avila College in Hengelo is het donderdag werkelijkheid, tijdens een offlinedag op school. Hoe overleven ze dit? 'Zo irritant dat je niet even kunt reageren op een appje.'

"Krijg ik mijn telefoon al bijna terug?" Het is tien over een op deze donderdagmiddag en Madelon de Vries (16) heeft een krappe 40 minuten daarvoor haar telefoon ingeleverd. Ze kijkt op haar horloge, dat niet op de goede tijd staat, 'die is voor de sier'.

Leerlingen van het Avila College in Hengelo ervaren hoe het is om een halve dag zonder telefoon te leven. Als onderdeel van 'de week van de mediawijsheid' op de school. De hele week zijn ze al bezig met zaken als fake news, sociale media en podcasts. En op de laatste dag verdwijnt hun telefoon voor een halve dag in de kluis van de school.

Gevoel iets kwijt te zijn

Een leven zonder telefoon, dat is voor deze jongeren tussen de 12 en zestien jaar niet voor te stellen. Anouk Vet (14) heeft al een half uur het gevoel dat ze iets kwijt is. "Ik voel de hele tijd in mijn broekzak of mijn telefoon erin zit. Het is zo irritant dat je niet even kunt reageren op een appje."

Ze zijn bang om iets te missen. Een filmpje op TikTok, een nieuw bericht via Snapchat of een post op Instagram. En berichten sturen via WhatsApp dan? Nee, dat niet: dat is voor de jeugd alweer hopeloos ouderwets. "WhatsApp? Dat gebruik ik alleen zakelijk", zegt Anouk. Dat geldt ook voor Steijn Ruijter (15). "WhatsApp gebruik ik alleen voor mijn ouders en mijn werk."

Maar Snapchat en TikTok draaien overuren op de telefoons van jongeren. Isabel Jacobs (14) heeft het er moeilijk mee dat ze haar telefoon een paar uur kwijt is. Het eerste wat ze gaat doen als ze hem terug heeft? "Op Snapchat kijken. Ik krijg zo'n vierhonderd meldingen op een dag. Ik heb wel op mijn stories gezet dat ik vanmiddag niet bereikbaar ben."

Tien uur per dag schermtijd

Rosalie Scherfke (15) heeft haar telefoon nog in de 'kontzak' van haar spijkerbroek zitten als de andere leerlingen hun telefoon al een half uur kwijt zijn. Hoe heeft ze dat gedaan? "Gewoon niet teruggaan naar mijn eigen klas, zo valt het niet op." Maar na wat aandringen levert ze hem toch in. Het valt haar zwaar. "Ik heb een schermtijd van tien uur per dag. Tijdens de lessen kijk ik zeker twee keer of ik berichten heb. We hebben hier hele lange lessen, van 80 minuten. Ik kan toch niet 80 minuten niet bereikbaar zijn?"

De school, onderdeel van scholengroep Carmel Hengelo, heeft een soepel beleid waar het gaat om telefoons, zegt Charlotte Leuveld, docent Engels en begeleider van het project mediawijsheid. "Elke docent bepaalt zelf wat hij of zij ermee wil. Bij mij moeten die dingen meestal in de tas blijven, maar ze hebben hun telefoons ook geregeld nodig tijdens een opdracht."

De leraren doen ook mee aan de offlinedag. Hun telefoons gaan niet mee de kluis in, maar ze laten hem wel in hun tas. Hoewel Leuveld tussen de middag toch even gekeken heeft. "Dat was maar goed ook, want ik kreeg een telefoontje van een collega die met een klas mee was op een mountainbiketocht. Er was een leerling met een lekke band. Ze had al vier collega's gebeld, maar niemand nam op." De school had vooraf al wel naar ouders en leerlingen gecommuniceerd dat ze via het vaste telefoonnummer bereikbaar was.

Afleiding om de middag door te komen

Veel tijd om na te denken over het feit dat ze hun telefoon tijdelijk kwijt zijn, hebben de leerlingen niet. Ze brengen de middag door met workshops. Mountainbike, voetballen, make-up, schilderen. Dat helpt om het te overleven, laten Madelon, Isabel en Rosalie weten. "We zijn in ieder geval afgeleid." Nog een kleine drie uur te gaan, om vier uur gaat de kluis open en begint het digitale leven weer.

